ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલા બાદ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને પગલે પાકિસ્તામાં ત્રણ દિવસનો કર્ફ્યુ
ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન સરકારના પ્રવક્તા શબ્બીર મીરે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને બુધવાર સુધી કર્ફ્યુ ચાલુ રહેશે.
Published : March 2, 2026 at 7:29 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ સોમવારે સવારે ગિલગિટ અને સ્કાર્ડુના ઉત્તરીય શહેરોમાં સૈન્ય તૈનાત કર્યું અને ત્રણ દિવસનો કર્ફ્યુ લાદ્યો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા બાદ થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા અને ડઝનેક ઘાયલ થયા.
રવિવારે હજારો શિયા વિરોધીઓએ કાશ્મીરના વિવાદિત હિમાલયી ક્ષેત્રમાં યુદ્ધવિરામનું નિરીક્ષણ કરતા યુએન મિલિટરી ઓબ્ઝર્વર ગ્રુપના કાર્યાલય પર હુમલો કર્યો અને સ્કાર્ડુમાં યુએન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ પર પણ હુમલો કર્યો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓએ ગિલગિટમાં એક પોલીસ સ્ટેશનને પણ બાળી નાખ્યું અને એક શાળા અને સ્થાનિક ચેરિટીના કાર્યાલયને નુકસાન પહોંચાડ્યું. ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન પ્રદેશમાં પોલીસે ઓછામાં ઓછા 12 લોકોના મોત અને 80 અન્ય ઘાયલ થયાના અહેવાલ આપ્યા છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પ્રવક્તા સ્ટીફન દુજારિકે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે UNMOGIP ફિલ્ડ સ્ટેશન નજીક વિરોધીઓ હિંસક બન્યા હતા, જેમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. દુજારિકે કહ્યું, "સમગ્ર પ્રદેશમાં યુએન કર્મચારીઓ અને સુવિધાઓની સલામતી અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે, અને અમે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ."
દરમિયાન, ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન સરકારના પ્રવક્તા શબીર મીરે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને બુધવાર સુધી કર્ફ્યુ ચાલુ રહેશે. પોલીસ વડા અકબર નાસિર ખાને "કથળતી કાયદો અને વ્યવસ્થા" નો ઉલ્લેખ કરીને લોકોને ઘરની અંદર રહેવાની અપીલ કરી હતી.
પાકિસ્તાનના દક્ષિણ બંદર શહેર કરાચીમાં રવિવારે પ્રદર્શનકારીઓએ યુએસ કોન્સ્યુલેટ પર હુમલો કર્યો, બારીઓ તોડી નાખી અને ઇમારતને બાળી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસ અને જીવંત દારૂગોળાનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાં 10 લોકો માર્યા ગયા અને 50 થી વધુ ઘાયલ થયા. યુએસ દૂતાવાસ તરફ શિયા કૂચના પ્રયાસ દરમિયાન ઇસ્લામાબાદમાં અથડામણમાં એક વ્યક્તિનું પણ મોત થયું.
યુ.એસ. દૂતાવાસ કરાચી અને લાહોરમાં તેના કોન્સ્યુલેટ્સે સોમવારે સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને વિઝા એપોઇન્ટમેન્ટ અને અમેરિકન નાગરિક સેવાઓ રદ કરી. વધુ હિંસા અટકાવવા માટે પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ દેશભરમાં યુએસ રાજદ્વારી મિશન પર સુરક્ષા વધારી દીધી છે, જેમાં પેશાવરમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ બિલ્ડિંગની આસપાસનો સમાવેશ થાય છે.
સોમવારે પાકિસ્તાન સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, ઈરાન પરના હુમલા બાદ વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે બેન્ચમાર્ક KSE-100 ઇન્ડેક્સ લગભગ 10% ઘટ્યો હતો. રોકાણકારોએ તમામ ક્ષેત્રોમાં શેર વેચ્યા, વિશ્લેષકોએ આ તીવ્ર ઘટાડાને વધતી અનિશ્ચિતતાનું કારણ ગણાવ્યું.
અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ, જેમાં ખામેની અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું મોત થયું હતું, પાકિસ્તાનમાં ગુસ્સો વધી રહ્યો છે, ખાસ કરીને શિયા લઘુમતીના સભ્યોમાં. જોકે શિયાઓ સમગ્ર દેશમાં લઘુમતી છે, તેઓ કેટલાક ઉત્તરીય જિલ્લાઓ અને અફઘાનિસ્તાનની સરહદે આવેલા ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં બહુમતી ધરાવે છે.
રવિવારની અશાંતિ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલી સરહદ પારની લડાઈ વચ્ચે આવી, જે ગુરુવારે શરૂ થઈ હતી જ્યારે અફઘાનિસ્તાને ગયા રવિવારે પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલાઓનો બદલો લીધો હતો. ત્યારથી પાકિસ્તાને સરહદ પર અનેક કાર્યવાહી કરી છે.
આ પણ વાંચો: