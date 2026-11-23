જેન્સેન હુઆંગ ફરી બન્યા NVIDIAના CEO, ટ્રમ્પે કહ્યું- રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો માનવાનું કોઈ કારણ નહીં
બોર્ડે અમેરિકન સરકારના ઈનપુટના આધારે કહ્યું કે, હુઆંગને પાછા લાવવાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે કોઈ ખતરો નથી.
Published : November 23, 2026 at 10:21 PM IST
ટેક્સાસ: ટેક ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની NVIDIAના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે સર્વસંમતિથી જેન્સેન હુઆંગને કંપનીના પ્રમુખ, મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) અને બોર્ડના સભ્ય તરીકે તાત્કાલિક અસરથી પાછા લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ માહિતી સોમવાર, 23 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કંપની દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝમાં આપવામાં આવી હતી. સમાચાર એજન્સી ANIએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ પ્રેસ રિલીઝની નકલ શેર કરી છે.
NVIDIAની પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, બોર્ડે જેન્સેન હુઆંગની સ્પષ્ટવક્તાતા અને કંપનીનું નેતૃત્વ કરવાની તેમની ક્ષમતા પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. વિચાર-વિમર્શ પ્રક્રિયા દરમિયાન, બોર્ડને યુએસ સરકારના ઉચ્ચ સ્તરીય અધિકારીઓ તરફથી પણ પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ પ્રતિસાદના આધારે, બોર્ડને સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે હુઆંગની પુનઃનિયુક્તિથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને કોઈ ખતરો નથી.
US President Donald Trump posts on Truth Social - "The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO. The Country needs Jensen’s leadership at NVIDIA in order to ensure the Success and Prosperity of not only the Company, but the American Economy. The United States Government has no reason to believe that Jensen’s return to NVIDIA poses any risk to National Security. The Attorney General of the United States has confirmed that the U.S. Government does not possess evidence that he has engaged in any unlawful conduct. On a personal note, I have gotten to know Jensen, and he is a Great Patriot and National Treasure. Separately, NVIDIA should continue its thorough internal investigation of the Company’s compliance with U.S. export controls in order to ensure that it is fulfilling its legal obligations and Patriotic Duty to protect U.S. National Security. Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!.."— ANI (@ANI) November 23, 2026
દરમિયાન, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'Truth' પર આ બાબતે એક નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, "યુએસ સરકાર પાસે એવું માનવાનું કોઈ કારણ નથી કે NVIDIAમાં હુઆંગની વાપસીથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને કોઈ ખતરો છે." ટ્રમ્પના આ નિવેદનને સમાચાર એજન્સી ANI દ્વારા 'X' પર શેર કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, બોર્ડના અધ્યક્ષ હાર્વે સી. જોન્સે જણાવ્યું હતું કે, "બોર્ડ માને છે કે NVIDIAનું નેતૃત્વ કરવા માટે જેન્સેન યોગ્ય વ્યક્તિ છે, અને તેમની વાપસી અમારા શેરધારકો, કર્મચારીઓ, ભાગીદારો અને ગ્રાહકોના હિતમાં છે. અમને જેન્સેન પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને જ્યારે તેઓ ફરીથી કંપનીનું નેતૃત્વ સંભાળશે, ત્યારે તેમની સાથે કામ કરવા માટે અમે ઉત્સુક છીએ. અમે કોલેટ ક્રેસના પણ આભારી છીએ, જેમણે NVIDIAના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) તરીકેની તેમની જવાબદારીઓ ઉપરાંત, વચગાળાના CEO તરીકે પણ ઉત્તમ સેવાઓ આપી છે."
“I am honored to return to NVIDIA and lead one of the most consequential technology companies in the world at the beginning of a new industrial revolution...I take this responsibility with the greatest humility and renewed commitment. I want to thank the NVIDIA Board for its confidence and deliberation through this process. I am especially grateful to Harvey Jones for his leadership as Chair, and to Colette Kress and our executive staff for leading NVIDIA during this period. I am also deeply thankful to our employees, shareholders, leaders across the industry and partners around the world for their extraordinary support. Above all, I am grateful for the love and support of my family. I can’t wait to get back to work,” says Jensen Huang (File photo)— ANI (@ANI) November 23, 2026
NVIDIAની પ્રેસ રિલીઝમાં જેન્સેન હુઆંગે જણાવ્યું હતું કે, "મને ફરીથી NVIDIAમાં પાછા ફરવાનો અને એક નવી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના ઉંબરે વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી કંપનીઓમાંની એકનું નેતૃત્વ કરવાનો ગર્વ છે. હું આ જવાબદારી અત્યંત નમ્રતા અને નવી પ્રતિબદ્ધતા સાથે સ્વીકારું છું. હું NVIDIA બોર્ડનો આભાર માનું છું કે તેમણે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો અને ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા કરી."
જેન્સન હુઆંગે ઉમેર્યું, "હું ખાસ કરીને હાર્વે જોન્સનો અધ્યક્ષ તરીકેના તેમના નેતૃત્વ માટે અને આ સમયગાળા દરમિયાન NVIDIA ને સંચાલિત કરવા બદલ કોલેટ ક્રેસ અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટાફનો આભારી છું. હું અમારા કર્મચારીઓ, શેરધારકો, ઉદ્યોગના નેતાઓ અને વિશ્વભરના ભાગીદારોનો તેમના જબરદસ્ત સમર્થન માટે ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સૌથી ઉપર, હું મારા પરિવારના પ્રેમ અને સમર્થન માટે આભારી છું."
NVIDIA પ્રેસ રિલીઝમાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, તાજેતરના અહેવાલોના પ્રકાશમાં જે સૂચવે છે કે હુઆંગને વિદેશી ગુપ્તચર પ્રયાસ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું, બોર્ડે તપાસ કરવા માટે સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરોની એક સમિતિની રચના કરી હતી. બોર્ડે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સમિતિની તપાસ તેના નિષ્કર્ષ પર પહોંચે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. જેન્સન હુઆંગ આ તપાસને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે અને તેની સાથે સહયોગ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
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