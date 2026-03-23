હોર્મુઝમાં અવરોધ વચ્ચે પાકિસ્તાને ઇંધણની કિંમતમાં 200 ટકાનો વધારો કર્યો
હોર્મુઝમાં જહાજોને રોકવાના કારણે પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. ઇંધણની કિંમતમાં 200 ટકાનો વધારો થયો છે.
By ANI
Published : March 23, 2026 at 9:55 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાને રવિવારે હાઇ-ઓક્ટેન ઇંધણના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 200 પાકિસ્તાની રૂપિયા (PKR)નો વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી તેની કિંમત 100 પાકિસ્તાની રૂપિયાથી વધારીને 300 પાકિસ્તાની રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.
પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે લક્ઝરી વાહનોમાં વપરાતા હાઇ-ઓક્ટેન ઇંધણ પરના કરમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે. ઇંધણના ભાવ અને આર્થિક રાહતની સમીક્ષા કરવા માટે શરીફની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ARY ન્યૂઝ અનુસાર, હાઇ-ઓક્ટેન ઇંધણના ભાવમાં આ વધારો જાહેર પરિવહન ભાડા કે હવાઈ મુસાફરી ખર્ચ પર અસર કરશે નહીં.
આ બેઠકમાં કાયદા અને ન્યાય મંત્રી આઝમ નઝીર તરાર, નાણા મંત્રી મુહમ્મદ ઔરંગઝેબ, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અતાઉલ્લાહ તરાર અને પેટ્રોલિયમ મંત્રી અલી પરવેઝ મલિક સહિત અન્ય વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. અગાઉ, 6 માર્ચે, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 55 પાકિસ્તાની રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.
ARY ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉર્જા ખર્ચ પર દબાણ આવ્યું છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રી અલી પરવેઝ મલિકે નાયબ વડા પ્રધાન (DPM) ઇશાક ડાર અને નાણામંત્રી મુહમ્મદ ઔરંગઝેબની હાજરીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી હતી.
અહેવાલ મુજબ, સમીક્ષા બાદ પેટ્રોલનો નવો ભાવ 266.17 પાકિસ્તાની રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી વધીને 321.17 પાકિસ્તાની રૂપિયા પ્રતિ લિટર થશે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ 280.86 પાકિસ્તાની રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી વધીને 335.86 પાકિસ્તાની રૂપિયા પ્રતિ લિટર થશે. દરમિયાન, એરલાઇન સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે 10 માર્ચે જેટ ઇંધણના ભાવમાં વધારા બાદ પાકિસ્તાની એરલાઇન્સે ભાડામાં વધારો કર્યો છે.
આ સૂત્રો અનુસાર, ડોમેસ્ટિક ટિકિટોના ભાવમાં પાકિસ્તાની રૂપિયા 2,800થી લઈને પાકિસ્તાની રૂપિયા 5,000 સુધીનો વધારો થયો છે. અહેવાલ મુજબ, આ વધારો કરાચીથી લાહોર, ઇસ્લામાબાદ અને અન્ય સ્થાનિક સ્ટેશનો પરની ફ્લાઇટ્સને લાગુ પડે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરીમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, ભાડામાં PKR 10,000 થી PKR 28,000 નો વધારો થયો છે. ખાસ કરીને, મધ્ય પૂર્વ અને મધ્ય એશિયાઈ દેશોના ભાડામાં PKR 15,000 નો વધારો થયો છે.
