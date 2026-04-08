સીઝફાયર પર 'એક્સપોઝ' થયા પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન, ટ્રમ્પે ખાલી મેસેજ ફોરવર્ડ કરવાનું કામ સોંપ્યું હતું!
શાહબાઝ શરીફની સોશિયલ મીડિયા ટીમે કરેલી એક ભૂલે તેમની પોલ ખોલી દીધી
Published : April 8, 2026 at 6:45 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યુદ્ધવિરામને સફળ બનાવવામાં ઘણા પક્ષોએ પોતાની ભૂમિકા ભજવી છે. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પણ પોતાની ભૂમિકા વિશે બડાઈ મારી છે, પરંતુ તેમના ટ્વિટે તેમની પોલ ખોલી દીધી છે.
શાહબાઝ શરીફનું આ ટ્વિટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, શરીફની ટીમે ટ્રમ્પ દ્વારા વડાપ્રધાન શાહબાઝને મોકલવામાં આવેલા પૂર્વ-તૈયાર મેસેજની કૉપી કરી, તેને ટ્વિટર પર ટ્વીટ કર્યો અને પછી તરત જ તેને ડિલીટ કરી દીધો.
આ પોસ્ટમાં "ડ્રાફ્ટ" શબ્દ પણ લખાયો હતો. આખો સંદેશ "ડ્રાફ્ટ" ની બાજુમાં લખાયો હતો. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, શાહબાઝ શરીફ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલા મેસેજમાં "ડ્રાફ્ટ" શબ્દનું હોવું સૂચવે છે કે સંદેશ અમેરિકાથી ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો અને શાહબાઝ શરીફ અને તેમની ટીમે તેને ઉતાવળમાં પોસ્ટ કર્યો હતો. તેઓ "ડ્રાફ્ટ" શબ્દ દૂર કરવાનું ભૂલી ગયા હતા.
Oh, this is unbelievable. The edit history on this tweet shows that Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif originally copied and pasted everything he was sent, including:— Ryan Grim (@ryangrim) April 7, 2026
" *draft - pakistan's pm message on x*"
now, obviously, sharif's own staff don't call him "pakistan's pm,"… https://t.co/q0ls8pK0qd pic.twitter.com/lm2vSEElkb
શાહબાઝ શરીફનો મેસેજ તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો. ત્યારબાદ કોઈએ તેમની ટીમને જાણ કરી કે તેઓ "ડ્રાફ્ટ" શબ્દ દૂર કરવાનું ભૂલી ગયા છે. જોકે, ત્યાં સુધીમાં, પાકિસ્તાની પીએમનો સંદેશ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો હતો અને તેમની વ્યાપક ટીકા થઈ રહી છે. શાહબાઝ શરીફની ટીમે બાદમાં ટ્વિટ ડિલીટ કરી દીધી અને એક નવો મેસેજ ટ્વીટ કર્યો.
જ્યારે પાકિસ્તાની વડાપ્રધાનને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો, ત્યારે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર બીજો મેસેજ ટ્વીટ કર્યો. સોશિયલ મીડિયા શાહબાઝ શરીફ અને પાકિસ્તાન વિશે ટીકાઓથી ભરેલું છે.
સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે પ્રશ્ન કર્યો છે કે શરૂઆતની પોસ્ટને ડ્રાફ્ટ તરીકે કેમ વર્ણવવામાં આવી હતી અને વડાપ્રધાનનો ઉલ્લેખ અંગ્રેજીમાં કેમ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સૂચવે છે કે સંદેશ પાકિસ્તાની અધિકારીઓ દ્વારા લખવામાં આવ્યો ન હતો.
બાદમાં, મેસેજમાં સુધારો કરતા, શાહબાઝ શરીફે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "અત્યંત નમ્રતા સાથે, મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, તેના સાથીઓ સાથે, લેબનોન અને અન્ય તમામ ક્ષેત્રોમાં તાત્કાલિક અસરથી યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. હું આ દૂરંદેશી પગલાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને બંને દેશોના નેતૃત્વ પ્રત્યે ઊંડો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હું શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તેમના પ્રતિનિધિમંડળોને તમામ વિવાદોને ઉકેલવા માટે નિર્ણાયક કરાર પર વધુ વાટાઘાટો માટે ઇસ્લામાબાદ આમંત્રણ આપું છું. બંને પક્ષોએ નોંધપાત્ર સમજણ અને દૂરંદેશી દર્શાવી છે અને શાંતિ અને સ્થિરતાના ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવામાં રચનાત્મક રીતે રોકાયેલા રહ્યા છે. અમને નિષ્ઠાપૂર્વક આશા છે કે 'ઇસ્લામાબાદ સંવાદ' કાયમી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થશે અને આગામી દિવસોમાં વધુ સારા સમાચાર શેર કરવા માટે આતુર છું!"
શાહબાઝ શરીફે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને આગામી વાટાઘાટોમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું.
