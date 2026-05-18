પાકિસ્તાનની સેનાએ બલુચિસ્તાનમાં 35 આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા, 3 હાઇ-પ્રોફાઇલ કમાન્ડરની ધરપકડ

પાકિસ્તાન સેના દ્વારા બલુચિસ્તાનમાં ઓપરેશન દરમિયાન 35 આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા છે અને ત્રણ હાઇ-પ્રોફાઇલ સિનિયર કમાન્ડરોને પકડવામાં આવ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By PTI

Published : May 18, 2026 at 12:41 PM IST

કરાચી: પાકિસ્તાનના સુરક્ષાદળોએ બલુચિસ્તાનમાં મોટી કાર્યવાહીને અંજામ આપતા 35 આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે જ્યારે 3 ત્રણ હાઇ-પ્રોફાઇલ કમાન્ડરની ધરપકડ કરી છે. પાકિસ્તાન સુરક્ષા દળોએ બલુચિસ્તાનના મંગલા ઝરઘૂન ઘર વિસ્તારમાં ગુપ્ત માહિતીના આધારે ઓપરેશન દરમિયાન 35 આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે.

બલુચિસ્તાન સરકારના પ્રવક્તાએ માહિતી આપી

બલુચિસ્તાન સરકારના પ્રવક્તા શાહિદ રિંદે ક્વેટામાં મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે 13મેથી શરૂ થયેલા ઓપરેશનમાં છેલ્લા ચાર દિવસમાં 35 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. રિંદે જણાવ્યું કે, "આ ઓપરેશન પ્રતિબંધિત તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન અને બલુચિસ્તાનમાં તેમના પ્રોક્સી ગ્રુપ્સ વિરૂદ્ધ હતું."

રિંદે જણાવ્યું કે પકડાયેલા ત્રણ કમાન્ડર હાઇ-પ્રોફાઇલ લોકો છે અને આ ઓપરેશન પ્રાંતમાં અગાઉ પકડાયેલા આતંકવાદીઓ પાસેથી મળેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સુરક્ષાદળોએ મંગલા ઝઘઘુન ઘર વિસ્તારમાં ઘણા બેઝ કેમ્પનો પણ નાશ કર્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું કે પ્રાંતમાં વિશ્વસનીય, કાર્યવાહી કરી શકાય તેવી ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ આતંકવાદી તત્ત્વોના મદદગાર, હેન્ડલર્સ અને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટર્સને પકડવા માટે ઓપરેશન ચાલી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન સૈન્યએ અત્યાર સુધી નવા એન્ટી ટેરર ઓપરેશન વિશે કોઇ નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.

ગયા અઠવાડિયે થઇ હતી અથડામણ

ઇન્ટર સર્વિસિસ પબ્લિક રિલેશન્સ (ISPR) અનુસાર, ગયા બુધવારે બલુચિસ્તાનના બરખાન જિલ્લામાં આતંકવાદીઓ વિરૂદ્ધ સાફ સફાઇ અભિયાન દરમિયાન પાંચ સૈનિકો માર્યા ગયા હતા જેમાં એક મેજરનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઓપરેશન દરમિયાન ઓછામાં ઓછા સાત આતંકવાદીઓ ઠાર મરાયા હોવાનું પણ જણાવાયું છે.

સંપાદકની પસંદ

