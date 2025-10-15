ETV Bharat / international

પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન સાથે 48 કલાકના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી

પાકિસ્તાને કહ્યું કે તે રાજદ્વારી વાટાઘાટો શરૂ કરશે. લડાઈમાં બંને પક્ષોને ભારે નુકસાન થયું.

અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર વિનાશ
અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર વિનાશ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઈસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સરહદ પર ચાલી રહેલી લડાઈ 48 કલાક માટે બંધ રહેશે. બંને દેશો વચ્ચે કામચલાઉ યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તાજેતરની અથડામણો પછી આ કરાર થયો હતો.

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે દુશ્મનાવટ ઘટાડવા માટે આ કરાર થયો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વાતચીત ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થશે. પાકિસ્તાને કહ્યું કે તે લડાઈને કારણે જાનમાલના નુકસાનને રોકવા માટે રાજદ્વારી માધ્યમો દ્વારા વાતચીત કરવા માંગે છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે બુધવારે સવારે અફઘાનિસ્તાનના દક્ષિણ કંદહાર પ્રાંતમાં પાકિસ્તાન સાથે લડાઈ ફરી શરૂ થઈ હતી. બંને પક્ષો દ્વારા તીવ્ર હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાની સેનાએ હવાઈ હુમલાનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. અફઘાન અધિકારીઓએ પોતે 15 નાગરિકોના મોતનો સ્વીકાર કર્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે મહિલાઓ અને બાળકો સહિત તેમના 100 થી વધુ સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા.

બુધવારે અગાઉ, પાકિસ્તાની સેનાએ કહ્યું હતું કે તેણે અફઘાન સરહદ પર અનેક તાલિબાન હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે, જેમાં 40 થી વધુ હુમલાખોરો માર્યા ગયા છે. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે અફઘાન તાલિબાને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં બલુચિસ્તાન પ્રાંતના સ્પિન બોલ્ડક વિસ્તારમાં ચાર સ્થળોએ હુમલાઓ શરૂ કર્યા હતા, જેને પાકિસ્તાની સેનાએ નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા.

સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ હુમલાને નિષ્ફળ બનાવતી વખતે, 15-20 અફઘાન તાલિબાન માર્યા ગયા હતા અને ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા હતા." સેનાએ જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ ઝડપથી વિકસી રહી છે કારણ કે ફિત્ના અલ-ખ્વારીજ અને અફઘાન તાલિબાનના ઠેકાણાઓ પર વધુ ભેગા થયાના અહેવાલો છે.

પાકિસ્તાની અધિકારીઓ દ્વારા પ્રતિબંધિત તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) ના આતંકવાદીઓનો ઉલ્લેખ કરવા માટે ફિત્ના અલ-ખ્વારીજ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે હુમલાઓ પ્રદેશના વિભાજિત ગામોમાં કરવામાં આવ્યા હતા અને તાલિબાને નાગરિક વસ્તી પ્રત્યે કોઈ આદર દર્શાવ્યો ન હતો.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "અફઘાન તાલિબાને તેમની બાજુમાં પાક-અફઘાન ફ્રેન્ડશીપ ગેટ પણ નાશ કર્યો હતો, જે સ્પષ્ટપણે પરસ્પર વેપાર અને વિભાજિત જાતિઓ વચ્ચે પ્રવેશના અધિકારો અંગેની તેમની માનસિકતા દર્શાવે છે."

પાકિસ્તાની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે પીઓકેના સ્પિન બોલ્ડકમાં થયેલો હુમલો કોઈ અલગ ઘટના નહોતી, કારણ કે 14 ઓક્ટોબરની રાત્રે, અફઘાન તાલિબાન અને ફિત્ના અલ-ખ્વારીજ (TTP) એ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના કુર્રમ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાની સરહદી ચોકીઓ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ હુમલાઓને અસરકારક રીતે નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અફઘાન ચોકીઓને ભારે નુકસાન થયું હતું. પાકિસ્તાની સૈનિકો દ્વારા અસરકારક પરંતુ યોગ્ય જવાબી કાર્યવાહીમાં, છ ટેન્ક સહિત આઠ ચોકીઓનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને 25-30 અફઘાન તાલિબાન અને ફિત્ના અલ-ખ્વારીજ લડવૈયાઓના મોતની આશંકા છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CEASEFIRE PAKISTAN AFGHANISTAN
48 HOUR CEASEFIRE
PAKISTAN AFGHANISTAN CEASEFIRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.