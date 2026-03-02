ETV Bharat / international

પાકિસ્તાનમાં પ્રદર્શનકારીઓએ અમેરિકન કોન્સ્યુલેટ પર હુમલાનો કર્યો પ્રયાસ, 22 લોકોનાં મોત

પોલીસ અને કરાચી હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 50 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે.

Published : March 2, 2026 at 8:57 AM IST

કરાચી: પાકિસ્તાનના દક્ષિણ બંદર શહેર કરાચી અને દેશના ઉત્તર ભાગમાં વિરોધીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે હિંસક અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 22 લોકો માર્યા ગયા અને 120 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રવિવારે, ઈરાની સરકાર તરફી વિરોધીઓએ યુએસ કોન્સ્યુલેટ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. દેશના ઉત્તર ભાગમાં, વિરોધીઓએ યુએન અને સરકારી કાર્યાલયો પર હુમલો કર્યો હતો.

અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યા પછી હિંસા થઈ હતી, જેમાં તેના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અને કરાચી હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 50 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે.

રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીના કાર્યાલય અનુસાર, તેમણે ખામેનેઈની શહાદત પર "ઊંડું દુ:ખ" વ્યક્ત કર્યું અને ઈરાન પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું: "દુઃખની આ ઘડીમાં પાકિસ્તાન ઈરાન સાથે ઉભું છે અને તેમના નુકસાન પર શોક વ્યક્ત કરે છે."

શહેરની મુખ્ય સરકારી હોસ્પિટલના પોલીસ સર્જન સુમૈયા સૈયદ તારીકે પુષ્ટિ કરી કે છ મૃતદેહો અને ઘણા ઘાયલ લોકોને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, તેમણે કહ્યું કે ચાર ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોના મૃત્યુ પછી મૃત્યુઆંક વધીને 10 થઈ ગયો છે.

વધુમાં, સ્થાનિક પોલીસ અધિકારી અસગર અલીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ઉત્તરીય ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન ક્ષેત્રમાં પોલીસ સાથેની અથડામણમાં 12 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 80 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. ઈરાન પર યુ.એસ. અને ઇઝરાયલી હુમલાઓથી ગુસ્સે ભરાયેલા હજારો પ્રદર્શનકારીઓએ યુ.એન. મિલિટરી ઓબ્ઝર્વર ગ્રુપ અને યુ.એન. ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNDP)ના કાર્યાલયો પર હુમલો કર્યો હતો.

સરકારી પ્રવક્તા, શબ્બીર મીરે જણાવ્યું હતું કે, તે સંગઠનો માટે કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ સુરક્ષિત છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પ્રદર્શનકારીઓ વારંવાર વિસ્તારના વિવિધ સ્થળોએ પોલીસ સાથે અથડાયા હતા, જેમાં સ્થાનિક ચેરિટીના કાર્યાલયને નુકસાન થયું હતું અને પોલીસ કાર્યાલયમાં આગ લગાવી હતી. જોકે, તેમણે કહ્યું હતું કે અધિકારીઓએ સેના મોકલીને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવી હતી.

યુએસ કોન્સ્યુલેટમાં તોડફોડ

વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી ઇરફાન બલોચે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ સિંધ પ્રાંતની રાજધાની અને પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા શહેર કરાચીમાં, વિરોધીઓએ યુએસ કોન્સ્યુલેટ પર થોડા સમય માટે હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તેઓ વિખેરાઈ ગયા હતા.

તેમણે એવા અહેવાલોને ફગાવી દીધા હતા કે, કોન્સ્યુલેટ બિલ્ડિંગના કોઈપણ ભાગમાં આગ લગાવવામાં આવી હતી. જોકે, તેમણે કહ્યું કે સુરક્ષા દળો પહોંચે અને સ્થિતિ કાબુમાં તે પહેલાં વિરોધીઓએ નજીકની પોલીસ ચોકીમાં આગ ચાંપી દીધી હતી અને કોન્સ્યુલેટની બારીઓ તોડી નાખી હતી.

કોન્સ્યુલેટની આસપાસના વિસ્તારમાં કલાકો સુધી વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યા, જેમાં ડઝનબંધ યુવાનો, કેટલાકે પોતાના ચહેરા ઢાંકેલા હતા, કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ પર પથ્થરમારો કર્યો અને કોન્સ્યુલેટ પહોંચવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, જ્યાં સેંકડો પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી અધિકારીઓ તૈનાત હતા. અથડામણો બાદ, ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીએ શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી.

સંપાદકની પસંદ

