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પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન પર ફરી કર્યો હવાઈ હુમલો, 3નાં મોત

પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનમાં હવાઈ હુમલો કર્યો, જેમાં ઓછામા ઓછા ત્રણ લોકોના મોત અને ઘણા ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા છે.

પાકિસ્તાનનો અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો
પાકિસ્તાનનો અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST

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ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાની ફાઇટર જેટ્સે સોમવારે પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓ પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે તેમાં 28 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. બીજી તરફ, કાબુલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો માર્યા ગયા છે.

બંને દેશોની સરહદ નજીક થયેલા હુમલાઓએ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના તણાવને ફરી ભડકાવ્યો છે; આનાથી સરહદ પારની દુશ્મનાવટનું જોખમ વધ્યું છે અને ઈસ્લામાબાદ તથા કાબુલ વચ્ચેના ગતિરોધને ઉકેલવા માટે ચીન સહિતના પ્રાદેશિક દેશો દ્વારા કરવામાં આવતા મધ્યસ્થતાના પ્રયાસો જટિલ બનવાનું જોખમ ઊભું થયું છે.

આ હુમલો પાકિસ્તાનની એ ચેતવણી બાદ થયો છે, જેમાં તેણે ચેતવણી આપી હતી કે તે હાલના દિવસોમાં બૉર્ડર પાસે પોતાના સુરક્ષા દળ પર થયેલા જીવલેણ હુમલા બાદ અફઘાનિસ્તાનમાં આતંકવાદીઓને ટારગેટ કરી શકે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં પાકિસ્તાનની પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવીને કરવામા આવતા આતંકવાદી હુમલા વધી ગયા છે.

આ વધારો મહિનાઓની સૈન્ય કાર્યવાહી બાદ થયો છે. ફેબ્રુઆરીથી બૉર્ડર પાર લડાઈમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે પાકિસ્તાને અફઘાન વિસ્તારમાં એરસ્ટ્રાઈક કરી હતી, જ્યાર બાદ અફઘાનિસ્તાને જવાબી હુમલા કર્યા હતા.

ઈસ્લામાબાદના અધિકારીઓએ મોટાભાગની હિંસા માટે પાકિસ્તાની તાલિબાન અને તેની સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી ગ્રુપને જવાબદાર ગણાવ્યા છે. પાકિસ્તાની તાલિબાન, અફઘાનિસ્તાન તાલિબાનથી અલગ છે, પણ તેમની સાથે છે, જે 2021માં સત્તામાં પરત આવી ગયા.

આ વિશે બે પાકિસ્તાની સુરક્ષા અધિકારીઓએ કહ્યું કે, સોમવારના હવાઈ હુમલામાં 28 શંકાસ્પદ આતંકવાદી માર્યા ગયા. જો કે, અફઘાનિસ્તાન સરકારે કહ્યું કે હુમલામાં ત્રણ નાગરિક માર્યા ગયા અને ચાર અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા.

બન્ને તરફથી દાવાને તરત અલગથી વેરિફાઈ નથી કરી શકાતા. પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ નામ ન જણાવવાની શરત પર આ વાત કહી કારણ કે તેમને પબ્લિકમાં બોલવાની પરવાનગી નથી. પાકિસ્તાનની સેનાએ સ્ટ્રાઈક પર તરત કોઈ નિવેદન જારી નથી કર્યું.

બીજી તરફ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં, અફઘાનિસ્તાન તાલિબાન સરકારના પ્રવક્તા જ ઝબીઉલ્લાહ મુજાહિદે એરસ્ટ્રાઈકની નિંદા કરી અને કહ્યું કે, જવાબ આપવામા આવશે. 'અમે આ હુમલા અને દમનની નિંદા કરીએ છીએ, આને આવા ગુનાઓનું પુનરાવર્તન માનવામાં આવે છે.'

તેમણે લખ્યું, "પાકિસ્તાની લશ્કરી વર્તુળોએ પોતાના દેશની સુરક્ષા નિષ્ફળતાઓ પરથી જનતાનું ધ્યાન હટાવવા માટે ફરી એકવાર આવો ગુનો કર્યો છે."

અફઘાન સરકારના પ્રવક્તા હમદુલ્લાહ ફિતરતે જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલા કુનાર પ્રાંતના નુરગલ જિલ્લા અને પક્તિકા પ્રાંતના બારમલ જિલ્લામાં સવારે લગભગ ૩ વાગ્યે થયા હતા. પ્રાથમિક માહિતીને ટાંકીને ફિતરતે કહ્યું કે નુરગલના પઠાણ ગામમાં નૂર અહમદ નામના ગ્રામીણનું ઘર નાશ પામ્યું હતું; જેમાં અહમદ અને તેમના પરિવારના બે સભ્યોના મોત થયા હતા અને અન્ય ચાર સંબંધીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ફિતરતે કહ્યું કે બરમલના રાકાહ અને તોર કુંડી વિસ્તારોમાં થયેલા હુમલામાં એક દુકાન અને એક ખાલી ઘર નાશ પામ્યા હતા, પરંતુ કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી.

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