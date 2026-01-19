ETV Bharat / international

ગુલ પ્લાઝામાં લાગેલી ભીષણ આગ 24 કલાક બાદ કાબુમાં આવી, 10 લોકોના મોત, 60 ગુમ

આગ એટલી ભીષણ હતી કે, તેને કાબુમાં લેવામાં 24 કલાકનો સમય લાગ્યો, પોલીસે આ ઘટના માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો છે.

કરાચીના ગુલ પ્લાઝા મોલમાં શનિવારે મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગી
કરાચીના ગુલ પ્લાઝા મોલમાં શનિવારે મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગી (ANI)
By ANI

Published : January 19, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
કરાચી: પાકિસ્તાનના કરાચીમાં એમએ જિન્નાહ રોડ પર આવેલા ગુલ પ્લાઝા મોલમાં શનિવારે મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે ગભરાટ ફેલાયો હતો. આગ એટલી તીવ્ર હતી કે તેને બુઝાવવામાં 24 કલાક લાગ્યા. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, મૃતકોની સંખ્યા 10 થઈ ગઈ છે, જ્યારે 60 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા છે. આ અકસ્માતમાં લાખોનું નુકસાન થવાની ધારણા છે.

દરમિયાન, બચાવ ટીમોએ રવિવારે મોડી રાત્રે વધુ ચાર મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા. બચાવ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કામગીરી દરમિયાન, ટીમોને એક બાળક સહિત ત્રણ લોકોના મૃતદેહ પણ મળ્યા છે. બચાવ અને રાહત ટીમો દ્વારા ભારે પ્રયાસો બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો.

નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ફાયર અને રેસ્ક્યૂ ટીમોએ હવે આગથી પ્રભાવિત શોપિંગ મોલના આંતરિક ભાગમાં પ્રવેશવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. તેઓ બચી ગયેલા લોકોની શોધખોળ વધારવા માટે બારીઓ કાપવા અને હથોડાથી દિવાલો તોડવા માટે કટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કુલ 22 ફાયર બ્રિગેડ વાહનો, 10 વોટર બોઝર, ચાર સ્નોર્કલ અને 33 એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓને ટાંકીને મીડિયા અહેવાલોમાં જણાવાયું છે કે બચાવ ટીમો ઇમારતના નાના ભાગમાં પ્રવેશવામાં સફળ રહી છે અને શોધમાં મદદ કરવા માટે થર્મલ કેમેરા સ્થાપિત કર્યા છે. જો કે, સમગ્ર શોધ કામગીરીમાં કેટલો સમય લાગશે તેનો અંદાજ લગાવવો હજુ શક્ય નથી.

બચાવ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાટમાળ દૂર કરવા અને આગને સંપૂર્ણપણે ઓલવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ટીમો હજુ સુધી પહેલા માળે પહોંચી નથી, માળખા સુધી મર્યાદિત પહોંચ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસે ગુમ થયેલા લોકોના પરિવારોના મોબાઇલ નંબર મેળવી લીધા છે અને ઇમારતની અંદર 20 થી વધુ લોકોને શોધી કાઢ્યા છે. સિંધના મુખ્ય પ્રધાન મુરાદ અલી શાહે રવિવારે સાંજે બચાવ અને અગ્નિશામક કામગીરીની સમીક્ષા કરવા માટે શોપિંગ મોલની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અંદાજે 58 થી 60 લોકો હજુ પણ ગુમ છે અને તેમને બચાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.

મુખ્યમંત્રીએ સરકારને ખાતરી પણ આપી હતી કે અસરગ્રસ્ત લોકોને પારદર્શક રીતે વળતર આપવામાં આવશે. દરમિયાન, સિંધના વરિષ્ઠ મંત્રી શરજીલ ઇનામ મેમણે જણાવ્યું હતું કે શોપિંગ મોલમાં આગ લાગ્યા પછી તરત જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, જિન્ના રોડ પર ગુલ પ્લાઝામાં લાગેલી આગ એક મોટી ઘટનામાં ફેરવાઈ ગઈ હોવાથી પાકિસ્તાન સેના શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાઈ છે. અધિકારીઓને ડર છે કે ઘણા લોકો હજુ પણ ક્ષતિગ્રસ્ત ઇમારતની અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે.

