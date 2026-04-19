ઈરાન સાથેના સંબંધોને લઈને આસિમ મુનીર પર અમેરિકાની શંકા, ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ચિંતા વધી
મુનીરને ઈરાની નેતૃત્વ સાથેના ગાઢ સંબંધોને કારણે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે સંભવિત 'લાલ ધ્વજ' તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા.
Published : April 19, 2026 at 3:58 PM IST
વોશિંગ્ટન : યુએસ ઇન્ટેલિજન્સે પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ જનરલ અસીમ મુનીરને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે સંભવિત ખતરો ગણાવ્યો છે, જેમાં ટોચના ઈરાની લશ્કરી અધિકારીઓ સાથેના તેમના લાંબા સમયના સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
રિટાયર્ડ પાકિસ્તાની જનરલ અહમદ સઈદએ ફોક્સ ન્યૂઝ ડિજિટલને જણાવ્યું કે, મુનીરના ઈરાનના ઉચ્ચ પદ પર રહેલા અધિકારીઓ સાથે વ્યક્તિગત સંબંધ હતા. તેમાં મારાયેલા ક્વદ્સ ફોર્સ કમાન્ડર કાસિમ સુલેમાની અને IRGC કમાન્ડર હુસૈન સલામીનો સમાવેશ થાય છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે, મુનીરને વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ ગુપ્ત મધ્યસ્થ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પએ તેમને જાહેરમાં વખાણ્યા છે અને ‘પસંદીદા ફીલ્ડ માર્શલ’ કહ્યું છે, છતાં અમેરિકાની ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓએ ચેતવણી આપી છે કે તેમની આ ડબલ ભૂમિકા અમેરિકાના હિતોને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
ફોક્સ ન્યૂઝની રિપોર્ટ મુજબ, અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાનનો "વિશ્વાસઘાતી સાથી" તરીકેનો ઈતિહાસ પણ ચિંતાનો વિષય છે. વિશ્લેષકો કહે છે કે અગાઉ પાકિસ્તાનએ અમેરિકાની મદદ લેતા લેતા તાલિબાનને સપોર્ટ આપ્યો હતો, એટલે હાલની સ્થિતિમાં પણ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે.
ફાઉન્ડેશન ફોર ડિફેન્સ ઓફ ડેમોક્રેસીસના બિલ રોગિયોએ ફોક્સ ન્યૂઝ ડિજિટલને જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનીઓ પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાન એક ભ્રામક 'સહયોગી' હતું. મુનીરના IRGC સાથેના સંબંધો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે એક મોટો ખતરો ગણવો જોઈએ."
FDD ના વિશ્લેષકોએ દલીલ કરી હતી કે મુનીર ટ્રમ્પ સાથેના તેમના સારા સંબંધોનો ઉપયોગ ઈરાની હિતોનું રક્ષણ કરવા અથવા જરૂરી પરંતુ અવિશ્વસનીય મધ્યસ્થી તરીકે પાકિસ્તાનની સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે કરી શકે છે. પાકિસ્તાની વિશ્લેષક રઝા રૂમીએ જણાવ્યું હતું કે મુનીરનો ઉદય "પાકિસ્તાનમાં નાગરિક નેતૃત્વ પર સૈન્યના વધતા વર્ચસ્વ" ને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ટીકાકારો કહે છે કે મુનીર 2022ના અંતમાં આર્મી ચીફ બન્યા ત્યારથી, પાકિસ્તાનમાં રાજકીય વિરોધીઓ પર કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બની છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનને બાજુ પર રાખવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફોક્સ ન્યૂઝે નવેમ્બર 2024માં ઇસ્લામાબાદમાં "માર્ગલ્લા ડાયલોગ" દરમિયાન મુનીરની ટિપ્પણીઓને મુખ્ય રીતે દર્શાવી હતી, જેમાં તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે "અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા માટે યોગ્ય નિયમોનો અભાવ વિશ્વભરના સમાજોમાં નૈતિક મૂલ્યોના પતન તરફ દોરી રહ્યો છે."
મીડિયાએ કહ્યું કે આ ટિપ્પણીથી કેન્દ્રિય સત્તા તરફના તેમના વલણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. રૂમીએ મુનીરના વિશ્વ દૃષ્ટિકોણને "વૈચારિક કરતાં વ્યવહારિક અને રાજ્ય-કેન્દ્રિત" ગણાવ્યો, જેમાં વિદેશ નીતિ હવે ચૂંટાયેલા અધિકારીઓને બદલે પાકિસ્તાની લશ્કરી મુખ્યાલય દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
ફોક્સ ન્યૂઝે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ટીકાકારો કહે છે કે આ પાકિસ્તાનની વિદેશ નીતિની વ્યાપક વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે, જે હવે ચૂંટાયેલી સરકારને બદલે લશ્કર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ ચેતવણીઓ છતાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ મુનીર પર ખૂબ આધાર રાખે છે તેવું લાગે છે. મે 2025 માં ભારત-પાકિસ્તાન કટોકટી દરમિયાન તેમના સંબંધો વધુ મજબૂત બન્યા હતા, જ્યારે મુનીરને તણાવ ઓછો કરવામાં મદદ કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવ્યો હતો.
મુનીર હાલમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર (ખાસ કરીને જેરેડ કુશનર અને સ્ટીવ વિટકોફ) અને તેહરાન વચ્ચે બેક-ચેનલ સંદેશાવ્યવહારની સુવિધા આપી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે શાંતિ મંત્રણાના આયોજનમાં મુનીરના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે જાહેરમાં શ્રેય આપ્યો છે, જ્યારે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ તાજેતરમાં પાકિસ્તાનમાં મંત્રણામાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા, કારણ કે ઈરાન પરમાણુ બાબતો પર કોઈ નક્કર પ્રતિબદ્ધતાઓ આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યો હતો.
એક તરફ ટ્રમ્પ 'કઠિન રાજદ્વારી'ને પસંદ કરે છે અને બીજી તરફ ગુપ્તચર સમુદાયનો મુનીરની પ્રાદેશિક વફાદારી પ્રત્યે શંકાસ્પદ દૃષ્ટિકોણ હોવાથી, વહીવટીતંત્રમાં આ પરિસ્થિતિ વિવાદનો વિષય બની રહી છે.
