મીડિયા રિપોર્ટ્સનો દાવો: પાકિસ્તાને અમેરિકન હુમલાથી બચાવવા માટે ઈરાની સૈન્ય વિમાનને શરણ આપી
એક નિવેદનમાં, પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યું કે એક ઈરાની વિમાન દેશમાં પાર્ક કરેલું છે, પરંતુ તેનો તેના બચાવથી કોઈ સંબંધ નથી
Published : May 13, 2026 at 10:23 PM IST
વોશિંગ્ટન/ઇસ્લામાબાદ: યુએસ ન્યૂઝ આઉટલેટ CBS ન્યૂઝના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, પાકિસ્તાને ઇરાની લશ્કરી વિમાનોને તેના એરફિલ્ડ્સ પર પાર્ક કરવાની પરવાનગી આપી હતી જેથી તેઓ સંભવિત યુએસ હવાઈ હુમલાઓથી બચી શકે. જોકે, પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે મીડિયા રિપોર્ટને "ભ્રામક" પત્રકારત્વ ગણાવીને ફગાવી દીધો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પાકિસ્તાન પશ્ચિમ એશિયા સંબંધિત શાંતિ મંત્રણામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે, અને સંઘર્ષમાં ઉતરેલા તેહરાન અને વૉશિંગ્ટન વચ્ચે ડિપ્લોમેટિક ચેનલ તરીકે પોતાને રજૂ કર્યું છે,
આ બાબતથી પરિચિત યુએસ અધિકારીઓને ટાંકીને, CBS ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે, તેના મધ્યસ્થી પ્રયાસો વચ્ચે, પાકિસ્તાને શાંતિથી ઇરાની લડાયક વિમાનોને નૂર ખાન એરબેઝ પર રોકાવાની મંજૂરી આપી હતી. અહેવાલ મુજબ, ઇરાને પડોશી અફઘાનિસ્તાનમાં નાગરિક વિમાનો પણ પાર્ક કર્યા હતા. જોકે, યુએસ અધિકારીઓએ સીબીએસ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે તે પેસેન્જર વિમાનોમાં લશ્કરી વિમાનો પણ હતા કે નહીં.
🔊PR No.1️⃣1️⃣6️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) May 12, 2026
Official Response to CBS Report on Iranian Aircraft in Pakistan
મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે, આ કાર્યવાહી દ્વારા, પાકિસ્તાને ઈરાનની બાકી રહેલી લશ્કરી સંપત્તિઓને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. નામ ન આપવાની શરતે બોલતા, યુએસ અધિકારીઓએ સીબીએસ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલની શરૂઆતમાં - રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કર્યાના થોડા દિવસો પછી તેહરાને પાકિસ્તાનના નૂર ખાન એરબેઝ પર ઘણા વિમાનો મોકલ્યા હતા. નૂર ખાન એરબેઝ પાકિસ્તાનના રાવલપિંડી શહેરની બહાર સ્થિત છે.
અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાનને મોકલવામાં આવેલી ઈરાની લશ્કરી સંપત્તિમાં એક આરસી-130 વિમાનનો સમાવેશ થાય છે, જે લોકહીડ સી-130 હર્ક્યુલસ ટેક્ટિકલ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટનું જાસૂસી અને ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરતું એક પ્રકાર છે.
જોકે, એક વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની અધિકારીએ નૂર ખાન એરબેઝ અંગેના દાવાઓને ફગાવી દેતા, સીબીએસ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે, "નૂર ખાન બેઝ શહેરની મધ્યમાં આવેલું છે; ત્યાં પાર્ક કરેલા વિમાનોનો મોટો કાફલો જાહેર દૃષ્ટિકોણથી છુપાવી શકાતો નથી."
પાકિસ્તાને અહેવાલ નકાર્યો
પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે સીબીએસ ન્યૂઝના અહેવાલનું ખંડન કર્યું છે. એક્સ પરની એક પોસ્ટમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "નૂર ખાન એરબેઝ પર ઈરાની વિમાનની હાજરી અંગે સીબીએસ ન્યૂઝનો અહેવાલ ભ્રામક અને સનસનાટીભર્યા અહેવાલ છે. અમે તેને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢીએ છીએ. એવું લાગે છે કે આવી અટકળો પાછળનો ઉદ્દેશ્ય પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા માટે ચાલી રહેલા પ્રયાસોને નબળા પાડવાનો છે."
નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "હાલમાં પાકિસ્તાનમાં પાર્ક કરાયેલ ઈરાની વિમાન યુદ્ધવિરામ સમયગાળા દરમિયાન પહોંચ્યું હતું અને તેનો કોઈપણ લશ્કરી કટોકટી અથવા ખાલી કરાવવાની વ્યવસ્થા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ દાવાઓ અનુમાન પર આધારિત છે, ભ્રામક છે અને વાસ્તવિકતાથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે."
મંત્રાલયે નોંધ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં શાંતિ વાટાઘાટો સુનિશ્ચિત થાય તો રાજદ્વારીઓ અને સુરક્ષા ટીમોની હિલચાલને સરળ બનાવવા માટે ઘણા ઈરાની વિમાન હાજર છે. નિવેદનમાં લખ્યું હતું કે, "જોકે ઔપચારિક વાટાઘાટો હજુ સુધી ફરી શરૂ થઈ નથી, ઉચ્ચ સ્તરે રાજદ્વારી જોડાણ ચાલુ છે."
પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાને સતત નિષ્પક્ષ મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું છે અને "તમામ સંબંધિત પક્ષો" સાથે પારદર્શિતા જાળવી રાખી છે.
