મોજતબા ખામેની માટે કોઈ જીવન વીમો નથી: ઇઝરાયલી પીએમ નેતન્યાહૂ
નેતન્યાહુએ જણાવ્યું હતું કે યુ.એસ. અને ઇઝરાયલ "ઈરાની લોકો માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવવા" માટે કામ કરી રહ્યા છે જેથી તેઓ "જુલમી શાસનને દૂર કરી શકે."
By PTI
Published : March 13, 2026 at 7:34 AM IST
જેરુસલેમ: ઈરાન વિરુદ્ધ યુ.એસ.-ઈઝરાયલનું સંયુક્ત અભિયાન "અપેક્ષા કરતાં વધુ સારું" ચાલી રહ્યું છે અને ઈઝરાયલ "પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત" છે, એમ ભારપૂર્વક જણાવતા, ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના નવા ચૂંટાયેલા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેની માટે "કોઈ જીવન વીમો" નથી.
ઈઝરાયલ ખામેની અને હિઝબુલ્લાહ નેતા નઈમ કાસેમને નિશાન બનાવશે કે કેમ તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, નેતન્યાહૂએ ટિપ્પણી કરી, "હું કોઈપણ આતંકવાદી સંગઠનના નેતાઓ માટે જીવન વીમા પૉલિસી લઈશ નહીં." મોજતબાના પિતા - ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની - 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુ.એસ.-ઈઝરાયલી સંયુક્ત હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.
ઈઝરાયલે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન વિરુદ્ધ તેનું અભિયાન "રોરિંગ લાયન" નામથી શરૂ કર્યું હતું. તેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પણ જોડાયું હતું, જેણે તેની ભાગીદારીને "એપિક ફ્યુરી" નામ આપ્યું હતું. આ અભિયાનનો જાહેર ઉદ્દેશ્ય "ઈરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓને નિષ્ફળ બનાવવા, તેના મિસાઈલ કાર્યક્રમને નાબૂદ કરવાનો અને તેના પ્રાદેશિક પ્રોક્સીઓને ગંભીર ફટકો આપવાનો હતો."
ઈરાનમાં શાસન પરિવર્તનના વિષય પર વાત કરતા, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે યુએસ અને ઇઝરાયલ "ઈરાની લોકો માટે એવી પરિસ્થિતિઓ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે જે તેમને સરમુખત્યારશાહીના ક્રૂર શાસનને ઉથલાવી પાડવા સક્ષમ બનાવશે." તેમણે ઉમેર્યું, "અમે રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ અને બાસીજ - બંને શેરીઓમાં અને ચેકપોઇન્ટ પર - ભારે પ્રહારો કરી રહ્યા છીએ અને અમે સક્રિય રહીએ છીએ."
ઈરાની લોકોને સંબોધતા, ઇઝરાયલી નેતાએ જાહેર કર્યું, "જ્યારે તમે સ્વતંત્રતા તરફ નવા માર્ગ પર આગળ વધી શકો છો - તે ક્ષણ નજીક આવી રહી છે. અમે તમારી સાથે ઉભા છીએ; અમે તમને મદદ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ આખરે - તે તમારા પર નિર્ભર છે! તે તમારા હાથમાં છે." જ્યારે પત્રકારોએ ઇઝરાયલ શાસન પરિવર્તન માટે દબાણ કરશે કે કેમ તે અંગે વધુ દબાણ કર્યું, ત્યારે નેતન્યાહૂએ જવાબ આપ્યો, "તમે ઘોડાને પાણી તરફ દોરી શકો છો, પરંતુ તમે તેને પીવા માટે દબાણ કરી શકતા નથી." "અમે આ હાંસલ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પરિસ્થિતિઓ બનાવીશું - હવાઈ હુમલાઓ સહિત, જેમ આપણે ગઈકાલે કર્યું હતું અને જેમ આપણે આ દિવસોમાં કરી રહ્યા છીએ - જેથી તેઓ શેરીઓમાં ઉતરવા માટે જરૂરી જગ્યા શોધી શકે," તેમણે જણાવ્યું, સંકેત આપ્યો કે આ ઝુંબેશમાં વર્તમાન શાસનને બળજબરીથી ઉથલાવી પાડવા માટે સૈનિકો તૈનાત કરવાનો સમાવેશ થતો નથી.
તેમ છતાં, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ સંઘર્ષે ખાતરી આપી છે કે "આ હવે એ જ ઈરાન નથી; આ હવે એ જ મધ્ય પૂર્વ નથી; અને આ હવે એ જ ઇઝરાયલ નથી." "અમે રાહ જોતા નથી. અમે પહેલ કરીએ છીએ; અમે પ્રહાર કરીએ છીએ; અને અમે ઇતિહાસમાં અજોડ શક્તિ સાથે આવું કરીએ છીએ," તેમણે જાહેર કર્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ઇઝરાયલ પાસે આ ચાલુ અભિયાન માટે "ઘણા આશ્ચર્ય" છે.
નેતન્યાહૂએ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેના તેમના સંબંધોની પણ પ્રશંસા કરી. "અમે અમેરિકા સાથે પહેલા ક્યારેય ન હોય તેવું જોડાણ બનાવ્યું છે - અમારા મહાન મિત્ર, મારા અંગત મિત્ર, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે જોડાણ," નેતન્યાહૂએ કહ્યું. "અમે લગભગ દરરોજ વાત કરીએ છીએ. અમે નિખાલસતાથી બોલીએ છીએ, વિચારો અને સલાહની આપ-લે કરીએ છીએ અને સાથે મળીને નિર્ણયો લઈએ છીએ."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમણે અને ટ્રમ્પે તાજેતરમાં જ વાત કરી હતી, જે દરમિયાન યુએસ પ્રમુખે તેમને કહ્યું હતું: "આપણા સંબંધો અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન વચ્ચેના કોઈપણ સંબંધ કરતાં સો ગણા મજબૂત છે. અમે ફક્ત અમારા સંબંધિત રાષ્ટ્રો વિશે, કે ફક્ત વર્તમાન પેઢી વિશે વિચારી રહ્યા નથી; અમે આવનારી પેઢીઓ વિશે વિચારી રહ્યા છીએ - માનવતાના ભવિષ્ય વિશે."
નેતન્યાહૂએ આ ક્ષેત્રમાં ઇઝરાયલ માટે સંભવિત નવી રાજદ્વારી સફળતાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે ઉમેર્યું, "આજકાલ, હું અને મારી ટીમ આ પ્રદેશના દેશો સાથે વધુ જોડાણો બનાવી રહ્યા છીએ - એવા જોડાણો જે થોડા અઠવાડિયા પહેલા સુધી સંપૂર્ણપણે અકલ્પ્ય લાગતા હતા," જોકે તેમણે આ બાબતે વધુ વિગતવાર માહિતી આપી ન હતી.
આ પણ વાંચો: