પાકિસ્તાને લશ્કર-એ-તૈયબા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ જેવા આતંકવાદી જૂથો પર કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ: યુએસ સાંસદ

પહલગામ હુમલાના પીડિતોને યાદ કરતાં, યુએસ સાંસદ બ્રેડ શેરમેને જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરોએ નિર્દોષ લોકોને નિશાન બનાવ્યા હતા.

યુએસ કોંગ્રેસમેન બ્રેડ શેરમન (ફાઇલ ફોટો - ANI)
By PTI

Published : April 23, 2026 at 2:13 PM IST

વોશિંગ્ટન: યુએસ સાંસદ બ્રેડ શેરમેને પાકિસ્તાનને 2025ના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા સાથે જોડાયેલા લશ્કર-એ-તૈયબા (એલઈટી) જેવા આતંકવાદી સંગઠનો પર કડક કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી છે.

ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા અહીં આયોજિત 'ધ હ્યુમન કોસ્ટ ઓફ ટેરરિઝમ' નામના પ્રદર્શનમાં બોલતા, શેરમેને પહેલગામ હુમલાના પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ કાર્યક્રમ ઘટનાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યોજાયો હતો, જેમાં 26 નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા હતા.

બુધવારે સાંજે પ્રદર્શનમાં બોલતા, શેરમેને કહ્યું, "હુમલાખોરોની ઓળખ 'ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ' તરીકે કરવામાં આવી છે. તેઓએ નિર્દોષ લોકોને નિશાન બનાવ્યા હતા અને અહેવાલો અનુસાર, તેમના ધર્મના આધારે પીડિતોને અલગ પાડ્યા હતા. આ જૂથ લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે જોડાયેલું હોવાનું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે, જે પાકિસ્તાનમાં સુરક્ષિત આશ્રય ભોગવે છે."

ડેમોક્રેટિક નેતાએ ઉમેર્યું, "આપણે આ તકનો ઉપયોગ પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા લશ્કર-એ-તૈયબા, જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને અન્ય આતંકવાદી જૂથો પર કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવા માટે કરવો જોઈએ." કેપિટોલ હિલ ખાતે આયોજિત આ પ્રદર્શન એવા સમયે યોજાયું હતું જ્યારે પાકિસ્તાન પોતાને શાંતિ નિર્માતા તરીકે રજૂ કરી રહ્યું છે અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સાત અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે મધ્યસ્થી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ડેમોક્રેટિક અને રિપબ્લિકન બંને પક્ષોના કાયદા નિર્માતાઓએ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

આ ડિજિટલ પ્રદર્શનમાં 1993ના મુંબઈ બોમ્બ વિસ્ફોટ, 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા અને પહેલગામ હુમલા સહિત વિશ્વભરમાં થયેલા મોટા આતંકવાદી હુમલાઓનું પણ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. તે આ હુમલાઓ માટે જવાબદાર આતંકવાદી સંગઠનોની પણ ઓળખ કરે છે, જેમાં પાકિસ્તાન સ્થિત અનેક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે - જેમ કે લશ્કર-એ-તૈયબા આતંકવાદી જૂથ.

અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "આ ખાસ પ્રદર્શન આપણને કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓની યાદ અપાવે છે. પ્રથમ, માનવતા સામે આતંકવાદનો ખતરો આપણા સમાજોને નષ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે. વિશ્વભરના રાષ્ટ્રોએ એક સાથે આવવું જોઈએ અને આતંકવાદને હરાવવા માટે તેમના સંકલ્પમાં અડગ રહેવું જોઈએ."

ક્વાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આતંકવાદના ખતરાનો સામનો કરવા અને તેને હરાવવા માટે ભારતના અતૂટ નિશ્ચયને સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કર્યો છે. પ્રદર્શનમાં હાજરી આપનારા કાયદા નિર્માતાઓમાં માઈકલ બૌમગાર્ટનર, બિલ હુઈઝેન્ગા અને લિસા મેકક્લેન (બધા રિપબ્લિકન); અને જુલી જોહ્ન્સન, એપ્રિલ ડેલેની, રો ખન્ના, રાજા કૃષ્ણમૂર્તિ, જેમી રાસ્કિન, શ્રી થાનેદાર અને જોનાથન જેક્સન (બધા ડેમોક્રેટ્સ) હતા.

"આપણે આ ખતરા સામે લડવા માટે ગુપ્ત માહિતી, વિચારો, નીતિઓ અને માહિતી શેર કરી શકીએ છીએ. જ્યારે તમે એકલા કામ કરો છો, ત્યારે સંકલન કરવું અને અસરકારક રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી મુશ્કેલ બની જાય છે. ભાગીદારી દ્વારા, આપણે બંને પક્ષોના પ્રયાસોને જોડીને કાર્ય કરતી વ્યૂહરચનાઓનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ," હાઉસ રિપબ્લિકન કોન્ફરન્સના અધ્યક્ષ મેકક્લેને જણાવ્યું હતું.

તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "ખભા મિલાવીને કામ કરવું, માહિતીનું આદાન-પ્રદાન કરવું, એકબીજા પાસેથી શીખવું અને સામૂહિક પગલાં લેવા - આ જ આગળ વધવાનો એકમાત્ર સાચો રસ્તો છે." પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શિત ફોટોગ્રાફ્સ અને દ્રશ્યો - દરેક ક્ષણ, દરેક યાદ, દરેક કલાકૃતિ અને દરેક શબ્દ - આતંકવાદ દ્વારા ખંડિત અને કાયમ માટે બદલાયેલા જીવનની વાર્તાઓ કહે છે.

7 મે, 2025 ના રોજ, ભારતે 'ઓપરેશન સિંદૂર' શરૂ કર્યું, જે આતંકવાદી માળખાને લક્ષ્ય બનાવતી પહેલ હતી. આ ઓપરેશન હેઠળ, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં સ્થિત અસંખ્ય આતંકવાદી સુવિધાઓને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશનમાં, લશ્કર અને અન્ય આતંકવાદી સંગઠન, જૈશ-એ-મોહમ્મદના મુખ્યાલય અને તાલીમ શિબિરો સહિત નવ લક્ષ્યો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ સ્થાનો પરથી ભારત સામે આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન અને અમલ કરવામાં આવ્યો હતો.

ત્યારબાદ, પાકિસ્તાને પણ ભારત સામે બદલો લેવાના હુમલા શરૂ કર્યા. બે પરમાણુ સશસ્ત્ર પડોશીઓ વચ્ચેનો આ લશ્કરી સંઘર્ષ - જે લગભગ 88 કલાક સુધી ચાલ્યો - 10 મેની સાંજે બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલા પરસ્પર કરાર બાદ સમાપ્ત થયો.

ખન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, "અટલ બિહારી વાજપેયી જેવા નેતાઓ 1990 ના દાયકાની શરૂઆતમાં જ આ ખતરા વિશે ચેતવણી આપી રહ્યા હતા, છતાં બહુ ઓછા લોકોએ તેમના શબ્દોને ગંભીરતાથી લીધા હતા. 11 સપ્ટેમ્બરના હુમલા પછી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને સમજાયું કે આતંકવાદ કોઈ એક પ્રદેશ પૂરતો મર્યાદિત નથી; તે ફેલાય છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વતંત્રતા માટે ખતરો ઉભો કરે છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન વાજપેયીએ વર્ષો પહેલા જે કહ્યું હતું તે ખરેખર સાચું હતું. આ એક વૈશ્વિક ખતરો છે. હું ગુપ્ત માહિતીની આપ-લે, સંરક્ષણ સહયોગને મજબૂત બનાવવા અને આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં મદદ કરવા માટે કોકસના સહ-અધ્યક્ષ તરીકે મારું કાર્ય ચાલુ રાખવા માટે આતુર છું, સાથે સાથે વિશ્વભરમાં સ્વતંત્રતા અને લોકશાહીના કારણને સમર્થન આપું છું." સાંસદ રિચાર્ડ મેકકોર્મિકે આતંકવાદને "અનોખી અનિષ્ટ" તરીકે વર્ણવ્યું જે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બંને માટે ખતરો છે.

મેકકોર્મિકે ટિપ્પણી કરી, "તે સ્વતંત્રતા, સ્વ-નિર્ણય અને એકતાને નકારે છે. આ આપણો સહિયારો વિરોધી છે. આતંકવાદ દરેકની સમસ્યા છે. જેઓ હિંસા દ્વારા આપણી વિવિધતાને ખતમ કરવા માંગે છે - અને જેઓ આપણને જેવા છીએ તેમ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે - તેઓ આપણા સાચા દુશ્મનો છે. હું તમારી સાથે ઉભો છું, અને હું સાથે મળીને કામ કરવા આતુર છું. આપણે આપણા સંકલ્પની શક્તિ દ્વારા શાંતિ પ્રાપ્ત કરીશું."

સંપાડકની પસંદ

