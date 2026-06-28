પાકિસ્તાનના કરાચીમાં અર્ધલશ્કરી દળના હેડક્વાર્ટર પર આતંકવાદી હુમલો, 3 સૈનિકો સહિત 6 લોકોના મોત
કરાચીમાં, આતંકવાદીઓએ વિસ્ફોટકોથી ભરેલું વાહન પેરામિલિટ્રી રેન્જર્સના હેડક્વાટર્સમાં ઘુસાડી દીધું અને ત્યાર બાદ સુરક્ષા દળો સાથે ભીષણ ગોળીબાર થયો.
Published : June 28, 2026 at 8:06 AM IST
કરાચી: શનિવારે કરાચીના ગુલિસ્તાન-એ-જોહર વિસ્તારમાં પાકિસ્તાનના સિંધ રેન્જર્સના સ્થાનિક હેડક્વાર્ટર પર થયેલા હુમલામાં ત્રણ અર્ધલશ્કરી સૈનિકો અને ત્રણ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા, એમ સિંધ પોલીસ વડાએ ડોનને જણાવ્યું. સિંધના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ જાવેદ આલમ ઓધોએ જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદીઓએ તેમના વાહનથી મુખ્ય દરવાજાને ટક્કર મારી હતી, જોકે શરૂઆતમાં પુષ્ટી નથી થઈ શકી કે કોઈ વિસ્ફોટ પણ થયો છે કે નહીં.
ડોન અનુસાર, ઓધોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "સફાઈ અભિયાન" ચાલી રહ્યું હતું, અને સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી યુનિટ (SSU) કમાન્ડો, આતંકવાદ વિરોધી દળ (ATF) અને રેન્જર્સના જવાનોએ આ વિસ્તારને સીલ કરી દીધો હતો.
પોલીસ સર્જન સુમ્મૈયા સૈયદે ડોનને જણાવ્યું હતું કે પગમાં ગોળી વાગવાથી ઘાયલ અર્ધલશ્કરી દળના જવાનને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં સારવાર માટે ખસેડાયો હતો. ડોન અનુસાર, આ વિસ્તારમાં ભારે ગોળીબાર અને વિસ્ફોટના અહેવાલો મળ્યા બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દીધો હતો.
રેસ્ક્યુ 1122 સિંધે જણાવ્યું હતું કે તેમને ગુલિસ્તાન-એ-જોહર બ્લોક 5 નજીક વિસ્ફોટના અહેવાલ મળ્યા હતા અને તાત્કાલિક તેમના સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટરમાંથી ટીમો રવાના કરી હતી. અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે જમાત-ઉલ-અહરાર સાથે જોડાયેલા એક જૂથ, જે તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP), જેને પાકિસ્તાની તાલિબાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેણે શનિવારે મોડી રાત્રે હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.
જૂથે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલામાં નવ હુમલાખોરો સામેલ હતા. અલ જઝીરા અનુસાર, આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે દેશભરમાં પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અગાઉ 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇસ્લામાબાદની બહારના તરલાઈ કલાન વિસ્તારમાં શિયા મસ્જિદમાં આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટના અહેવાલો બાદ પાકિસ્તાનમાં યુએસ દૂતાવાસે અમેરિકન નાગરિકો માટે સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી હતી.
અધિકારીઓને ટાંકીને અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે શુક્રવારની નમાજ દરમિયાન ઇસ્લામાબાદમાં એક ઇમામબારગાહમાં આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 31 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 169 ઘાયલ થયા હતા. ડોન અખબારના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે તરલાઈ વિસ્તારમાં આવેલા ઇમામબારગાહ ખાદીજા-તુલ-કુબ્રામાં વિસ્ફોટ થયો હતો.
વધુમાં અહેવાલ છે કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી તલાલ ચૌધરીએ ઇસ્લામાબાદમાં મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોર અફઘાની નથી, પરંતુ અધિકારીઓએ ફોરેન્સિક પરીક્ષણો દ્વારા એ માલુમ કર્યુ છે કે, તે કેટલી વાર અફઘાનિસ્તાન લાકાતે ગયો હતો.