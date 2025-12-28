'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન ડરી ગયું હતું પાકિસ્તાનનું ટોચનું નેતૃત્ત્વ, રાષ્ટ્રપતિ ઝરદારીની કબુલાત

ETV Bharat / international

'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન ડરી ગયું હતું પાકિસ્તાનનું ટોચનું નેતૃત્ત્વ (ANI)
By ANI

Published : December 28, 2025 at 4:55 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતની ઝડપી અને સચોટ જવાબી કાર્યવાહીએ પડોશી દેશની સેના જ નહીં, પરંતુ તેના ટોચના નેતૃત્વમાં પણ ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિએ હવે સ્વીકાર્યું છે કે મે મહિનામાં વધેલા તણાવ દરમિયાન તેમને બંકરમાં આશ્રય લેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.

એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ ખુલાસો કર્યો કે મે મહિનામાં ભારતના જવાબી હુમલા દરમિયાન, તેમના લશ્કરી સચિવે તેમને સલામતી માટે તાત્કાલિક બંકરમાં જવાની સલાહ આપી હતી. તેનાથી ખબર પડે છે કે ભારતના "ઓપરેશન સિંદૂર" દરમિયાન પાકિસ્તાનના ટોચના નેતૃત્વમાં કેટલો ડર હતો. મે મહિનામાં ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને ઓપરેશન સિંદૂર નામ આપવામાં આવ્યું હતું. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાનો બદલો લેવા માટે આ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં 26 નાગરિકો માર્યા ગયા હતા.

મે 2025માં, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત જમ્મુ અને કાશ્મીર (PoK)માં નવ ટેરર કેમ્પને નિશાન બનાવતા વ્યૂહાત્મક રીતે સચોટ હુમલા કર્યા હતા.

જોકે, પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રપતિ ઝરદારીએ લશ્કરી સચિવની સલાહને અવગણી અને બંકરમાં પ્રવેશવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ઝરદારીએ કહ્યું, "મારા લશ્કરી સચિવ ત્યાં હતા. તેમણે મારી પાસે આવીને કહ્યું, 'સાહેબ, યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે.' મેં ખરેખર તેમને ચાર દિવસ પહેલા કહ્યું હતું કે યુદ્ધ થવાનું છે, પરંતુ તેમણે મારી પાસે આવીને કહ્યું, 'સાહેબ, ચાલો બંકરોમાં જઈએ.' મેં કહ્યું, 'જો તમે શહીદ થવા માંગતા હો, તો તમને અહીં શહીદ કરવામાં આવશે. નેતાઓ બંકરોમાં મરતા નથી. તેઓ યુદ્ધના મેદાનમાં મરે છે. તેઓ બંકરોમાં બેસીને મરતા નથી.'"

ઝરદારીએ કહ્યું કે ભારતીય સેનાએ 22 એપ્રિલના રોજ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં 7 મેના રોજ સવારે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંઘર્ષ વધ્યો હતો, જેના કારણે પાકિસ્તાન દ્વારા સરહદ પારથી ગોળીબારમાં વધારો થયો અને ભારતીય સેનાએ વળતો જવાબ આપ્યો હતો. એક આશ્ચર્યજનક ઘટના ત્યારે બની જ્યારે પાકિસ્તાનના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMO)એ ભારતના DGMOને યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો.

પાકિસ્તાનના DGMOએ ભારતના DGMOને ફોન કરીને યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને ભારતે સ્વીકારી લીધો હતો. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રીએ પણ પુષ્ટિ કરી હતી કે પાકિસ્તાન તરફથી યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો, જે બાદ બન્ને પક્ષો તમામ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવા સંમત થયા હતા.

