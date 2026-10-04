નેતન્યાહૂએ કેપ્ટન મચ્છર સાથે કરી વાત, PM મોદી અને કેપ્ટન મચ્છરને સ્વતંત્રતા દિવસની મશાલ પ્રગટાવવા માટે આપ્યું આમંત્રણ
કોકપિટની અંદર શું બન્યું હતું તે વર્ણવતા કેપ્ટન મચ્છરે કહ્યું કે, ફ્લાઇટ સામાન્ય રીતે આગળ વધી રહી હતી, ત્યારે કો-પાયલોટે અચાનક તેમના પર હુમલો કર્યો.
Published : October 4, 2026 at 11:20 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ શનિવારે ભારતીય પાયલોટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સાથે વાતચીત કરી. કેપ્ટન મચ્છરે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાયદુબઈની ફ્લાઇટ FZ1073માં ઓમાની કો-પાયલોટ દ્વારા કરાયેલા હુમલા બાદ અસાધારણ હિંમત દાખવી હતી અને લોકોના જીવ બચાવવામાં મદદ કરી હતી. નેતન્યાહૂએ કોકપિટની અંદર થયેલા સંઘર્ષ દરમિયાન તેમની હિંમત અને સંયમના વખાણ કર્યા હતા.
વાતચીત દરમિયાન નેતન્યાહૂએ કેપ્ટન મચ્છર અને તેમના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઇઝરાયેલના આગામી સ્વતંત્રતા દિવસ પર ઉત્સવની જ્યોત પ્રગટાવવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. તેમણે ભારતીય પાયલોટને "ભારત અને ઇઝરાયેલના બહાદુર લોકોના સાચા નાયક" અને "સમગ્ર વિશ્વના નાયક" ગણાવ્યા હતા.
કેપ્ટન મચ્છ સાથ ટેલિફોનિક વાત કરતા નેહન્યાહૂએ કહ્યું કે, "હું તમને અને મારા પ્રિય મિત્ર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અમારા આગામી સ્વતંત્રતા દિવસ પર ઉત્સવની જ્યોત પ્રગટાવવા માટે આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. તમે ભારત અને ઇઝરાયેલના બહાદુર લોકોના સાચા નાયક છો અને તમે સમગ્ર વિશ્વના નાયક છો. હું તમારા ખૂબ જ ઝડપી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું,"
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
"You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day."… pic.twitter.com/e9nSJQ6TRj
કોકપિટની અંદર શું બન્યું હતું તે વર્ણવતા કેપ્ટન મચ્છરે કહ્યું કે, ફ્લાઇટ સામાન્ય રીતે આગળ વધી રહી હતી ત્યારે કો-પાયલોટે અચાનક તેમના પર હુમલો કર્યો.
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે કહ્યું કે, "તે એક સામાન્ય ફ્લાઇટ હતી અને તે પ્રાર્થના કરવા માંગતો હતો, જે કોઈ અસામાન્ય બાબત નથી. જ્યારે તે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, ત્યારે આદરભાવને કારણે હું સામેની તરફ જોઈ રહ્યો હતો, પાછળ નહીં અને અચાનક મારા માથાના પાછળના ભાગે જોરદાર ફટકો પડ્યો. મારો પહેલો વિચાર એ હતો કે, વિમાનને કોઈ ગંભીર નુકસાન થયું છે અને કંઈક અજુગતું બન્યું છે. પરંતુ ત્યારબાદ એક પછી એક ફટકા પડતા રહ્યા. ત્યારે મને સમજાયું કે, સમસ્યા વિમાન સાથે નથી; સમસ્યા તે વ્યક્તિ સાથે છે જે મારી સાથે કોકપિટમાં હતો"
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, આ સંઘર્ષને કારણે વિમાન ઝડપથી નીચેની તરફ જવા લાગ્યું; હાઈજેકિંગ અંગેનો સંકટ સંદેશ મોકલવામાં આવે તે પહેલાં જ માત્ર બે મિનિટમાં વિમાન લગભગ 16000 ફૂટ નીચે ઉતરી ગયું હતું. શરૂઆતના પ્રહારો બાદ પોતાની સ્થિતિનું વર્ણન કરતા કેપ્ટન મચ્છરે કહ્યું કે, તેમણે હુમલાખોરને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમની દ્રષ્ટિ અત્યંત ઝાંખી થઈ ગઈ હતી.
"મેં તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેના શરૂઆતના પ્રહારોને કારણે મારી દ્રષ્ટિ લગભગ જતી રહી હતી અને બધું જ ઝાંખું દેખાતું હતું. તે સમયે મને એવો અહેસાસ થયો કે વિમાન ઝડપથી નીચે જઈ રહ્યું છે" કેપ્ટન મચ્છરે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "મારી યાદશક્તિ અત્યારે પણ થોડી વિખરાયેલી છે, પરંતુ તે સમયની આટલી બાબતો મને યાદ છે."
ભારતીય કેપ્ટને જણાવ્યું કે, તેમણે કોકપિટનો દરવાજો ખોલવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ હુમલાખોરે તેને ફરીથી બંધ કરી દીધો હતો. તેમને યાદ છે કે, ત્યારબાદ તેઓ કોકપિટના ફ્લોર પર પડેલા હતા અને મુસાફરોની ચીસો સાંભળી રહ્યા હતા.
કેપ્ટન મચ્છરે આપવીતી જણાવતા કહ્યું કે, "મેં એકવાર દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સફળ પણ થયો, પરંતુ મને લાગે છે કે તેણે તેને પાછો બંધ કરી દીધો. તે સમયે મને યાદ છે કે, હું કોકપિટના ફ્લોર પર પડેલો હતો. મને વિમાનની હલચલ, તેમાંથી આવતો જોરદાર અવાજ અને લોકોની ચીસો સંભળાતી હતી. જેમ મેં અહીં રાજદૂતને કહ્યું તેમ મારામાં લડવાની હજુ એક છેલ્લી હિંમત બાકી હતી. તેને વ્યક્તિગત બાબત ગણો કે લોકો માટેનો સંઘર્ષ પણ મેં એ કર્યું, કારણ કે મને લાગ્યું કે જો હું નહીં કરું તો મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે"
" this is hollywood on steroids... ordinary civilians became superheroes" prime minister benjamin netanyahu explains to @foxandfriends the unbelievable heroism of the people who took down the would be hijacker. https:="" t.co="" jgsujzvcnj<="" p>— prime minister of israel (@israelipm) October 2, 2026
કેપ્ટન મચ્છરે કહ્યું કે, "ત્યારબાદ મે કોકપિટના દરવાજા સુધી પહોંચવાનો ફરી પ્રયાસ કર્યો, જેના પછી બહાર રાહ જોઈ રહેલા લોકો અંદર ધસી આવ્યા અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો. ત્યારે મેં મારી પૂરેપૂરી તાકાત લગાવી અને દરવાજા તરફ આગળ વધીને તેને ખોલી નાખ્યો. સદભાગ્યે લોકો ત્યાં ત્રાટકવા માટે તૈયાર જ હતા અને તેમણે પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું"
તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, ત્યારબાદ ફ્લાઇટ ક્રૂના મેમ્બર્સ અને મુસાફરો કોકપિટમાં પ્રવેશ્યા અને હુમલાખોરને કાબૂમાં લીધો, જેથી ક્રૂ ફરીથી વિમાનનું સંચાલન સંભાળી શક્યા. વિમાનમાં સવાર ફરજ પર ન હોય તેવા બે પાઇલટોએ વિમાનના ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે નિયંત્રણ સંભાળવામાં મદદ કરી. ત્યારબાદ વિમાને સાઉદી અરેબિયાના તબુકમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું અને તેમાં સવાર તમામ 180 લોકો સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતર્યા. કેપ્ટન મચ્છરની આપવીતી સાંભળીને પ્રતિક્રિયા આપતા નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, તેઓ આ ઘટના દરમિયાન પાયલટના વર્તનથી આશ્ચર્યચકિત હતા. નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "સાચું કહું તો, હું તમારા સાહસ અને અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ તમારી સમજદારીભરી અને શાંત પ્રતિક્રિયા જોઈને આશ્ચર્યચકિત છું." નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે, તેમણે ઘટના દરમિયાન શું બન્યું હતું તે વિશે ઇઝરાયેલી મુસાફરો પાસેથી સાંભળ્યું હતું અને તેમણે પાયલટ તથા તેમને મદદ કરનારાઓની પ્રશંસા કરી હતી.
નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, "મેં ઇઝરાયેલી મુસાફરો પાસેથી સાંભળ્યું કે તે પછી શું બન્યું હતું; તમે એક મહાન નાયક છો અને તમારી સાથે અન્ય નાયકો પણ હતા અને તમે તે કટોકટીના સમયે પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી. તમે ઘણા લોકોના જીવ બચાવ્યા. મને લાગે છે કે, તમે તેનાથી પણ કંઈક વિશેષ બચાવ્યું છે. તમે વિશ્વમાં એ ભાવના જાળવી રાખી છે કે એક બહાદુર પાયલટ અને બહાદુર મુસાફરો આ દુષ્ટતાનો સામનો કરી શકે છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલી જોખમી કે હિંસક કેમ ન હોય. આ એક એવી બાબત છે જેને સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ્ય રીતે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. તમે ઇઝરાયેલના નાયક છો. તમે ભારતની શાન છો. તમે સમગ્ર વિશ્વના નાયક છો. અને હું તમને ખાતરી આપું છું કે અહીંના લોકો ખુલ્લા દિલથી તમારું સ્વાગત કરશે."
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