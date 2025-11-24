ETV Bharat / international

પાકિસ્તાનમાં અર્ધલશ્કરી દળોના મુખ્યાલય પાસે આત્મઘાતી હુમલો, ત્રણના મોત

પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં અર્ધલશ્કરી દળના મુખ્યાલય પર બંદૂકધારીઓએ હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં ત્રણ સૈનિકોના મોત થયાના અહેવાલ છે.

પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો
પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો (ANI)
By ANI

Published : November 24, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 11:39 AM IST

પેશાવર, પાકિસ્તાન: પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ પાકિસ્તાનની મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે સોમવારે પેશાવરમાં ફેડરલ કોન્સ્ટેબ્યુલરી (FC) મુખ્યાલય પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સોમવારે પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં અર્ધલશ્કરી દળના મુખ્યાલય પર થયેલા હુમલાના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા. બંદૂકધારીઓ અને એક આત્મઘાતી બોમ્બરે આ હુમલો કર્યો હોવાના અહેવાલ છે. આ હુમલામાં ત્રણ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે.

ડોન ડેઈલીએ સોમવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે આ હુમલો અર્ધલશ્કરી દળના મુખ્યાલય નજીક થયો છે. એક આત્મઘાતી બોમ્બરે સંકુલના ગેટ પર પોતાને ઉડાવી દીધો હતો. દૈનિકે પેશાવરમાં પોલીસ અને સુરક્ષા સૂત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઘટનાના પ્રતિભાવમાં વિસ્તારમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી હતી, અને સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બે આત્મઘાતી હુમલાખોરોએ અર્ધલશ્કરી દળના મુખ્યાલય સંકુલ પર હુમલો કર્યો. જેમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો માર્યા ગયા. એવું કહેવાય છે કે પહેલા આત્મઘાતી હુમલાખોરે અર્ધલશ્કરી દળના મુખ્યાલયના મુખ્ય દરવાજા પર હુમલો કર્યો. હુમલો કરીને બીજા કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો.

સેના અને પોલીસ સહિતના કર્મચારીઓએ આ વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે. તેઓ પરિસ્થિતિને સાવધાનીપૂર્વક સંભાળી રહ્યા છે, તેમને શંકા છે કે કેટલાક આતંકવાદીઓ મુખ્યાલયમાં ઘૂસણખોરી કરી ચૂક્યા છે. સુરક્ષા દળોનું મુખ્યાલય લશ્કરી છાવણીની નજીક ગીચ વિસ્તારમાં આવેલું છે.ૉ

આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે પાકિસ્તાનમાં કોઈ જીવલેણ હુમલો થયો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ક્વોટામાં પેરામિલિટ્રીના બહાર એક કારમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ થવાથી ઓછામાં ઓછા 10 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો અને અન્ય ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતાં.

3 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ક્વેટામાં એક રાજકીય રેલીમાં થયેલા આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટમાં 11 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 40 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. આ વિસ્ફોટ એક સ્ટેડિયમના પાર્કિંગમાં થયો હતો જ્યાં બલુચિસ્તાન નેશનલ પાર્ટીના સેંકડો સમર્થકો એકઠા થયા હતા. પાકિસ્તાની સૈન્ય બલુચિસ્તાનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા બળવાખોરીનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેના પરિણામે 2024માં 782 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

