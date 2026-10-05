મેડિસિનનો નોબેલ 3 વૈજ્ઞાનિકોને મળ્યો, પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી મગજના ચેતાકોષોને નિયંત્રિત કરવાની પદ્ધતિ શોધી
વર્ષ 2026ના નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત આજથી શરૂ થવા જઇ રહી છે. સૌ પ્રથમ મેડિસિન ક્ષેત્રના નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે
Published : October 5, 2026 at 3:18 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષ 2026ના નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત આજથી શરૂ થવા જઇ રહી છે. સૌ પ્રથમ મેડિસિન ક્ષેત્રના નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2026નો નોબેલ મેડિસિન પુરસ્કાર ઓપ્ટોજેનેટિક્સ નામની ટેકનિક માટે પીટર હેગમેન, જ્યોર્જ નાગેલ અને કાર્લ ડીસેરોથને આપવામાં આવ્યો છે.
ફિઝિયોલોજી અથવા મેડિસિન માટે 2026નો નોબલ પ્રાઇઝ કાર્લ ડેઇસેરોથ, પીટર હેગેમેન અને જ્યોર્જ નાગેલને આપવામાં આવ્યો છે. આ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધેલી ટેકનિકની મદદથી વૈજ્ઞાનિક મગજની નસો અથવા પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને ચેતાકોષોને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. આનાથી આપણને એ સમજવામાં મદદ મળે છે કે આપણું મગજ યાદો, લાગણીઓ અને વર્તનને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે છે.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
વર્ષ 1901થી નોબેલ પુરસ્કાર વિશ્વભરના પુરૂષો અને મહિલાઓને તેમની અસાધારણ સિદ્ધિઓ બદલ સન્માનિત કરતું આવ્યું છે.
પુરસ્કારોની સ્થાપના કરનારા આલ્ફ્રેન્ડ નોબેલ એક શોધક, ઉદ્યમી, વૈજ્ઞાનિક અને વેપારી હતા, જેઓ કવિતા અને નાટક પણ લખતા હતા. નોબેલ પુરસ્કારની વેબસાઇટ અનુસાર, તેમની વિવિધ રૂચિઓની ઝલક તેમણે સ્થાપિત કરેલા પુરસ્કારમાં જોવા મળે છે; તેમણે 1895માં પોતાની અંતિમ વસિયત લખીને આ પુરસ્કારની સ્થાપનાનો પાયો નાખ્યો હતો અને પોતાની મોટાભાગની સંપત્તિ આ પુરસ્કારની સ્થાપના માટે ફાળવી હતી. 5થી 12 ઓક્ટોબર વચ્ચે વર્ષ 2026ના નોબેલ પ્રાઇઝ વિજેતાની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
- સાયકોલોજી અને મેડિસિન: સોમવાર, 5 ઓક્ટોબર 3:00 PM
- ફિઝિક્સ: મંગળવાર, 6 ઓક્ટોબર 3:15 PM
- કેમેસ્ટ્રી: બુધવાર, 7 ઓક્ટોબર, 3:15 PM
- સાહિત્ય: ગુરૂવાર, 8 ઓક્ટોબર, સાંજે 4:30 PM
- શાંતિ: શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2:30 PM
- ઇકોનોમિક સાયન્સ: સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 3:15 PM
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