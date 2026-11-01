ઉત્તર કોરિયાએ ક્લસ્ટર બોમ્બથી સજ્જ બેલેસ્ટિક મિસાઈલનું કર્યું પરીક્ષણ, એક જ પ્રહારથી 32 એકરને રાખમાં બદલવાની ક્ષમતા
એક ક્લસ્ટર બોમ્બથી અસંખ્ય પ્રમાણમાં નાના વિસ્ફોટ થાય છે, જેનાથી એક જ સાથે મોટા વિસ્તારમાં અનેક ટારગેટ પર નિશાન સાધી શકાય છે.
By ANI
Published : November 1, 2026 at 2:25 PM IST
સિઓલ: ઉત્તર કોરિયાએ બેલેસ્ટિક મિસાઇલો પર ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા ક્લસ્ટર મ્યુનિશન વોરહેડનું પરીક્ષણ કર્યું છે. સરકારી મીડિયાને ટાંકીને યોનહાપ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, ઉત્તર કોરિયા આ વર્ષના અંત સુધીમાં આવા વિવિધ પ્રકારના વોરહેડ્સ તૈનાત કરવાની યોજના ધરાવે છે.
કોરિયન સેન્ટ્રલ ન્યૂઝ એજન્સી (KCNA)એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, ઉત્તર કોરિયાના મિસાઇલ વહીવટીતંત્રે શનિવારે આ પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ પરીક્ષણનો ઉદ્દેશ્ય ટેક્ટિકલ બેલેસ્ટિક મિસાઇલો માટેના ક્લસ્ટર-મ્યુનિશન વોરહેડ્સની યુદ્ધ ક્ષમતા અને વિનાશક શક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવાનો હતો.
KCNAએ જણાવ્યું હતું કે, "મિસાઇલ વહીવટી તંત્ર હેઠળની એક સંશોધન સંસ્થાએ પુષ્ટિ કરી છે કે 'સ્ટાન્ડર્ડ ટાઇપ 2' ક્લસ્ટર-મ્યુનિશન વોરહેડ તેની અત્યંત શક્તિશાળી વિસ્ફોટક ક્ષમતા દ્વારા 12થી 13 હેક્ટરના લક્ષિત વિસ્તારને રાખમાં ફેરવી શકે છે."
મિસાઇલ વહીવટી તંત્રના મહાનિર્દેશકે જણાવ્યું હતું કે, આ ક્લસ્ટર મ્યુનિશન વોરહેડ્સને તેમના હેતુના આધારે ચાર પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આ વર્ષ દરમિયાન, અમે લશ્કરી એકમોને તેમના ઓપરેશનલ લક્ષ્યો અને લક્ષ્યોની વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓના આધારે આ વિવિધ પ્રકારના વોરહેડ્સ પસંદ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સક્ષમ બનાવીશું."
ક્લસ્ટર બોમ્બ ડઝનબંધથી લઈને સેંકડો નાના વિસ્ફોટક એકમો છોડે છે, જેનાથી તે વિશાળ વિસ્તારમાં અનેક લક્ષ્યોને નિશાન બનાવી શકે છે. દક્ષિણ કોરિયાના લશ્કરે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ મિસાઇલ લોન્ચ પર નજર રાખી હતી. આ મિસાઇલ ચોંગજુની વાયવ્ય દિશામાં આવેલા એક વિસ્તારમાંથી યલો સી તરફ છોડવામાં આવી હતી.
યોનહાપના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ કોરિયાના જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફે રવિવારે પરીક્ષણના એક દિવસ પછી કહ્યું હતું કે, દક્ષિણ કોરિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની સઘન ગુપ્તચર માહિતીની આપ-લેના ભાગરૂપે તેમણે ઉત્તર કોરિયાના મિસાઇલ લોન્ચ પહેલાંની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી અને તેઓ સંપૂર્ણ સજ્જ હતા. સામાન્ય રીતે દક્ષિણ કોરિયાનું લશ્કર ઉત્તર કોરિયા દ્વારા બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છોડવામાં આવ્યાના થોડા સમય બાદ જ તેની જાહેરાત કરે છે.
સિઓલ સ્થિત 'કોરિયા ડિફેન્સ એન્ડ સિક્યુરિટી ફોરમ'ના મહાસચિવ શિન જોંગ વૂએ સૂચવ્યું છે કે, આ મિસાઇલ Hwasong-11-Ra પ્રકારની હોવાનું જણાય છે. એપ્રિલમાં ઉત્તર કોરિયાએ જાહેરાત કરી હતી કે, તેણે હ્વાસોંગ-11-રા ટેક્ટિકલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું છે, જે ક્લસ્ટર મ્યુનિશનથી સજ્જ છે. યોનહાપના અહેવાલ મુજબ, આ પ્રક્ષેપણનું નિરીક્ષણ ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ-ઉન અને તેમની પુત્રી જુ-એ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
શનિવારનું પરીક્ષણ એવા સમયે થયું, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને જાપાનના ટોચના રાજદ્વારીઓ ત્રિપક્ષીય વાટાઘાટો માટે એટલાન્ટામાં મળી રહ્યા હતા. ઉત્તર કોરિયાના સંપૂર્ણ પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણની તેમની માંગને પુનરાવર્તિત કરી હતી.
શનિવારે, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ પણ સંકેત આપ્યો હતો કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કિમ જોંગ-ઉન સાથે ચર્ચા કરવા માટે ખુલ્લા છે, જો કે પ્યોંગયાંગ વોશિંગ્ટન અને તેના સાથી દેશો માટે ચિંતાના મુદ્દાઓને સંબોધવા તૈયાર હોય. જોકે, યોનહાપ અનુસાર, બંને નેતાઓ વચ્ચે કોઈ મુલાકાત સુનિશ્ચિત નથી.
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