UNGAમાં નેતન્યાહૂએ કહ્યું- ઇરાન પર હુમલો સૌથી આસાન નિર્ણયમાંથી એક, અનેક ડિપ્લોમેટ્સનું વૉકઆઉટ
ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની 81મી સભામાં ભાષણ આપ્યું છે.
By ANI
Published : September 25, 2026 at 1:02 PM IST
ન્યૂયોર્ક: ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની 81મી સભામાં ભાષણ આપ્યું છે. તેમણે પોતાના ભાષણમાં ઇરાન પર હુમલાને લઇને નિવેદન આપ્યું છે, તેમણે કહ્યું કે ઇરાન પર હુમલો કરવો તેમના અત્યાર સુધીના સૌથી આસાન નિર્ણયમાંથી એક હતો.
આ સાથે તેમણે એવા દેશોની પણ ટીકા કરી હતી જેમના પ્રતિનિધિ તેમના ભાષણ દરમિયાન હોલની બહાર જતા રહ્યા હતા. નેતન્યાહૂએ આ દેશોના પ્રતિનિધિઓને કથિત રીતે કાયર ગણાવ્યા હતા. હોલમાં હાજર પ્રતિનિધિઓ પર નેતન્યાહૂએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે જો કોઇ અન્ય નૈતિક રીતે કાયર વ્યક્તિ છે જે હજુ સુધી આ હોલની બહાર ગયો નથી તો કૃપયા અત્યારે જ જતો રહે. આભાર. નેતન્યાહૂએ વધતા યહુદી-વિરોધી વલણનો ઉલ્લેખ કર્યો અને વિશ્વભરના યહુદીઓને કહ્યું કે તે આત્મવિશ્વાસ રાખે અને ધમકીઓનો સામનો કરે.
તેમણે વિશ્વભરના યહુદીઓને ગર્વ કરવા અને ન ડરવાનો આગ્રહ કર્યો છે. તેમણે આ લોકોને અપીલ કરી કે જે સત્ય અને ન્યાયનું સમર્થન કરે છે તે મૂલ્યોનો ખતરો પહોંચાડનારાઓનો સામનો કરવામાં ઇઝરાયેલનો સાથ આપે. તેમણે કહ્યું કે દુનિયાભરમાં યહુદીઓના વિરોધી આપણા લોકોને ડરાવવા માંગે છે. હું તેમણે જણાવવા માંગુ છું કે તે દિવસ વીતી ગયો છે જ્યારે યહૂદી લાચારીનો શિકાર બનતા હતા અને તેમણે મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવતા હતા. આજે આપણી પાસે પોતાનો દેશ છે. આજે આપણી પાસે પોતાની સેના છે. આજે આપણા લોકો પોતાની રક્ષા માટે તૈયાર અને તત્પર છે. આજે વિશ્વભરના યહુદીઓ માટે મારો એક જ મેસેજ છે: પોતાનું માથુ ઊંચુ રાખો, ગર્વ કરો, આત્મવિશ્વાસ રાખો અને ડરો નહીં. જે કોઈ સત્ય અને ન્યાયનું રક્ષણ કરવા ઈચ્છે છે, તેમણે આપણી સહિયારી સંસ્કૃતિ માટે ખતરો ઊભો કરનારા બર્બર લોકોનો સામનો કરવામાં અમારી સાથે જોડાવું જોઈએ.
નેતન્યાહુએ ન્યૂયોર્ક શહેરના અધિકારી ઝોહરાન મમદાનીની પણ ટીકા કરી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે મમદાનીની ચૂંટણી બાદ શહેરમાં રહેતા યહૂદી નાગરિકો વધુને વધુ અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે. તેમણે મમદાની પર ઈઝરાયેલ અને યહૂદી સમુદાયો પ્રત્યે દુશ્મનાવટ ધરાવતા વ્યક્તિઓ અને વિચારોને સમર્થન આપવાનો આરોપ મૂક્યો અને ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા નરસંહારના આરોપોને ફગાવી દીધા.
તેમણે કહ્યું, "શ્રી મમદાની, જ્યારે તમે આ શહેરમાં ચૂંટાઈ આવ્યા ત્યારથી ન્યૂયોર્કના ઘણા યહૂદીઓ હવે સુરક્ષિત અનુભવતા નથી. તેઓ મારી સાથે વાત કરે છે. તેઓ મને કહે છે કે આ એ શહેર નથી જેને અમે પહેલાં જાણતા હતા; તેમાં ધરખમ ફેરફાર થયો છે. તમે એવા લોકોના વખાણ કરો છો જેમને હમાસને સમર્થન આપવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. તમે હસન પીકર જેવા લોકોને - જેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકા 9/11ના હુમલાને લાયક હતું - તમારા મિત્રોમાં ગણાવો છો. 'અમેરિકા 9/11ને લાયક હતું' - આ કેવા પ્રકારના મિત્રો છે? તમે તમારા ઘરે એક પેલેસ્ટિનિયન પત્રકારને આવકાર્યા હતા જેમણે હમાસના આતંકવાદીઓ દ્વારા ઈઝરાયેલી બંધકોને માર મારતા અને ત્રાસ આપતા હોવાનું ફિલ્માંકન કર્યું હતું, અને જેમણે બાદમાં સ્વીકાર્યું હતું કે આતંકવાદીઓને બચાવવા માટે - જે તમે ચોક્કસપણે સમજી શકો છો - તેમણે તે ફૂટેજ છુપાવી રાખ્યા હતા."
તેમણે મમદાની પર હમાસના સમર્થકો સાથે સંબંધ રાખવાનો પણ આરોપ મૂક્યો અને નોંધ્યું કે તેમણે તેમને UNGA (સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા)ને સંબોધતા રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. "તમારી પત્નીએ 7 ઓક્ટોબરના નરસંહારના વખાણ કરતી એક પોસ્ટને 'લાઈક' કરી હતી. તેમણે બીજી એક પોસ્ટને પણ 'લાઈક' કરી હતી જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેલ અવીવનું અસ્તિત્વ ન હોવું જોઈએ. તમે આમાંની કોઈપણ બાબતની નિંદા કરવાનો ઇનકાર કરો છો." તમે વારંવાર ઈઝરાયેલ વિરુદ્ધ નરસંહારના ખોટા આરોપો મૂકો છો. શ્રી મમદાની, તમે મને અહીં આવતા રોકવાનો પ્રયાસ કરો છો. તમે મને ચૂપ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ, તમે મને ચૂપ કરી શકતા નથી. તમે સત્યને ચૂપ કરી શકતા નથી અને સ્પષ્ટ સત્ય એ છે કે: ઈઝરાયેલે નરસંહાર કર્યો નથી; ઈઝરાયેલે નરસંહાર અટકાવ્યો છે.
ન્યૂયોર્કના મેયરે ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાનને "નરસંહારના સૂત્રધાર" કહ્યા હતા. મેયરે UNGAમાં નેતન્યાહુની હાજરીનો વારંવાર વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાનની ધરપકડ થવી જોઈએ, જોકે બાદમાં તેમણે તે નિવેદન પાછું ખેંચી લીધું હતું.
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