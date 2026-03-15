ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ-સક્ષમ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચરનું પરીક્ષણ કર્યું
ઉત્તર કોરિયન નેતા કિમ જોંગ ઉન અને તેમની દીકરી કિમ જુ એ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચરના એક પરીક્ષણ અભ્યાસનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું.
Published : March 15, 2026 at 12:56 PM IST
સિઓલ: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે ઉત્તર કોરિયાએ અત્યાધુનિક પરમાણુ-સક્ષમ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ (MRLS)નું પરીક્ષણ કર્યું છે. દક્ષિણ કોરિયાએ આશરે 10 બેલેસ્ટિક મિસાઇલોના પ્રક્ષેપણની જાણ કર્યાના એક દિવસ પછી આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ઉત્તર કોરિયાની ઓફિશિયલ કોરિયન સેન્ટ્રલ ન્યૂઝ એજન્સી (KCNA)એ જણાવ્યું કે કિમ જોંગ ઉને શનિવારે આ પરીક્ષણનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું. જેમાં અત્યંત સચોટ 600mm-કેલિબર મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચર અને બે આર્ટિલરી કંપનીઓ સામેલ હતી.
સરકારી મીડિયાએ રવિવારે તેની જાણકારી આપી છે. આ પરીક્ષણ દક્ષિણ કોરિયન અને અમેરિકન સેનાઓ દ્વારા તેમના વસંત લશ્કરી અભ્યાસ શરૂ કર્યાના થોડા દિવસો પછી જ આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. કોરિયન સેન્ટ્રલ ન્યૂઝ એજન્સી (KCNA)એ અહેવાલ આપ્યો છે કે કિમ જોંગ ઉને શનિવારે આ પરીક્ષણનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું.
રિપોર્ટ અનુસાર, કિમ જોંગ ઉને જણાવ્યું હતું કે આ પરીક્ષણ 420 કિલોમીટરની સ્ટ્રાઇક રેન્જમાં સ્થિત પ્યોંગયાંગના દુશ્મનોમાં અસ્વસ્થતા પેદા કરશે, સાથે સાથે વ્યૂહાત્મક પરમાણુ શસ્ત્રોની વિનાશક શક્તિની ઊંડી સમજ પણ પ્રદાન કરશે.
એક બીજી તસવીરમાં કિમ જોંગ ઉન અને તેમની દીકરી જુએ એક સૈન્ય અધિકારી સાથે દૂરથી લોન્ચ થતા બતાવવામાં આવ્યું હતું. જુ એ લાંબા સમયથી દેશ પર શાસન કરવા માટે ઉત્તરાધિકારી માનવામાં આવે છે. તાજેતરમાં અનેક હાઇ-પ્રોફાઇલ કાર્યક્રમમાં તેની હાજરીએ આ ધારણાને મજબૂત બનાવી છે. દક્ષિણ કોરિયાના જોઇન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફ (JCS)એ જણાવ્યું કે શનિવારના રોજ, તેઓએ પૂર્વ સાગરમાં ઉત્તર કોરિયા દ્વારા અનેક લોન્ચિંગને શોધી કાઢ્યા હતા જેને જાપાન સમુદ્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
સિઓલના રાષ્ટ્રપતિ ભવન (બ્લૂ હાઉસ)એ આ પ્રક્ષેપણની નિંદા કરતા યુએન સુરક્ષા પરિષદના પ્રસ્તાવોનું ઉલ્લંઘન કરનારા અને ઉશ્કેરણીજનક ગણાવ્યા હતા. પ્યોંગયાંગને તાત્કાલિક આવા કૃત્યો બંધ કરવા વિનંતી કરી હતી. દક્ષિણ કોરિયાના વડાપ્રધાન કિમ મિન-સીઓકના નિવેદનના થોડા કલાકો બાદ આ પ્રક્ષેપણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું માનવું છે કે પ્યોંગયાંગના કિમ જોંગ ઉન સાથે એક બેઠક યોજવી સારૂ રહેશે.
ટ્રમ્પ તંત્રએ તાજેતરના મહિનામાં ઉત્તર કોરિયા સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાતચીતને ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જેની નજર આ વર્ષે કિમ સાથે એક સંભવિત શિખર સમ્મેલન પર છે. આ પ્રસ્તાવોને ઘણી હદ સુધી નજરઅંદાજ કર્યા બાદ કિમ જોંગ ઉને તાજેતરમાં જણાવ્યું કે જો અમેરિકા ઉત્તર કોરિયાની પરમાણુ સ્થિતિને સ્વીકાર કરે છે તો બન્ને દેશ સાથે મળીને રહી શકે છે.
અમેરિકા અને દક્ષિણ કોરિયાનો સંયુક્ત અભ્યાસ
અમેરિકા અને દક્ષિણ કોરિયાના વસંત ઋતુ સૈન્ય અભ્યાસ જેને 'ફ્રીડમ શીલ્ડ' નામ આપવામાં આવ્યું છે જેમાં લગભગ 18000 કોરિયન સૈનિક સામેલ થશે અને આ 19 માર્ચ સુધી ચાલશે. ઉત્તર કોરિયાએ ઇરાન પર અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલાની નિંદા કરતા તેને આક્રમકતાનું ગેરકાયદેસર કૃત્ય ગણાવ્યું છે અને દાવો કર્યો કે આ અમેરિકાના 'દુષ્ટ' સ્વભાવને દર્શાવે છે. ઉત્તર કોરિયાએ તાજેતરમાં નૌસેનાના ચો હ્યોન વિધ્વંસક મિસાઇલ પરીક્ષણ પણ કર્યા અને દાવો કર્યો કે દેશ નૌસેનાને પરમાણુ હથિયારોથી લેસ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે.
