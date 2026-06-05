ભારત સાથે યુદ્ધવિરામમાં હસ્તક્ષેપ કરવા બદલ પાકિસ્તાન ટ્રમ્પનો "હંમેશા આભારી" રહેશે: પીએમ શાહબાઝ
વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પાકિસ્તાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંબંધોને લગભગ આઠ દાયકાથી "સાચા અને ખાસ" ગણાવ્યા.
By PTI
Published : June 5, 2026 at 12:34 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું છે કે ભારત સાથે યુદ્ધવિરામ કરાવવામાં મધ્યસ્થી કરવા બદલ પાકિસ્તાન હંમેશા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આભારી રહેશે.
ગુરુવારે અમેરિકન સ્વતંત્રતાની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અમેરિકન દૂતાવાસમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, શાહબાઝે પાકિસ્તાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધોને લગભગ આઠ દાયકા સુધી ચાલેલા "સાચા અને ખાસ" સંબંધો ગણાવ્યા.
ગયા વર્ષે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો ઉલ્લેખ કરતા, જેમાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાર દિવસની લશ્કરી ગતિરોધ થયો હતો, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ટ્રમ્પના હસ્તક્ષેપે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, "ગયા વર્ષે પહેલગામ ઘટના પછી ભારતની ઉશ્કેરણી વિનાની કાર્યવાહી બાદ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના સમયસર અને નિર્ણાયક હસ્તક્ષેપને કારણે ગયા વર્ષે 10 મેના રોજ પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો હતો."
શાહબાઝે કહ્યું, "દક્ષિણ એશિયામાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા અને લાખો લોકોના જીવ બચાવવા બદલ અમે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના હંમેશા આભારી રહીશું. આ સંદર્ભમાં, તેમને હંમેશા શાંતિના રાજદૂત તરીકે યાદ કરવામાં આવશે."
પહલગામ હુમલા બાદ, ભારતે ગયા વર્ષે 7 મેના રોજ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું.
ટ્રમ્પે વારંવાર દાવો કર્યો છે કે તેમણે લશ્કરી અથડામણ પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે શાંતિમાં મધ્યસ્થી કરવામાં મદદ કરી હતી. જોકે, ભારતે સતત કહ્યું છે કે બંને દેશો વચ્ચે સીધો કરાર થયો હતો અને તૃતીય પક્ષ મધ્યસ્થીનો દાવો નકારી કાઢ્યો છે.
શાહબાઝે ટ્રમ્પની "અનન્ય" નેતૃત્વ શૈલીની પણ પ્રશંસા કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ વોશિંગ્ટનના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને તેના હિતોની પ્રાપ્તિમાં "નવી ઉર્જા અને દૃઢ નિશ્ચય" દાખલ કર્યો છે.
વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેમના "હિંમતવાન અને દૂરંદેશી નેતૃત્વ" હેઠળ, યુએસ "શાંતિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિને આગળ ધપાવતા વિશ્વાસ અને ઉત્સાહને પ્રેરિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે."
બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોના ઇતિહાસને યાદ કરતા, શાહબાઝે નોંધ્યું કે 1947 માં પાકિસ્તાનની રચના પછી પાકિસ્તાનને માન્યતા આપનારા પ્રથમ દેશોમાં અમેરિકાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે સુરક્ષા, વેપાર, રોકાણ, કૃષિ, વિજ્ઞાન, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને ઉર્જા જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "આપણા સંબંધો સાચા અને ખાસ છે, જે લગભગ આઠ દાયકાથી ફેલાયેલા છે. તેમાં માત્ર સુરક્ષા અને આતંકવાદ વિરોધી સહયોગ જ નહીં, પરંતુ વેપાર, રોકાણ, કૃષિ, વિજ્ઞાન, શિક્ષણ, આરોગ્ય, ઉર્જા અને લોકો-થી-લોકોના સંપર્કોમાં સહયોગનો પણ સમાવેશ થાય છે."
પ્રાદેશિક રાજદ્વારી પર, શાહબાઝે દાવો કર્યો કે પાકિસ્તાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંપર્કને પ્રોત્સાહન આપવામાં ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે અને ચાલુ શાંતિ પ્રયાસોમાં તેમના યોગદાન બદલ આર્મી ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરનો આભાર માન્યો.
તેમણે કહ્યું, "આ પ્રયાસો હજુ પણ ચાલુ છે, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સહયોગ સાથે, અને ચાલો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે શક્ય તેટલી વહેલી તકે લાંબા ગાળાની શાંતિ પ્રાપ્ત કરીએ."
બોલતા, યુએસ ચાર્જ ડી'અફેર્સ નતાલી બેકરે પાકિસ્તાન અને અમેરિકાને "સાચા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારો" તરીકે વર્ણવ્યા, કહ્યું કે સંબંધ પરસ્પર આદર, સહિયારા હિતો અને સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ માટે સહિયારા દ્રષ્ટિકોણ પર આધારિત છે.
તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પનો પાકિસ્તાન પ્રત્યેનો અભિગમ "સીધો, વ્યક્તિગત અને અસરકારક" રહ્યો છે, જે પરિણામો પહોંચાડવા, કટોકટીઓનું સંચાલન કરવા અને તકોનો લાભ લેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.