ETV Bharat / international

અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ કરાર પર 24 કલાકની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે: પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફ

તેમના મતે, પાકિસ્તાન શાંતિ કરાર પર તાત્કાલિક ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારબાદ આવતા અઠવાડિયે તકનીકી સ્તરની વાતચીત થશે.

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફ (ફાઈલ ફોટો)
પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફ (ફાઈલ ફોટો) (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ એશિયામાં મહિનાઓથી ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક મોટો રાજદ્વારી વળાંક આવ્યો છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શેહબાઝ શરીફે શનિવારે જણાવ્યું કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર આગામી 24 કલાકમાં અંતિમ સ્વરૂપ લઈ શકે છે અને પાકિસ્તાન તેના પર ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.

શરીફે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, “અમે શાંતિ કરારની પહેલા કરતાં વધુ નજીક છીએ. આગામી 24 કલાકની અંદર તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે અને પાકિસ્તાન તરત જ શાંતિ કરાર પર ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારબાદ આવતા અઠવાડિયે ટેકનિકલ સ્તરની વાતચીત થશે.” તેમણે વાટાઘાટો દરમિયાન સતત પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવા બદલ યુએસ અને ઈરાનનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને “પ્રદેશના અમારા ભાઈઓ પ્રત્યે તેમના સમર્થન બદલ નિષ્ઠાપૂર્વક આભાર” પણ કહ્યું. પાકિસ્તાનના PMએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ ઐતિહાસિક શાંતિ કરાર કાયમી શાંતિ માટે મજબૂત પાયો બનાવશે.

ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ પણ એક દિવસ પહેલા શુક્રવારે X પર જણાવ્યું હતું કે “ઈસ્લામાબાદ સમજૂતી કરાર ક્યારેય આટલો નજીક નહોતો.” તેમણે મીડિયાને તેની સામગ્રી વિશે અનુમાન ટાળવા વિનંતી કરી અને ઉમેર્યું કે યોગ્ય સમયે તમામ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે. અરાઘચીની આ પોસ્ટનો સ્ક્રીનશોટ અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાની ફીડ પર શેર કર્યો હતો. જોકે ટ્રમ્પે પછીથી ઈરાનની તીવ્ર ટીકા કરી અને આરોપ લગાવ્યો કે તેહરાન ખરાબ ઇરાદાથી વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે. તેમણે ઈરાની દાવાઓને ફગાવી દેતા કહ્યું કે તેમનો “લેખિતમાં સંમત થયેલી શરતો સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.” ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, “આ લોકો સાથે વ્યવહાર કરવો ખૂબ જ અપમાનજનક છે. તેઓએ વધુ સારું અને ઝડપી કામ કરવાની જરૂર છે!”

ટ્રમ્પની પોસ્ટનો સ્ક્રીનગ્રેબ
ટ્રમ્પની પોસ્ટનો સ્ક્રીનગ્રેબ (Truth Social)

આ ઘટનાક્રમ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ યથાવત છે. યુએસે શનિવારે વહેલી સવારે ત્યાં વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવતા કેટલાક ઈરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા હોવાની જાહેરાત કરી. ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ સરકારી ટેલિવિઝનને જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી તમામ મુદ્દાઓ પર વ્યાપક સહમતિ ન સધાય, ત્યાં સુધી “એવું નિશ્ચિતપણે કહી શકાય નહીં કે યુએસ સાથે કોઈ સોદો થયો છે.” તેમણે કરારની સંભવિત શરતોમાં ઈરાની બંદરો પરની યુએસ નૌસેના નાકાબંધી હટાવવી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના વહીવટમાં ફેરફાર સામેલ હોવાનું જણાવ્યું. યુરેનિયમ ભંડાર અંગે તેમણે કહ્યું કે તેને નિયંત્રિત કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો “ઈરાનમાં જ તેને પાતળું કરવાનો” છે.

પાકિસ્તાને આ વર્ષે એપ્રિલમાં ઇસ્લામાબાદમાં બંને પક્ષો વચ્ચે વાટાઘાટોનું આયોજન કર્યું હતું, જે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ઈરાન પર થયેલા યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ ફાટી નીકળેલા સંઘર્ષને થંભાવવાનો પ્રયાસ હતો. જોકે તે વાટાઘાટો કોઈ કરાર વિના સમાપ્ત થઈ હતી. હવે શેહબાઝ શરીફના તાજેતરના નિવેદનથી શાંતિની નવી આશા જાગી છે, પરંતુ ટ્રમ્પની ટીકા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની ઘટના દર્શાવે છે કે સ્થિતિ હજુ નાજુક છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ઈરાને ટ્રમ્પના દાવાને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા, ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યુ માટે દોષી ઠેરવ્યા
  2. વિદેશ મંત્રી જયશંકરે રૂબિયો સાથે વાત કરી, ત્રણ ભારતીયોના મૃત્યુમાં યુએસ નેવીના હુમલા અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો

TAGGED:

US IRAN PEACE
PAKISTAN MEDIATION DEAL
SHEHBAZ SHARIF ANNOUNCEMENT
HORMUZ DRONE INCIDENT
US IRAN PEACE DEAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.