કેનેડિયન લેખિકા એન કાર્સનને સાહિત્યનો નોબેલ પુરસ્કાર, ગ્રીક-રોમન પરંપરાઓને નવા અંદાજમાં લખી
એની કાર્સન કેનેડિયન કવિ, અનુવાદક, નિબંધકાર, ક્લાસિકિસ્ટ (પ્રાચીન અને સાહિત્યના જાણકાર) અને પ્રોફેસર છે.
Published : October 8, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 4:55 PM IST
સાહિત્ય માટેનો 2026નો નોબેલ પુરસ્કાર કેનેડિયન લેખિકા એની કાર્સનને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તેમના સાહસિક અને સર્જનાત્મક સાહિત્યિક કાર્ય માટે, જેણે શાસ્ત્રીય પરંપરા સાથેના રમૂજી સંવાદ દ્વારા સમકાલીન સાહિત્ય માટે નવા સ્વરૂપોનું સર્જન કર્યું છે. કેનેડિયન લેખિકાએ ગ્રીક-રોમન પરંપરાઓને નવા અંદાજમાં લખી હતી.
નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓને ડિસેમ્બરમાં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમમાં સન્માનિત કરવામાં આવશે, તેમણે મેડલ, ડિપ્લોમા અને પુરસ્કાર રકમ આપવામાં આવશે. પુરસ્કાર રકમ 1.20 કરોડ સ્વીડિશ ક્રોનર એટલે કે આશરે 11.5 કરોડ રૂપિયા છે.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
કોણ છે એની કાર્સન?
કેનેડિયન કવિ, અનુવાદક, નિબંધકાર, ક્લાસિકિસ્ટ (પ્રાચીન અને સાહિત્યના જાણકાર) અને પ્રોફેસર છે.
'ઇરોસ ધ બિટરસ્વીટ'થી મળી અલગ ઓળખ
1986માં પ્રકાશિત 'ઇરોસ ધ બિટરસ્વીટ'ને લેખનનો પાયો માનવામાં આવે છે જેમાં પ્રાચીન ગ્રીક સાહિત્ય દ્વારા પ્રેમ અને ઇચ્છાને સમજાવી હતી, તેમના અનુસાર, પ્રેમમાં ખુશી અને દર્દ બન્ને સામેલ હોઇ શકે છે.
કાર્સનની ખાસિયત અલગ અલગ સમયમાં લેખકોને એક જ રચનામાં સાથે રાખવાનું છે. 1999ની ઇકોનોમી ઓફ ધ અનલોસ્ટમાં પ્રાચીન યૂનાની કવિ સિમોનાઇડ્સને આધુનિક કવિ પોલ સેલાનની સાથે રાખી હતી.
2000ની મેન ઇન ધ ઓફ અવર્સમાં તેમણે પ્રાચીન ઇતિહાસકાર થ્યૂસીડિડીજ અને આધુનિક લેખિકા વર્જીનિયા વૂલ્ફને જોડી હતી. આ રીતે તેને જૂના અને નવા સાહિત્ય વચ્ચે નવા સંબંધ બનાવ્યા હતા.
50 વર્ષ સુધી ગુપ્ત રહે છે નોમિનેશન
સ્વીડિશ એકેડમી નોબેલ નોમિનેશન લેખિકોની લોન્ગલિસ્ટ અથવા શોર્ટલિસ્ટ જાહેર કરતું નથી. નોમિનેશન સાથે જોડાયેલી જાણકારી 50 વર્ષ સુધી ગુપ્ત રહે છે. 2026માં ક્યા લેખકોને નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા તેની સમગ્ર જાણકારી 2076માં સામે આવશે.
નોબેલ રેકોર્ડ અનુસાર, સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, શ્રી અરવિંદ, તારાશંકર બંધોપાધ્યાય અને આરકે નારાયણ જેવા ભારતીય લેખકોને અલગ અલગ વર્ષોમાં સાહિત્યના નોબેલ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા હતા.
કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પ્રાઇઝ: હેનરી કાગન અને કેન્સો સોઆઇ
ફિઝિક્સનો નોબેલ: ફ્રાન્સિસ હેલ્ઝેન
મેડિસિનનો નોબેલ: પીટર હેગમેન, જ્યોર્જ નાગેલ અને કાર્લ ડીસેરોથ
શાંતિ: શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2:30 PM
ઇકોનોમિક સાયન્સ: સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 3:15 PM
આ પણ વાંચો: