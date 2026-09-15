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પાકિસ્તાન: કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, ઈમરાન ખાનની પાર્ટીના એક મુખ્યમંત્રી સહિત 24 સાંસદોના પાસપોર્ટ બ્લૉક

તપાસ અધિકારીએ અદાલતને જાણ કરી કે આરોપી કાનૂની કાર્યવાહીથી બચવા માટે દેશ છોડીને ભાગી શકે છે

તપાસ અધિકારીએ અદાલતને જાણ કરી કે આરોપી કાનૂની કાર્યવાહીથી બચવા માટે દેશ છોડીને ભાગી શકે છે
તપાસ અધિકારીએ અદાલતને જાણ કરી કે આરોપી કાનૂની કાર્યવાહીથી બચવા માટે દેશ છોડીને ભાગી શકે છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 9:07 AM IST

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પેશાવર: સોમવારે ઈસ્લામાબાદની આતંકવાદ-વિરોધી અદાલતે ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્યમંત્રી મુહમ્મદ સોહેલ આફ્રિદી અને પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (PTI) ના અન્ય 24 સાંસદોના પાસપોર્ટ બ્લોક કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ દેશની રાજધાનીના એક પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં આપવામાં આવ્યો હતો.

ન્યાયાધીશ અબુલ હસનત મુહમ્મદ ઝુલકર્નૈને પોલીસની વિનંતી સ્વીકાર્યા બાદ આ આદેશ જારી કર્યો હતો અને ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (FIA) ને આગામી આદેશ સુધી પાસપોર્ટ બ્લોક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા વ્યક્તિઓની યાદીમાં વરિષ્ઠ PTI નેતા અને નેશનલ એસેમ્બલીના ભૂતપૂર્વ સ્પીકર અસદ કૈસર તેમજ ધારાસભ્યો શાહરામ ખાન તારકાઈ, શાહ અહેમદ, શેર અલી અરબાબ, મુહમ્મદ ઈકબાલ આફ્રિદી, ડૉ. અમજદ અલી, જુનૈદ અકબર, શાહિદ ખટ્ટક, ઝુબૈર વઝીર, અરશદ ઉમરઝાઈ, ઝાર આલમ, મિયાં ઉમર અને અખ્તર ખાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ્સ સૂચવે છે કે આ વ્યક્તિઓને કેસમાં આરોપી તરીકે નામિત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ અધિકારીએ અદાલતને જાણ કરી હતી કે કાયદાકીય કાર્યવાહીથી બચવા માટે આરોપીઓ દેશ છોડીને ભાગી શકે છે; તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સામે સરકારી સંસ્થાઓ પર હુમલો કરવા અને આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવા જેવા ગંભીર આરોપો છે.

અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ તેની સમક્ષ હાજર થયા ન હતા અને જેમને વચગાળાના જામીન મળ્યા હતા તેઓ પણ હજુ સુધી તપાસમાં જોડાયા ન હતા. પરિણામે, અદાલતે પોલીસની વિનંતી સ્વીકારી અને ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીને આગામી આદેશ સુધી પાસપોર્ટ બ્લોક રાખવાનો આદેશ આપ્યો.

આ આદેશ પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફની તેજ બની રહેલી રાજકીય ગતિવિધિઓ વચ્ચે આવ્યો છે, જેણે 27 સપ્ટેમ્બરે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનોની જાહેરાત કરી છે. આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનો માટે સમર્થન મેળવવા હાલમાં પંજાબના પ્રવાસે રહેલા આફ્રિદીએ સોમવારે અલગથી આરોપ લગાવ્યો હતો કે પંજાબ પોલીસે તેમનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ મારપીટ તથા દુર્વ્યવહાર કર્યા પછી તેમને રસ્તાની બાજુમાં છોડી દીધા હતા.

આફ્રિદીએ કહ્યું - પંજાબ પોલીસે આ કૃત્યનો જવાબ આપવો પડશે. આ કોઈ મજાક નથી. તેમણે એક રાજ્યના પોલીસ દળ દ્વારા બીજા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાથે કરવામાં આવેલા કથિત વર્તનને "અસ્વીકાર્ય" ગણાવ્યું. તેમણે પંજાબ સરકાર પાસે સ્પષ્ટતાની માંગ કરી કે શા માટે તેમને કથિત રીતે રસ્તાની બાજુમાં છોડી દેવામાં આવ્યા અને તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો.

તાજેતરના મહિનાઓમાં, પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ રાજકીય આંદોલનમાં સક્રિય છે, અને તેના સમર્થકો તથા નેતાઓ વિરોધ પ્રદર્શનો તેમજ સરકારી સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ કથિત હિંસા સાથે સંકળાયેલા અનેક કેસોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

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