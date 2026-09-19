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પાકિસ્તાન: ખૈબર પખ્તૂનખ્વામાં મસ્જિદમાં બ્લાસ્ટ, 16 લોકોના મોત, ડઝનબદ્ધ ગંભીરપણે ઘાયલ

અત્યાર સુધી કોઈ સંગઠને આ હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી. મૃતકોનો આંકડો હજુ વધી શકે છે

અત્યાર સુધી કોઈ સંગઠને આ હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી. મૃતકોનો આંકડો હજુ વધી શકે છે
અત્યાર સુધી કોઈ સંગઠને આ હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી. મૃતકોનો આંકડો હજુ વધી શકે છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 9:45 PM IST

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પેશાવર (પાકિસ્તાન): શુક્રવારે પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં આવેલી એક મસ્જિદમાં જુમ્માની નમાઝ દરમિયાન આત્મઘાતી વિસ્ફોટ થયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, આ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકોનાં મોત થયાં છે, જ્યારે અન્ય ડઝનબંધ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે ઉત્તર-પશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં આવેલી એક મસ્જિદમાં આ ભયાનક વિસ્ફોટ થયો હતો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્ફોટ પ્રાંતના કોહાટ જિલ્લામાં જૂની પોલીસ લાઇન્સ નજીક આવેલી મસ્જિદમાં થયો હતો. આ મસ્જિદ ખૈબર પખ્તુનખ્વાની રાજધાની પેશાવરથી લગભગ 60 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં આવેલી છે. પ્રાંતીય પોલીસ વડા ઝુલ્ફિકાર હમીદે માહિતી આપી હતી કે કોહાટ પોલીસ લાઇન્સ મસ્જિદમાં શુક્રવારની નમાઝ દરમિયાન થયેલા આ આત્મઘાતી વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકો, જેમાં પાંચ પોલીસ કર્મચારીઓ અને 11 નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છેના મોત થયા છે.

અત્યાર સુધી કોઈ જૂથ કે વ્યક્તિએ આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી. 'જીઓ ન્યૂઝ' (Geo News) એ ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ (MS) તાહિર અલી શાહને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ બાદ 15 મૃતદેહો અને 50થી વધુ ઘાયલ લોકોને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોમાં મોટાભાગના લોકો નમાઝ અદા કરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ હતા. તેમણે એ પણ નોંધ્યું હતું કે વિસ્ફોટને કારણે મસ્જિદની બહાર એક ખાડો પડી ગયો હતો. 'રેસ્ક્યુ 1122 ખૈબર પખ્તુનખ્વા'ના પ્રવક્તા બિલાલ અહેમદ ફૈઝીના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતી મળ્યાના થોડા સમય બાદ જ બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ઘણા ઘાયલોને પ્રાથમિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી રહી છે.

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KHYBER PAKHTUNKHWA KOHAT
MOSQUE NORTHWEST PAKISTAN BLAST
પાકિસ્તાનમાં બ્લાસ્ટ
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