નાઇજીરિયામાં લઠ્ઠાકાંડ! મિથેનોલ યુક્ત પીણું પીવાથી 48 લોકોના મોત, 100 લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ
નાઇજીરિયાના ઓંડો રાજ્યમાં એક સ્થાનિક પીણાનું સેવન કરવાથી ઓછામાં ઓછા 48 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 100 અન્ય લોકો સારવાર હેઠળ છે.
Published : September 18, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 8:13 AM IST
અબુજા: નાઇજીરિયાના ઓંડો રાજ્યમાં એક સ્થાનિક પીણાનું સેવન કરવાથી ઓછામાં ઓછા 48 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 100 અન્ય લોકો સારવાર હેઠળ છે.
ઓંડો પોલીસના પ્રવક્તા અબાયોમી જિમોહે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં ધરપકડ કરાયેલા 15 લોકોમાંથી એક વ્યક્તિ આવા પીણાનું ઉત્પાદન કરતો હતો જેમાં મિથેનોલ હોવાની શંકા છે અને આરોપી અત્યારે તપાસમાં પોલીસની મદદ કરી રહ્યો છે.
રાજ્યના સ્વાસ્થ્ય કમિશનર બાંજી અજાકાએ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરના દિવસોમાં ઓંડોના ઓડિગ્બો અને ઇરેલે વિસ્તારમાં આ પીણાનું સેવન કર્યા બાદ 100થી વધુ અન્ય લોકો બીમાર થઇ ગયા હતા.
તેમણે કહ્યું કે, 'આ બધુ ખૂબ ઝડપથી બન્યું. પીવામાં આવેલી માત્રાના આધારે, કિડની ફેલ્યોર, આંખ ફેલ્યોર અને મગજને નુકસાન થઇ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે પ્રવાહી પીધા પછી બીમાર પડેલા કેટલાક લોકોને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
બે અઠવાડિયા પહેલા જ થયું હતું મોત
સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, પ્રથમ મોતની સૂચના લગભગ બે અઠવાડિયા પહેલા મળી હતી. આફ્રિકાના સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દેશમાં ખાસ કરીને નાઇજીરિયાના ગ્રામીણ વિસ્તાર, જ્યાં સ્થાનિક રીતે નિમિત દારુ વધુ સસ્તી હોય છે ત્યાં તેનું સેવન કરવું સામાન્ય વાત છે.
કૂલ 182 લોકો પ્રભાવિત
ઓંડો રાજ્યના સ્વાસ્થ્ય કમિશનર બંજી અજકાએ જણાવ્યું કે આ મામલે ઓડિગબો અને ઇરેલે સ્થાનિક સરકારી ક્ષેત્રમાં સામે આવ્યા છે, તેમણે કહ્યું કે કૂલ 182 લોકો પ્રભાવિત થયા છે.
દેશની નેશનલ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ કંટ્રોલ એજન્સી હાલમાં સેચેટ્સ અને નાના પ્લાસ્ટિક કન્ટેનરમાં દારૂ પર દેશવ્યાપી પ્રતિબંધ લાગુ કરી રહી છે, જે તેમના મતે બાળકો અને યુવાનો માટે સરળતાથી સુલભ છે.
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