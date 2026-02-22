અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાનની એરસ્ટ્રાઇક, રમઝાનમાં મદ્રસાને નિશાન બનાવી; મહિલા-બાળકો સહિત 20 લોકોના મોત
પાકિસ્તાને આત્મઘાતી હુમલાના જવાબમાં અફઘાનિસ્તાનના સરહદી વિસ્તારમાં હવાઇ હુમલા કર્યા હતા.
By ANI
Published : February 22, 2026 at 12:30 PM IST
કાબુલ: પાકિસ્તાન એરફોર્સે અફઘાનિસ્તાનના પક્તિકા પ્રાંતના બરમલ જિલ્લામાં મદ્રસાને નિશાન બનાવીને હુમલો કર્યો હતો. ટોલો ન્યૂઝ અનુસાર પાકિસ્તાની જેટ વિમાનોએ નંગરહાર પ્રાંતના ખોગયાની જિલ્લામાં પણ હવાઇ હુમલા કર્યા છે.
અફઘાન સરકારના પ્રવક્તા જબીહુલ્લાહ મુજાહિદે X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ કે, પાકિસ્તાને નંગરહાર અને પક્તિકા પ્રાંતમાં સામાન્ય નાગરિકો પર બોમ્બમારો કર્યો છે જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મોત થયા છે.
ટોલો ન્યૂઝના રિપોર્ટ અનુસાર પાકિસ્તાને શનિવારે પક્તિકાના બરમલ અને અરગુનની સાથે સાથે નંગરહારના ખોગયાની, બહસોદ અને ઘની ખેલ જિલ્લામાં હવાઇ હુમલા કર્યા હતા. પાકિસ્તાની મીડિયા સોર્સે પણ ઇસ્લામાબાદના હવાઇ હુમલાની પૃષ્ટી કરી છે, તેમણે જણાવ્યુ કે આ હુમલો પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તન સરહદ પર કથિત આતંકવાદી શિબિર પર ફોકસ કરીને કરવામાં આવ્યો હતો.
જિયો ન્યૂઝે પાકિસ્તાનના સૂચના મંત્રાલયના હવાલાથી જણાવ્યું કે હુમલામાં ફિતના અલ ખારિજ (FAK), તેના સહયોગી સંગઠન અને દાએશ ખોરાસાન પ્રાંત (DKP)ના સાત કેમ્પ અને ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. સાથે જ દાવો કરવામાં આવ્યો કે આ કાર્યવાહી રમઝાન દરમિયાન ઇસ્લામાબાદ, બાજૌર અને બન્નૂમાં તાજેતરના આત્મઘાતી હુમલાના જવાબમાં સચોટ રીતે કરવામાં આવ્યા છે.
જિયો ન્યૂઝના રિપોર્ટ અનુસાર, મંત્રાલયે આરોપ લગાવ્યો કે સુસાઇડ બોમ્બિંગ અફઘાનિસ્તાનના લીડરશિપ અને હેન્ડલર્સના કહેવા પર કરવામાં આવી હતી અને તેની જવાબદારી તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને દાએશ સાથે જોડાયેલા લોકોએ લીધી હતી.
ઇસ્લામાબાદના આ દાવા છતા તેને વારંવાર અફઘાન તાલિબાનને આતંકવાદી ગ્રુપ અફઘાન વિસ્તારનો ઉપયોગ કરતા રોકવાની અપીલ કરી છે. પાકિસ્તાન ખુદ લાંબા સમયથી આ વિસ્તારમાં કામ કરી રહેલા અલગ અલગ આતંકવાદી સંગઠનોને સુરક્ષિત શરણ અને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસનો સામનો કરી રહ્યું છે.
પોતાના નિવેદનમાં પાકિસ્તાને કહ્યું કે, તેને આશા છે કે વચગાળાની અફઘાન સરકાર પોતાની જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરશે અને પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ પોતાની જમીનનો ઉપયોગ થતા રોકશે.
પાકિસ્તાને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને કહ્યું કે, અફઘાન અધિકારીઓ પર દોહા સમજૂતિ હેઠળ કરવામાં આવેલા વચન પૂર્ણ કરવાનું દબાણ નાખે. ડૉન અનુસાર, પાકિસ્તાનની વિદેશ ઓફિસે ગુરૂવારે કહ્યું કે બાજૌરમાં એક જીવલેણ હુમલા બાદ સરહદ પાર તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાન પોતાના નાગરિકોનો જીવ બચાાવવા માટે અફઘાનિસ્તાનને ટાર્ગેટ કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
ડૉન અનુસાર, પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીએ મીડિયા બ્રીફિંગમાં કહ્યું, 'પાકિસ્તાન પુરી રીતે માંગ કરે છે કે અફઘાન વિસ્તારનો ઉપયોગ પાકિસ્તાનની અંદર આતંકવાદ માટે ના કરવો જોઇએ, માટે જ્યાર સુધી આ માંગ પુરી થતી નથી ધીરજ રાખવાના તમામ વિકલ્પ ખુલ્લા રહેશે.
આ પણ વાંચો: