તુર્કીની સ્કૂલ પર ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનો બેફામ ગોળીબાર, 16 ઘાયલ, હુમલાખોરે પોતાને પણ ગોળી મારી લીધી
તુર્કીના શાનલિઉર્ફા પ્રાંતમાં એક હાઇસ્કૂલમાં એક ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીએ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં 16 લોકો ઘાયલ થયા
Published : April 14, 2026 at 10:23 PM IST
અંકારા: તુર્કીની એક હાઇસ્કૂલમાં ગોળીબારની ઘટના બની છે, જેમાં 16 લોકો ઘાયલ થયા છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે, તુર્કીના દક્ષિણ પૂર્વ પ્રાંત સાનલિયુર્ફામાં સ્થિત સિવેરેકમાં, એક 18 વર્ષીય હુમલાખોરે એક વૉકેશનલ હાઇસ્કૂલની અંદર અચાનક ગોળીબાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ બંદૂકધારીએ પોતાનો જીવ લઈ લીધો હતો.
પ્રાંતના ગવર્નર હસન સિલ્દકે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા 'ઘેરાયેલા" હુમલાખોરે તે જ શોટગનથી પોતાને ગોળી મારી હતી. સિલ્દકે જણાવ્યું હતું કે, હુમલામાં 10 વિદ્યાર્થીઓ, ચાર શિક્ષકો, એક કેન્ટીન કર્મચારી અને એક પોલીસ અધિકારી ઘાયલ થયા હતા. મોટાભાગના ઘાયલોને સિવેરેકમાં સારવાર મળી રહી છે, જ્યારે કેટલાકને સ્થિતિ ગંભીર હોવાથી પ્રાંતીય રાજધાનીની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
હુમલા પાછળનો હેતુ અસ્પષ્ટ છે. તુર્કીમાં શાળામાં ગોળીબાર દુર્લભ ઘટના છે. હસન સિલ્દકે નોંધ્યું હતું કે, હુમલાખોરનો કોઈ અગાઉનો ગુનાહિત રેકોર્ડ નહોતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શાળાને એક સુરક્ષિત ઝોન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી અને તેની સુરક્ષા માટે કાયમી પોલીસ અધિકારી તૈનાત નહોતા. તેમણે ગોળીબારને "અલગ ઘટના" તરીકે વર્ણવ્યું હતું.
NTV ટેલિવિઝન અને અન્ય મીડિયા અહેવાલો જણાવે છે કે, હુમલાખોરે ગોળીબાર કરતા પહેલા સ્કૂલ પર હુમલા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ધમકીઓ પોસ્ટ કરી હતી. એક વિદ્યાર્થીએ સરકારી અનાદોલુ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે તે અને તેનો મિત્ર હુમલાખોરથી બચવા માટે તેમના વર્ગખંડની બારીમાંથી કૂદી પડ્યા હતા.
ઓમર ફુરકાન સયારને ટાંકીને, અનાદોલુએ અહેવાલ આપ્યો: "તે (હુમલાખોર) અચાનક વર્ગખંડમાં ઘૂસી ગયો અને ગોળીબાર કર્યો. તેણે ચાર કે પાંચ ગોળીબાર કર્યા. બે લોકોને વાગ્યા. પછી તે આગળના વર્ગખંડમાં ગયો. પહેલા તો અમે ફ્લોર પર સૂઈ ગયા, અને પછી અમારામાંથી બે બારીમાંથી કૂદી પડ્યા." સયારે ઉમેર્યું, "તેણે એક પણ શબ્દ બોલ્યો નહીં; તે ફક્ત અંદર ગયો અને તરત જ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો."
અગાઉ, મીડિયા અહેવાલોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે હુમલાખોરે શરણાગતિ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, બધા વિદ્યાર્થીઓને શાળામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, અને પોલીસ સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ યુનિટ્સ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
સિલ્દકે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસે હુમલાખોરને ઇમારતની અંદર ઘેરી લીધો હતો, અને તેણે પોતાને ગોળી મારીને મૃત્યુ પામ્યો હતો." તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે ગોળીબારની "સંપૂર્ણ" તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વિડીયો ફૂટેજમાં ડઝનબંધ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાંથી બહાર ગેટ તરફ અને ત્યારબાદ શેરીમાં દોડતા જોવા મળ્યા હતા.
