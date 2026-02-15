ETV Bharat / international

નિખિલ ગુપ્તાએ ગુનો કબૂલ્યો, 'હા, મેં પન્નૂની હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું'

અમેરિકાની કોર્ટમાં નિખિલ ગુપ્તાએ કબૂલાત કરી કે, તેણે અલગાવવાદી નેતા ગુરપતવંત સિંહ પન્નૂની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું

અલગાવવાદી નેતા ગુરપતવંત સિંહ પન્નૂ
અલગાવવાદી નેતા ગુરપતવંત સિંહ પન્નૂ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 5:55 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય મૂળના નિખિલ ગુપ્તાએ અમેરિકામાં પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો છે. તેના પર શીખ અલગાવવાદી નેતા (આતંકવાદી) ગુરપતવંત સિંહ પન્નુની હત્યાનો આરોપ હતો. આ કેસ ન્યૂયોર્કની કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, નિખિલ ગુપ્તાએ કાવતરું, કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ અને મની લોન્ડરિંગમાં પોતાની સંડોવણી સ્વીકારી છે. એવો પણ આરોપ છે કે તેણે કોઈ વ્યક્તિના ઈશારે કામ કર્યું હતું. શું તે વ્યક્તિ ભારત સરકારનો કર્મચારી છે? ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ સમાચાર ખોટા છે અને આ કેસમાં કોઈ ભારતીય સરકારી કર્મચારી સંડોવાયેલો નથી.

આ કેસમાં આગામી કોર્ટ સુનાવણી 26 મેના રોજ થશે. દરમિયાન, તેના પરિવાર તરફથી મીડિયામાં એક નિવેદન પણ આવ્યું છે. તેના પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું છે કે નિખિલે જાણી જોઈને પોતાનો ગુનો કબૂલ્યો છે જેથી મામલો ઉકેલી શકાય.

પરિવારે એક અંગ્રેજી અખબારને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે નાણાંકીય બોજ વધી રહ્યો છે, અને કાયદાકીય લડતની ફી એટલી વધી ગઈ છે કે તેઓ તેને પહોંચી વળે તેમ નથી. તેથી તેઓએ સરકારી વકીલની મદદ લીધી. ત્યારબાદ તેણે આ કેસમાં પોતાની સંડોવણી સ્વીકારી.

અમેરિકન કાયદા નિષ્ણાતો માને છે કે જો નિખિલ ગુપ્તા દોષિત ઠરે તો તેને 40 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. 30 જૂન, 2023 ના રોજ ચેક રિપબ્લિકમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારથી આ કેસ ટ્રાયલ હેઠળ છે.

ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે નિખિલ એક હિટમેન હતો અને તેને પન્નુને મારવા માટે $15,000 ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. નિખિલ યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીનો સ્ત્રોત હતો. એવો પણ આરોપ છે કે તેણે વિકાસ યાદવ નામના વ્યક્તિના કહેવાથી કામ કર્યું હતું. જોકે, નિખિલએ જણાવ્યું હતું કે તે વિકાસ યાદવને ઓળખતો નથી અને તેની સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી. શરૂઆતમાં, નિખિલ ગુપ્તાએ એક નિવેદન બહાર આવ્યુ હતું જેમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તેણે પન્નુની હત્યા કરી નથી અને બધા આરોપો બનાવટી છે. જોકે, હવે તેણે યુ-ટર્ન લીધો છે.

યુએસ એજન્સીએ પન્નુને આંતરરાષ્ટ્રીય દમનનો લક્ષ્યાંક ગણાવ્યો છે. યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પન્નુ એક અમેરિકન નાગરિક છે અને જો તેને કંઈ થાય છે, તો કાયદા અનુસાર કેસ ચલાવવામાં આવશે.

જોકે, પન્નુ ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સતત સામેલ રહ્યો છે. તેઓ વારંવાર પોતાના ઝેરી નિવેદનો દ્વારા ભારતીય કાયદાને પડકાર ફેંકે છે અને અહીં હિંસા ભડકાવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું છે.

