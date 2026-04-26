NSA અજિત ડોભાલ UAE ના રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા, મધ્ય પૂર્વમાં બગડતી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી
એક મહિનાની અંદર ભારત અને યુએઈ વચ્ચે આ બીજી મોટી રાજદ્વારી બેઠક છે, જે બંને દેશોની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે
Published : April 26, 2026 at 6:16 PM IST
અબુ ધાબી (યુએઈ): રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલે શનિવારે તેમની સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન અબુ ધાબીમાં યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન, બંને પક્ષોએ બદલાતા પ્રાદેશિક વિકાસ વચ્ચે બંને દેશો વચ્ચે વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા અને ઊર્જા સુરક્ષા પર સહયોગ વધારવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી.
યુએઈમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પર પોસ્ટ મુજબ, NSA ડોભાલે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાના પગલાં, પ્રાદેશિક સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અને પરસ્પર હિતના અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરી.
બેઠક અંગે વધુ વિગતો આપતા, યુએઈની રાજ્ય સંચાલિત સમાચાર એજન્સી WAMએ અહેવાલ આપ્યો કે, શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદે NSA ડોભાલનું સ્વાગત કર્યું, ત્યારબાદ બંને દેશોના નેતૃત્વ વચ્ચે શુભેચ્છાઓની આપ-લે કરવામાં આવી. WAM અનુસાર, ડોભાલે યુએઈની સતત પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પીએમ મોદીની શુભેચ્છાઓ અને સારા ઇરાદાઓ વ્યક્ત કર્યા, જ્યારે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિએ પણ ભારતીય નેતૃત્વને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને ભારત અને તેના લોકોના વધુ વિકાસ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવી.
આ ચર્ચા મધ્ય પૂર્વમાં તાજેતરના વિકાસ અને પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સ્થિરતા પર તેમની અસર, તેમજ વૈશ્વિક ઊર્જા સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓ પર કેન્દ્રિત હતી.
આ બેઠકમાં અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ ખાલિદ બિન મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સુપ્રીમ કાઉન્સિલના સેક્રેટરી-જનરલ અલી બિન હમ્મદ અલ શમસી પણ હાજર રહ્યા હતા. એક મહિનામાં બંને દેશો વચ્ચે આ બીજી ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠક છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે તેમની બે દેશોની મુલાકાતના ભાગરૂપે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરી હતી. જયશંકરે ભારત-યુએઈ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની મજબૂતાઈ પર ભાર મૂક્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જટિલ પ્રાદેશિક વાતાવરણ હોવા છતાં, બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલ વાતચીત મજબૂત અને પારદર્શક રહે છે. તેઓ મોરેશિયસમાં 9મી હિંદ મહાસાગર પરિષદમાં હાજરી આપ્યા બાદ યુએઈ પહોંચ્યા હતા.
