પાકિસ્તાનનો અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર હવાઇ હુમલો, 29 લોકોના મોત
પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન સાથે જોડાયેલી સરહદ પર હવાઇ હુમલા કર્યા હતા જેમાં 29 લોકોના મોત થયા છે.
By ANI
Published : June 29, 2026 at 10:39 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન સાથે જોડાયેલી સરહદ પર હવાઇ હુમલા કર્યા હતા જેમાં 29 લોકોના મોત થયા છે. ડૉને આ જાણકારી આપી છે. પાકિસ્તાનના ઇન્ફર્મેશન મંત્રી અત્તાઉલ્લાહ તરારે જણાવ્યું કે પાકિસ્તાનના સુરક્ષા દળોએ પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર સારી રીતે સુનિયોજિત ઇન્ટેલિજન્સ બેસ્ડ ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન કર્યું હતું અને સરહદી વિસ્તારમાં હુમલા કર્યા હતા.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી પાકિસ્તાનની અંદર ખૈબર પખ્તુનખ્વા, બલુચિસ્તાન અને પાકિસ્તાન રેન્જર્સ (સિંધ) કેમ્પમાં કરાચીના માસૂમ લોકો વિરૂદ્ધ તાજેતરમાં થયેલી આતંકવાદી ઘટનાઓ બાદ કરવામાં આવી છે. સિંધ પોલીસના વડાએ ડૉનને જણાવ્યું કે શનિવાર રાત્રે કરાચીના ગુલિસ્તાન-એ-જૌહર વિસ્તારમાં પાકિસ્તાન સિંધ રેન્જર્સના પ્રાંતીય હેડક્વાર્ટર પર થયેલા હુમલામાં ત્રણ પાકિસ્તાની પેરામિલિટ્રીના જવાન અને ત્રણ આતંકવાદી માર્યા ગયા હતા.
સિંધના ઇંસ્પેક્ટર જનરલ જાવેદ આલમ ઓધોએ જણાવ્યું કે આતંકવાદીઓએ પોતાની ગાડીથી મેન ગેટને ટક્કર મારી હતી અને શરૂઆતમાં આ વાત કન્ફર્મ નથઇ કે આ કોઇ બ્લાસ્ટ હતો કે નહીં. ડૉન અનુસાર ઓધોએ જણાવ્યું કે એક સફાઇ અભિયાન ચાલી રહ્યું હતું અને વિસ્તારમાં સ્પેશ્યલ સિક્યુરિટી યૂનિટ (SSU)ના કમાન્ડો, એન્ટી ટેરરિસ્ટ ફોર્સ (ATF) અને રેન્જર્સના જવાનોએ સીલ કરી દીધો હતો. પોલીસ સર્જન સુમૈયા સૈયદે ડૉનને જણાવ્યું કે એક ઘાયલ પેરામિલિટ્રી જવાનને પગમાં ગોળી લાગ્યા બાદ હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યો હતો.
આ પહેલા ડૉન અનુસાર વિસ્તારમાં ભારે ફાયરિંગના સમાચાર મળ્યા બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કર્યો હતો. રેસક્યૂ 1122 સિંધે જણાવ્યું કે તેને ગુલિસ્તાન-એ-જૌહર બ્લોક 5 પાસે વિસ્ફોટના સમાચાર મળ્યા હતા અને તેને તરત જ પોતાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટરમાંથી ટીમોને ઘટનાસ્થળે મોકલી હતી.
અલ જઝીરાના રિપોર્ટ અનુસાર, જમાત-ઉલ-અહરાર સાથે જોડાયેલા એક ગ્રુપે શનિવાર મોડી રાત્રે હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી. આ ગ્રુપ તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP)નો એક અલગ હથિયારબંધ ગ્રુપ છે જેને પાકિસ્તાની તાલિબાનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ગ્રુપે જણાવ્યું કે હુમલામાં નવ હુમલાખોર સામેલ હતા. અલ જઝીરા અનુસાર આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં પાકિસ્તાનના સુરક્ષાદળોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.