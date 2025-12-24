ETV Bharat / international

વેચાઈ ગઈ પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ, ખોટમાં ચાલતી PIA ₹135 બિલિયનમાં ખરીદાઈ

દેવા હેઠળ દબાયેલા પાકિસ્તાને તેની રાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ વેચી દીધી છે. ગયા વર્ષે તેને વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ કિંમત નહોતી મળી શકી.

ફાઈલ ફોટો
PIA પેસેન્જર જેટ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પાકિસ્તાન : આજે મંગળવારે પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ (PIA) માટે ખાનગીકરણ સમારોહ ઇસ્લામાબાદમાં યોજાયો હતો. પાકિસ્તાને એરલાઇનની ખાનગીકરણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી, તેને સ્થાનિક રોકાણ કંપનીના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમને ₹135 બિલિયનમાં વેચી દીધી.

PIA માટે ખાનગીકરણ સમારોહ, ત્રણ પ્રી-ક્વોલિફાઈડ પાર્ટી

પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ (PIA) માટે ખાનગીકરણ સમારોહમાં લકી સિમેન્ટ, ખાનગી એરલાઇન એરબ્લ્યૂ અને રોકાણ કંપની આરીફ હબીબ સહિત ત્રણેય પ્રી-ક્વોલિફાઈડ પાર્ટીએ પોતાની સીલબંધ બિડ પારદર્શક બોક્સમાં સબમિટ કરી હતી. બોલીનો બીજો રાઉન્ડ થયો, જેમાં આરીફ હબીબ ₹115 બિલિયનની બિડ સાથે સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર તરીકે ઉભરી આવ્યા. આ પછી લકી સિમેન્ટની ₹105.5 બિલિયનની બિડ અને એરબ્લ્યુની ₹26.5 બિલિયનની બિડ આવી.

₹135 બિલિયન ઓફરમાં વેચાણી એરલાઈન્સ

બોલી ખોલ્યા પછી સરકારે ₹100 બિલિયનની સંદર્ભ કિંમત જાહેર કરી. નિયમો હેઠળ, બે સૌથી વધુ બોલી લગાવનારાઓને પ્રારંભિક હરાજી પ્રક્રિયામાં સ્પર્ધા કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. આરીફ હબીબ અને લકી સિમેન્ટ બંનેએ એરલાઇન્સ જીતવા માટે જોરદાર સ્પર્ધા કરી, ધીમે ધીમે તેમની બોલીઓ વધારી, જ્યાં સુધી આરીફ હબીબ ગ્રુપે 135 અબજ રૂપિયાની ઓફર કરી નહીં, જે કોઈ પડકારજનક રહી નહીં.

વર્ષોથી ખોટમાં હતી પાકિસ્તાન એરલાઇન્સ

PIA એક સમયે વિશ્વની સૌથી મોટી એરલાઇન હતી, પરંતુ વર્ષોના ગેરવહીવટને કારણે તેની સેવા અને પ્રતિષ્ઠા નબળી પડી ગઈ, જેના કારણે સરકાર પાસે તેને વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહ્યો નહીં. પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમગ્ર બોલી પ્રક્રિયાનું સ્થાનિક ટેલિવિઝન પર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું. લકી સિમેન્ટના એક સભ્યએ હરીફની મોટી ઓફર સ્વીકારતા કહ્યું, "અમે આરીફ હબીબ ગ્રુપને અભિનંદન આપીએ છીએ."

શરૂઆતમાં સરકાર પાસે 75 ટકા હિસ્સો : સરકાર શરૂઆતમાં 75 ટકા હિસ્સો ઓફર કરી રહી હતી, પરંતુ સફળ બોલી લગાવનાર પાસે બાકીના 25 ટકા ખરીદવા માટે 90 દિવસનો સમય હશે. નિયમો અનુસાર, PIA શેરના પ્રારંભિક 75 ટકાના વેચાણમાંથી મળેલી રકમમાંથી 92.5 ટકા એરલાઇનને પુનઃરોકાણ માટે આપવામાં આવશે, જ્યારે બાકીના 7.5 ટકા સરકારને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. રોકાણકારે આગામી પાંચ વર્ષમાં 80 અબજ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની પણ જરૂર રહેશે.

અગાઉ, સરકારે ગયા વર્ષે PIA ની ₹654 અબજની લાયેબિલિટી માટે જવાબદારી સ્વીકારી હતી. ગયા વર્ષે પ્રથમ પ્રયાસ વિનંતી કરેલ કિંમતને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી, આ હરાજી એરલાઇનને વેચવાનો બીજો પ્રયાસ હતો. અગાઉ, ફેડરલ કેબિનેટની બેઠકમાં વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે સરકારી અધિકારીઓ અને ખાનગીકરણ આયોગનો રાષ્ટ્રીય વાહકના ખાનગીકરણમાં તેમની ભૂમિકા બદલ આભાર માન્યો. સાથે જ કહ્યું કે તે પાકિસ્તાનના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો વ્યવહાર હશે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
PIA BOUGHT FOR 135 BILLION
પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ
PRIME MINISTER SHAHBAZ SHARIF
PIA SOLD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.