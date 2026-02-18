પાકિસ્તાન કોર્ટનો આદેશ, ઇમરાન ખાનને આગામી સુનાવણીમાં હાજર કરો
જેલમાં બંધ ઇમરાન ખાનનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ ના હોવાની વાત વચ્ચે પાકિસ્તાનની કોર્ટે કોર્ટમાં હાજર કરવા આદેશ કર્યો છે.
By IANS
Published : February 18, 2026 at 11:28 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનને લઇને કેટલીક વાતો સામે આવી રહી છે. જેલમાં બંધ ઇમરાન ખાનનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ નથી અને તેમને સારવારની જરૂર છે. શાહબાઝ શરીફ સરકારનું કહેવું છે કે ઇમરાન ખાનની સારવાર થઇ રહી છે. બીજી તરફ એવી વાત પણ ખબર પડી છે કે ઇમરાન ખાનની આંખે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધુ છે. આંખની સારવારને લઇને પૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓએ પણ અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, પાકિસ્તાનની એક ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન્સ કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષને નિર્દેશ આપ્યો છે કે પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન આગામી સુનાવણીમાં હાજર રહે પછી તે ખુદ આવે અથવા ઓનલાઇન દ્વારા સુનાવણીમાં જોડવામાં આવે. આ સાથે જ સ્થાનિક મીડિયાએ જણાવ્યું કે કોર્ટે પાંચ કેસમાં તેમની ધરપકડ પહેલાના જામીન લંબાવ્યા છે જેમાં પૂર્વ મંત્રી મોહસીન શાહનવાઝ રાંઝાની કથિત હત્યાના પ્રયાસ સાથે જોડાયેલી એક ઘટના પણ સામેલ છે.
ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન્સ જજ મોહમ્મદ અફઝલ મજોકાએ પોલીસને આ કેસમાં પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI)ના ફાઉન્ડરની ધરપકડ પર રોક લગાવી દીધી છે અને તેની સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં બુશરા બીબીની ધરપકડ પહેલા જામીન વધારી દીધા છે. ડૉનના રિપોર્ટ અનુસાર, કોર્ટે સુનાવણી બુધવાર સુધી ટાળી દીધી છે. કાર્યવાહી દરમિયાન, ઇમરાન ખાન અને બુશરા બીબી બન્ને તરફથી તેમના વકીલ હાજર હતા. જોકે, કોર્ટે પહેલા નિર્દેશો છતા પૂર્વ વડાપ્રધાનને વીડિયો લિંક દ્વારા કોર્ટ સામે હાજર કરવામાં આવ્યા નહતા, જેને કારણે તેમના વકીલ, બેરિસ્ટર સલમાન સફદરની ગેરહાજરીમાં મુક્ત કરવાની અરજી પર દલીલો રજૂ થઇ શકી નહતી.
સ્થિતિને જોતા, કોર્ટે નિર્દેશ કર્યો કે પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઇન્સાફ (PTI)ના ફાઉન્ડર આગામી સુનાવણીમાં ખુદ અથવા વીડિયો લિંક દ્વારા હાજર થાય. ઇમરાન ખાન વિરૂદ્ધ આ કેસ 9 મેની ઘટના સાથે જોડાયેલો છે જેમાં હત્યાનો પ્રયાસ, નકલી રસીદો જમા કરવા અને બીજા કથિત ગુના જેવા આરોપ સામેલ છે. આ સિવાય બુશરા બીબી વિરૂદ્ધ કથિત રીતે નકલી રસીદો જમા કરવા માટે એક અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટના સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ આમિર ઝિયાએ 26 નવેમ્બરના વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં બુશરા બીબીના વચગાળાના જામીન લંબાવ્યા હતા. આ દરમિયાન એન્ટી ટેરરિઝમ કોર્ટ (ATC)ના જજ તાહિર અબ્બાસ સિપ્રાએ આરોપી PTI સાંસદોની ગેરહાજરીને કારણે સંજની જલસા કેસમાં ચાર્જશીટની કાર્યવાહી મુલતવી રાખી હતી.
