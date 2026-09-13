ઓમાનના દરિયા કાંઠે કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલામાં એક ભારતીય નાવિક ગુમ, 13નું રેસ્ક્યૂ
મંત્રાલયે ભારતીય નાગરિકોને બચાવવામાં સહયોગ આપવા બદલ ઓમાનના સત્તાવાળાઓનો આભાર માન્યો.
Published : September 13, 2026 at 9:47 PM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ રવિવારે પુષ્ટિ કરી હતી કે ઓમાનના દરિયાકાંઠે વ્યાપારી જહાજ 'MT El Gaia' પર થયેલા હુમલા બાદ એક ભારતીય નાવિક ગુમ છે.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "અમે આજે વહેલી સવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે વ્યાપારી જહાજ 'MT El Gaia' પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. જહાજ પર સવાર 14 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 13 ભારતીયોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ગુમ થયેલા ભારતીય નાગરિક માટે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઓમાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને ચાલી રહેલી શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં ઓમાનના સત્તાવાળાઓ સાથે સક્રિયપણે સંકલન સાધી રહ્યું છે. મંત્રાલયે ભારતીય નાગરિકોને બચાવવામાં સહયોગ આપવા બદલ ઓમાનના સત્તાવાળાઓનો આભાર માન્યો હતો.
વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે તણાવ ઘટાડવા અને આ પ્રદેશમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે વાતચીત અને રાજદ્વારી માર્ગ અપનાવવાના અમારા આહ્વાનને પુનરોચ્ચાર કરીએ છીએ. આ પ્રદેશમાં વ્યાપારી જહાજો, નાવિકો, નાગરિકો અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવું અસ્વીકાર્ય છે. અમે એ પણ આગ્રહ કરીએ છીએ કે આ પ્રદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા મુક્ત અને સુરક્ષિત અવરજવરને વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે."
ઓમાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે મિશન ભારતીય નાગરિકો માટેની શોધ અને બચાવ (SAR) કામગીરી પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
દૂતાવાસે 'X' પર જણાવ્યું હતું કે, "મિશન પનામાના ધ્વજવાળા ટેન્કર 'એલ ગૈયા' (El Gaia) પર સવાર 14 ભારતીય નાગરિકો માટેની શોધ અને બચાવ (SAR) કામગીરી પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. 13 ભારતીય નાગરિકો માટેની બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને તેમને સુરક્ષિત રીતે કિનારા પર લાવવામાં આવ્યા છે. ઓમાનના સત્તાવાળાઓ ગુમ થયેલા એક ક્રૂ સભ્ય માટે શોધખોળના પ્રયાસો ચાલુ રાખી રહ્યા છે. અમે ઓમાનના સત્તાવાળાઓનો તેમના સતત સમર્થન અને સહાય બદલ આભાર માનીએ છીએ."
ગયા મહિને, વિદેશ મંત્રાલયે યમનના દરિયાકાંઠે લાલ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયેલા ભારતીય ધ્વજવાળા વ્યાપારી જહાજ 'MSV ફૈઝે નૂરે ઓલિયા' (MSV Faize Noore Oliya) પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી હતી.
મંત્રાલયે પુષ્ટિ કરી હતી કે, તમામ 13 ભારતીય નાગરિકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને રિયાધ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે તેમજ ક્રૂની સલામતી અને સુરક્ષા માટે યમનના સત્તાવાળાઓ સાથે સક્રિયપણે સંકલન સાધી રહ્યું છે.
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