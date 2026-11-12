બે અફેર અને જાસૂસી કાંડથી ધેરાયેલા Nvidiaના CEOની થઈ શકે હકાલપટ્ટી, બોર્ડ કરી રહ્યું છે તૈયારી
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જેનસેન હુઆંગના Nvidiaના હેલ્થકેર વિભાગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કિમ્બરલી પોવેલ સાથે સંબંધો હતા.
By ANI
Published : November 12, 2026 at 9:56 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકન સેમિકન્ડક્ટર કંપની Nvidiaનું બોર્ડ તેના સહ-સ્થાપક અને CEO, જેન્સેન હુઆંગને દૂર કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. આ બે કથિત લગ્નેત્તર સંબંધોના ખુલાસા બાદ થયું છે, જેમાંથી એક બિઝનેસવુમન સાથે સંકળાયેલ છે જેના પર યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા શંકા છે કે તે ચીની ગુપ્તચર સેવાઓ સાથે જોડાયેલી છે.
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલ મુજબ, આ બાબતથી પરિચિત વ્યક્તિઓને ટાંકીને, Nvidiaનું બોર્ડ ગુરુવારે કંપનીમાં હુઆંગના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચા કરવા માટે મળવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ સમાચાર ત્યારે આવ્યા છે જ્યારે 63 વર્ષીય એક્ઝિક્યુટિવને તેમના અંગત સંબંધો અને કંપની પર તેમની સંભવિત અસર અંગે વધતી જતી તપાસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
દરમિયાન, ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, હુઆંગનો Nvidiaના હેલ્થકેરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કિમ્બર્લી પોવેલ સાથે સંબંધ હતો, જે તેમને સીધા રિપોર્ટ કરે છે. કંપનીના પાંચ કર્મચારીઓને ટાંકીને, ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે નોંધ્યું હતું કે, આ સંબંધ અગાઉ જાહેર કરવામાં આવ્યો ન હતો.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અનુસાર, હુઆંગ અને પોવેલ (48) માર્ચમાં Nvidia કોન્ફરન્સ દરમિયાન કેલિફોર્નિયાના સેન જોસમાં એક હોટલમાં પ્રેમથી વર્તતા વીડિયોમાં કેદ થયા હતા. કંપનીની વેબસાઇટ અનુસાર, પોવેલ 2008માં Nvidiaમાં જોડાયા હતા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળમાં ખાસ કરીને તબીબી ઇમેજિંગ ઉપકરણોમાં કંપનીની ચિપ ટેકનોલોજી લાગુ કરવા પર કેન્દ્રિત કાર્યક્રમોનું નિરીક્ષણ કરે છે.
આ કથિત પ્રકરણે Nvidiaની આંતરિક કાર્યસ્થળ નીતિઓ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. કંપનીની આચારસંહિતા સ્પષ્ટપણે કર્મચારીઓને એવી પરિસ્થિતિઓ ટાળવા માટે સૂચના આપે છે જે હિતોના સંઘર્ષનું કારણ બની શકે છે.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, કંપની જણાવે છે કે તે ગેરવર્તણૂકના અહેવાલોની તાત્કાલિક તપાસ કરી રહી છે, અને જણાવ્યું કે ઘણા કોર્પોરેશનોની પોલિસી મેનેજરો અને તેમના અધિકારીઓ વચ્ચેના સંબંધોને રોકવા માટે હોય છે. આ નવો ખુલાસો હુઆંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય કથિત સંબંધની તપાસ દરમિયાન થયો હતો. જે સિંગાપોરની ડેટા કંની મેગાસ્પીડ સાથે જોડાયેલી ચાઈનીઝ બિઝનેસ મહિલા અને એક્ઝિક્યૂટિવ છે જે Nvidiaની મુખ્ય ગ્રાહક છે.
યુ.એસ. ગુપ્તચર અધિકારીઓએ આ ચીની એક્ઝિક્યુટિવની ઓળખ કથિત રીતે ચીની ગુપ્તચર તરીકે કરી હતી. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે જણાવ્યું કે, એલિસ હુઆંગ સાથેના સંબંધોની બાબત હુઆંગે રવિવારે Nvidia કર્મચારીઓને લખેલા પત્રમાં સ્વીકારી હતી, જેમાં તેણે તેની પત્ની પ્રત્યે બેવફા હોવાની કબૂલાત કરી હતી અને તેનો વિશ્વાસ તોડવા બદલ માફી માંગી હતી.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, હુઆંગના કબૂલાત બાદ, Nvidiaના બોર્ડે તપાસ શરૂ કરી હતી, જે લૉ ફર્મ વાચટેલ, લિપ્ટન, રોસેન એન્ડ કાટ્ઝ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે વધુમાં અહેવાલ આપ્યો છે કે, કંપનીનું બોર્ડ બંને સંબંધો અંગેના ખુલાસાઓના પ્રકાશમાં હુઆંગની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યું છે. જેમાં ચીની ગુપ્તચર માહિતી સાથે સંભવિત જોડાણ અંગેના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે.
હુઆંગ, જેમણે 1993 માં Nvidia ની સહ-સ્થાપના કરી હતી, તેમણે કંપનીને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ ચીપ્સના અગ્રણી સપ્લાયર તરીકે બનાવી છે અને વૈશ્વિક AI ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી અગ્રણી વ્યક્તિઓમાંની એક માનવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: