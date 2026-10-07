કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પ્રાઇઝ 2026 હેનરી કાગન અને કેન્સો સોઇને એનાયત કરાયો
2026નો કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પુરસ્કાર હેનરી કાગન અને કેન્સો સોઆઇને અસમપ્રમાણ કાર્બિનિક સંશ્લેષણમાં બિન-રેખીય અસરો અને ઓટોકેટાલિસિસની શોધ માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 7, 2026 at 4:19 PM IST
2026નો કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પુરસ્કાર હેનરી કાગન અને કેન્સો સોઆઇને અસમપ્રમાણ કાર્બિનિક સંશ્લેષણમાં બિન-રેખીય અસરો અને ઓટોકેટાલિસિસની શોધ માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત સ્વીડનના સ્ટોકહોમમાં રોયલ સ્વીડિશ એકેડમી ઓફ સાયન્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
2025નો કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પુરસ્કાર સુસુમુ કિટાગાવા, રિચાર્ડ રોબસન અને ઓમર એમ યાગીને 'ધાતુ-કાર્બનિક માળખાના વિકાસ માટે' એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
નોબેલ પ્રાઇઝ વેબસાઇટ અનુસાર, 1901થી 2025 વચ્ચે 200 નોબેલ પ્રાઇઝ વિજેતાઓને રસાયણશાસ્ત્રમાં આ પુરસ્કાર 117 વખત આપવામાં આવ્યો છે. ફ્રેડરિક સેંગર અને બેરી શાર્પલેસ બન્નેને બે વાર કેમેસ્ટ્રીમાં નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ એ થયો કે 198 વ્યક્તિઓને કેમેસ્ટ્રીમાં નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો છે.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
જર્મન વૈજ્ઞાનિક જોન બી ગુડએનફ, જેમણે લિથિયમ આયરન બેટરીના વિકાસ માટે 2019માં કેમેસ્ટ્રીનો નોબેલ પુરસ્કાર જીત્યો હતો, તેઓ 97 વર્ષની ઉંમરે સૌથી મોટી ઉંમરે નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા રહ્યા છે. બીજી તરફ, ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક ફ્રેડરિક જોલિયટ, જેમને 1935માં નવા કિરણોત્સર્ગી તત્વોના સંશ્લેષણને માન્યતા આપવા માટે રસાયણશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો, તેઓ 35 વર્ષની ઉંમરે આ પુરસ્કાર મેળવનારા સૌથી નાના હતા.
પ્રથમ નોબેલ પુરસ્કાર 1901માં સ્વીડિશ એન્ટરપ્રેન્યોર અને બિઝનેસમેન આલ્ફ્રેન્ડ નોબેલના વસિયતનામા અનુસાર આપવામાં આવ્યા હતા, જેમનું 1896માં અવસાન થયું હતું. તેમના વસિયતનામામાં, નોબેલે જણાવ્યું હતું કે તેમના નસીબનો ઉપયોગ જેમણે પાછલા વર્ષ દરમિયાન માનવજાતને સૌથી વધુ લાભ આપ્યો હશે, તેમને પુરસ્કાર આપવા માટે કરવામાં આવશે.
- સાહિત્ય: ગુરૂવાર, 8 ઓક્ટોબર, સાંજે 4:30 PM
- શાંતિ: શુક્રવાર, 9 ઓક્ટોબર, 2:30 PM
- ઇકોનોમિક સાયન્સ: સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 3:15 PM
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