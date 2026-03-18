નીરવ મોદીની નવી ચાલ, બ્રિટનમાં પ્રત્યાર્પણ કેસને ફરી ખોલવાની માંગ
નીરવ મોદીએ પોતાની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન તેને 'ત્રાસ આપવાનું જોખમ' રહે છે.
Published : March 18, 2026 at 1:20 PM IST
લંડન: ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી અંગે લંડન હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી પૂર્ણ થઇ છે જેમાં તેણે પોતાના પ્રત્યાર્પણ સામેની અપીલ ફરીથી ખોલવાની પરવાનગી માંગી હતી. આ દરમિયાન દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પૂછપરછ દરમિયાન તેને ભારતમાં તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા ત્રાસ આપવાનું વાસ્તવિક જોખમ છે.
રોયલ કોર્ટ્સ ઓફ જસ્ટિસમાં અપીલની અધ્યક્ષતા કરી રહેલા લોર્ડ જેરેમી સ્ટુઅર્ટ-સ્મિથ અને જસ્ટિસ રોબર્ટ જેએ એક દિવસ ચાલેલી સુનાવણીના અંતે પોતાનો ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો હતો. આ કેસ નીરવ મોદી અને ભારતથી આવેલા ભારતીય અધિકારીઓ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.બે દિવસ સુધી ચાલનારી સુનાવણી નક્કી સમય પહેલાં જ પૂર્ણ થતાં સ્ટુઅર્ટ-સ્મિથે જણાવ્યું હતું કે, "અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે અમારો ચુકાદો આપીશું."
ભારતમાં લગભગ 2 અબજ ડૉલરના પંજાબ નેશનલ બેન્ક (PNB) લોન કૌભાંડના સંબંધમાં છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં ટ્રાયલનો સામનો કરવા માટે નીરવ મોદી (54)ને ભારત લાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. તેઓ ઉત્તર લંડનની પેન્ટનવિલે જેલમાંથી વીડિયો લિંક દ્વારા કોર્ટમાં હાજર થયા હતા.
નીરવ મોદીના વકીલોએ કરચોરી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપી સંરક્ષણ ક્ષેત્રના સલાહકાર સંજય ભંડારીના પ્રત્યાર્પણ કેસ પર ભાર મુક્યો હતો, જેમને ગયા વર્ષે માનવ અધિકારના આધારે પ્રત્યાર્પણ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ભારત સરકારનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરતી ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસ (CPS)એ કોર્ટમાં તે કેસ ફરીથી ખોલવાના આધારનો વિરોધ કર્યો હતો જેમાં લગભગ છ વર્ષ પહેલા નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. નીરવના બેરિસ્ટર, એડવર્ડ ફિટ્ઝગેરાલ્ડ કેસીએ દલીલ કરી હતી કે ભારતને પ્રત્યાર્પણ કરતી વખતે અમાનવીય અથવા અપમાનજનક વર્તન અથવા પૂછપરછ દરમિયાન ત્રાસ આપવાનું વાસ્તવિક જોખમ છે, તેમણે ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરીઓને 'પર્યાપ્ત કે વિશ્વસનીય નહીં" ગણાવતા દલીલ કરી હતી કે આ આશ્વાસન હીરા વેપારી સામે વધારાના બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર થવાની સંભાવનાથી ઉદ્દભવતા જોખમોને સંબોધવા માટે અપૂરતી છે.
નીરવ મોદીના વકીલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના ક્લાયન્ટને મુંબઇની આર્થર રોડ જેલમાંથી ગુજરાત ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, જેના કારણે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સિવાયની એજન્સીઓ તેમની પૂછપરછ કરી શકે છે. CPS બેરિસ્ટર હેલેન માલ્કમ કેસીએ ભારતનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો અને દલીલ કરી હતી કે નીરવ મોદીની અરજી માત્ર સમયમર્યાદા બહાર દાખલ કરવામાં આવી નહતી પરંતુ ખોટા આધાર પર પણ આધારિત હતી.
તેમણે કોર્ટને સામાન્ય સમજણનો અભિગમ અપનાવવા વિનંતી કરી હતી જેમાં નોંધ્યું હતું કે આ કેસ સંપૂર્ણપણે અપવાદરૂપ છે અને તેમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પાસાઓ સામેલ છે, જે ખાતરી કરશે કે ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા આશ્વાસનોનું ઉલ્લંઘન ના થાય. ખાસ કરીને એટલા માટે કારણ કે આવા કોઇપણ ઉલ્લંઘન ભારત અને બ્રિટન વચ્ચે ભવિષ્યમાં પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહી પર ખરાબ અસર કરી શકે છે.
કોર્ટના દસ્તાવેજોમાં જણાવાયું છે કે, આ સૂચન અંગે આપવામાં આવેલા જામીનથી ગુપ્ત રીતે ફરી પણ શકે છે, NDM (નીરવ દીપક મોદી) અને તેના કેસની હાઇ-પ્રોફાઇલ સ્વરૂપ એક અવાસ્તવિક પ્રસ્તાવ બનાવે છે. જો આ અઠવાડિયાની સુનાવણી બાદ અપીલ કરવાની પરવાનગી નહીં મળે, તો નીરવ મોદીને મુંબઇની આર્થર રોડ જેલમાં પ્રત્યાર્પણ કરવાનો માર્ગ મોકળો થવાની અપેક્ષા છે.
ભારતમાં નીરવ મોદી વિરૂદ્ધ ત્રણ પ્રકારની ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે: PNB છેતરપિંડી અંગે CBI કેસ, તે છેતરપિંડીમાંથી મેળવેલા પૈસાના કથિત મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલ ED કેસ: CBIની તપાસ દરમિયાન પુરાવા અને સાક્ષીઓ સાથે કથિત છેડછાડનો આરોપ.
એપ્રિલ 2021માં, તત્કાલીન બ્રિટનના ગૃહ સચિવ પ્રીતિ પટેલે તેમના વિરૂદ્ધ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ સાબિત થયા બાદ ભારતીય કોર્ટમાં આ આરોપોનો સામનો કરવા માટે તેમના પ્રત્યાર્પણનો આદેશ આપ્યો હતો, ત્યારથી નીરવ મોદીએ બ્રિટનની અદાલતોમાં જામીન માટે ઘણી અસફળ અરજીઓ અને અપીલો દાખલ કરી છે.
