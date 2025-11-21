ETV Bharat / international

પાકિસ્તાન: ફૈસલાબાદ ફેક્ટરીમાં ગેસ લીકેજ, વિસ્ફોટમાં 15 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ

પાકિસ્તાનના ફૈસલાબાદમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં એક ફેક્ટરી અને આસપાસની ઇમારતો ધરાશાયી થઈ. અનેક લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે.

પાકિસ્તાન: ફૈસલાબાદ ફેક્ટરીમાં ગેસ લીકેજ, વિસ્ફોટમાં 15 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ
પાકિસ્તાન: ફૈસલાબાદ ફેક્ટરીમાં ગેસ લીકેજ, વિસ્ફોટમાં 15 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ (ANI)
author img

By ANI

Published : November 21, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ફૈસલાબાદ (પાકિસ્તાન): પાકિસ્તાનના ફૈસલાબાદના મલિકપુર વિસ્તારમાં શુક્રવારે ગેસ વિસ્ફોટમાં એક ફેક્ટરી અને આસપાસની ઇમારતો ધરાશાયી થઈ. ડોનના અહેવાલ મુજબ, કમિશનર ઓફિસ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે.

રેસ્ક્યુ 1122 દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી પ્રારંભિક માહિતીમાં શરૂઆતમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે ફેક્ટરીમાં બોઈલર વિસ્ફોટ થવાથી આ ઘટના બની હતી, જેના કારણે ઇમારત ધરાશાયી થઈ હતી. જોકે, બચાવ સેવાએ પાછળથી તેના અંદાજમાં સુધારો કર્યો હતો અને વિસ્ફોટ માટે ગેસ લીકેજને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું. ડોનના અહેવાલ મુજબ, ફૈસલાબાદ કમિશનર રાજા જહાંગીર અનવરના કાર્યાલય તરફથી એક નિવેદનમાં પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.

કમિશનરના નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે ફેક્ટરીમાં કોઈ બોઈલર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યું ન હતું અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે મલિકપુર વિસ્તારમાં ચાર ઔદ્યોગિક એકમો કાર્યરત હતા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે "ગેસ લીકેજથી એક ફેક્ટરીમાં આગ લાગી અને અન્ય ફેક્ટરીઓ પણ લપેટાઈ ગઈ." વિસ્ફોટથી નજીકના સાત ઘરો પણ પ્રભાવિત થયા હતા, જેની છત તૂટી પડી હતી.

"કાટમાળમાંથી 15 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા"

કમિશનર ઓફિસના જણાવ્યા અનુસાર, "કાટમાળમાંથી 15 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે." રેસ્ક્યુ 1122 એ પહેલા 10 લોકોના મોતની જાણ કરી હતી, પરંતુ હવે આ સંખ્યા વધી ગઈ છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 10 ઘાયલ લોકોને એલાઇડ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ત્રણ અન્ય લોકોને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. કમિશનરના નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘટનાની તપાસ માટે પાંચ સભ્યોની તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી રહી છે.

એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને કાટમાળ દૂર કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, અને અધિકારીઓ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. કમિશનર રાજાને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "આ કમનસીબ અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારના સભ્યોના દુઃખમાં અમે સહભાગી છીએ." અગાઉના નિવેદનમાં, રેસ્ક્યુ 1122 એ ગુંદર ફેક્ટરી તરીકે વર્ણવેલ તેના પ્રતિભાવની વિગતવાર માહિતી આપી હતી, અને કહ્યું હતું કે આ કામગીરી જિલ્લા કટોકટી અધિકારીની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

કંટ્રોલ રૂમને સવારે વિસ્ફોટનો અહેવાલ મળ્યો

ડોન અહેવાલ આપે છે કે કંટ્રોલ રૂમને સવારે 5:28 વાગ્યે વિસ્ફોટની માહિતી મળ્યા પછી, 20 થી વધુ એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર ટેન્ડરનો ઉપયોગ કરીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. સેવા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વિડિઓમાં કર્મચારીઓ કાટમાળમાં બચી ગયેલા લોકોને શોધી રહ્યા છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે.

મરિયમ નવાઝે શોક વ્યક્ત કર્યો

પંજાબના મુખ્યમંત્રી મરિયમ નવાઝે જાનહાનિ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને કમિશનર પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો. દરમિયાન, પંજાબ પોલીસના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઉસ્માન અનવરે અધિકારીઓને રેસ્ક્યુ 1122, ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય વિભાગોને સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે પોલીસ ટીમોને ફસાયેલા લોકોને શોધવાનું ચાલુ રાખવા નિર્દેશ આપ્યો અને ટ્રાફિક અધિકારીઓને ઇમરજન્સી વાહનો માટે રસ્તાઓ ખુલ્લા રાખવા કહ્યું.

એક નિવેદનમાં, નેશનલ ટ્રેડ યુનિયન ફેડરેશને કામદારોના દુ:ખદ મૃત્યુ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને આ ઘટનાને અસુરક્ષિત કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓનું બીજું ઉદાહરણ ગણાવ્યું. NTUF સેક્રેટરી જનરલ નાસિર મન્સૂરે કહ્યું, "ફેક્ટરીઓ કામદારો માટે મૃત્યુના જાળ બની ગઈ છે, અને ઉદ્યોગપતિઓ મૃત્યુ પ્રમાણપત્રો વહેંચી રહ્યા છે." તેમણે અધિકારીઓ પર ગુનાહિત બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો.

તેમણે કહ્યું કે કામદારોના મૃત્યુ માટે પંજાબ સરકાર સીધી જવાબદાર છે. NTUF એ દરેક પીડિતના પરિવાર માટે PKR 3 મિલિયન વળતર અને ઘાયલોને મફત અને સંપૂર્ણ તબીબી સારવારની માંગ કરી હતી. ડોન અનુસાર, ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં ફૈસલાબાદમાં એક કાપડ મિલમાં સ્ટીમ બોઈલર વિસ્ફોટમાં એક ડઝન કામદારો ઘાયલ થયા હતા અને હોલની છત ધરાશાયી થઈ હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GAS LEAK EXPLOSION
FAISALABAD FACTORY
PAKISTAN
FAISALABAD
EXPLOSION IN FAISALABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.