યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું, "ભારત સાથે ટ્રેડ ડીલમાં કોઈ ફેરફાર નહીં."

ટ્રમ્પે કહ્યું ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષને રોકવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન બોલી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન બોલી રહ્યા છે. (AP)
નવી દિલ્હી: ટેરિફ અંગેના યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત સાથેના ટ્રેડ ડીલમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી અને ભાર મૂક્યો કે "ભારતની ટ્રેડ ડીલ ચાલુ રહેશે."

યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તેમના મુખ્ય ટેરિફ રદ કરવાના નિર્ણયના કલાકો પછી, ટ્રમ્પે શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "મને લાગે છે કે ભારત સાથે મારા સંબંધો ખૂબ સારા છે, અને અમે ભારત સાથે વેપાર કરી રહ્યા છીએ. ભારત રશિયા પાસેથી તેનું તેલ મેળવી રહ્યું હતું. અને જ્યારે મેં તેમને કહ્યું ત્યારે તેઓ ખૂબ જ ઝડપથી પીછેહઠ કરી ગયા, કારણ કે અમે આ ભયંકર યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગીએ છીએ જે દર મહિને 25,000 લોકોનો ભોગ લઈ રહ્યું છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેના તેમના સંબંધો "ખૂબ સારા છે, હું કહીશ." ત્યારબાદ ટ્રમ્પે તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો કે તેમણે ટેરિફનો ઉપયોગ કરીને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ અટકાવ્યું હતું.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધને પણ અટકાવ્યું. જેમ તમે જાણો છો, 10 વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. તે યુદ્ધ ચાલુ હતું અને સંભવતઃ ન્યુક્લિયર બની ગયું હતું. અને ગઈકાલે જ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેને અટકાવીને 35 મિલિયન લોકોના જીવ બચાવ્યા."

"અને મેં તે મોટાભાગે ટેરિફ સાથે કર્યું. મેં કહ્યું, 'જુઓ, તમે લડવા જઈ રહ્યા છો, તે ઠીક છે, પરંતુ તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વેપાર કરવાના નથી, અને તમે દરેક દેશને 200 ટકા ટેરિફ આપવાના છો.' અને તેઓએ ફોન કરીને કહ્યું, 'અમે શાંતિ સ્થાપીએ છે'" ટ્રમ્પે કહ્યું.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, જ્યારે અમેરિકા અને ભારતે જાહેરાત કરી કે તેઓ વેપાર પર વચગાળાના કરાર માટે એક માળખા પર પહોંચી ગયા છે, ત્યારે ટ્રમ્પે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જારી કર્યો જેમાં રશિયાના તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર લાદવામાં આવેલ 25 ટકા દંડાત્મક ટેરિફ દૂર કરવામાં આવ્યો, જેમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ નવી દિલ્હીની મોસ્કોથી સીધી કે આડકતરી રીતે એનર્જી ઈમ્પોર્ટ કરવાનું બંધ કરવાની અને અમેરિકન ઊર્જા ઉત્પાદનો ખરીદવાના "કમિટમેન્ટ" નો ઉલ્લેખ કર્યો.

ટ્રેડ ડીલ હેઠળ, વોશિંગ્ટન નવી દિલ્હી પર ઓછો પારસ્પરિક ટેરિફ લાદશે, તેને 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરશે. ભારત સાથેના સોદા વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે કહ્યું "કંઈ બદલાશે નહીં."

ટ્રમ્પે કહ્યું, "કંઈ બદલાશે નહીં. તેઓ ટેરિફ ચૂકવશે, અને અમે નહીં. તેથી ભારત સાથેનો સોદો એ છે કે તેઓ ટેરિફ ચૂકવે છે. જેમ તમે જાણો છો, ભારત, તે પહેલા જેવું નથી, અને મને લાગે છે કે વડાપ્રધાન મોદી ખૂબ જ સારા સજ્જન છે, પરંતુ તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે તે લોકો કરતા ઘણા હોશિયાર હતા જેમની સામે તેઓ હતા, તેઓ અમને છેતરતા હતા. તેથી અમે ભારત સાથે સોદો કર્યો. હવે તે એક વાજબી સોદો છે, અને અમે તેમને ટેરિફ ચૂકવી રહ્યા નથી, અને તેઓ ટેરિફ ચૂકવી રહ્યા છે. અમે થોડો બદલો લીધો."

"ઇન્ડિયા ટ્રેડ ડીલ થઇ ગઈ છે...બધા સોદા થઈ ગયા છે, અમે ફક્ત તે કરવા જઈ રહ્યા છીએ" એક અલગ રીતે. અગાઉ, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કારણ કે તેમણે વિશ્વભરના દેશો પર લાદવામાં આવેલા તેમના મોટા ટેરિફને હટાવવાના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર નિશાન સાધ્યું હતું.

"એ જ રીતે, મેં ઉકેલેલા આઠ યુદ્ધોમાંથી પાંચનો અંત લાવવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે," ટ્રમ્પે શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયના થોડા કલાકો પછી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું. "મેં આઠ યુદ્ધોનો ઉકેલ લાવ્યો, ભલે તમને ગમે કે ન ગમે, જેમાં ભારત, પાકિસ્તાન, મોટા યુદ્ધો, પરમાણુ યુદ્ધો શામેલ છે જે ન્યુક્લિયર હોઈ શકે છે."

તેમણે ઉમેર્યું, "પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને ગઈકાલે એક મોટી સભામાં કહ્યું હતું કે અમારી પાસે પીસ બોર્ડ છે. તેમણે ગઈકાલે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અમને યુદ્ધ બંધ કરાવીને 35 મિલિયન લોકોના જીવ બચાવી શક્યા હોત. તેઓ કંઈક ખરાબ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પરંતુ આ ટેરિફથી અમને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં મોટો વધારો થયો છે."

INDIA US TRADE DEAL
TRUMP TARIFFS
TRUMP ON INDIA US TRADE DEAL
TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR
US SC RULING ON TRUMP TARIFFS

સંપાદકની પસંદ

