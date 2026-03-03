ઈઝારયના PM નેતન્યાહુ બોલ્યા- 'જો અમે ઈરાન પર હુમલો ન કર્યો હોત તો આગળ આવું કરવું ક્યારેય સંભવ ન બન્યું હોત'
અમે એટલા માટે હુમલો કર્યો કારણ કે ઈરાન થોડા જ મહિનામાં પરમાણુ ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હોત: નેતન્યાહુ
Published : March 3, 2026 at 7:07 PM IST
જેરુસલેમ: ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ મંગળવારે કહ્યું કે, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇરાન પર હુમલો કર્યો કારણ કે તેહરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને ફરીથી શરૂ કરી ચૂક્યું હતું અને "થોડા મહિનામાં પરમાણુ ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હોત."
નેતન્યાહૂએ મંગળવારે ફોક્સ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે, ઇરાન પર હુમલો કરવો જરૂરી હતો કારણ કે તેહરાન તેના મિસાઇલ અને પરમાણુ કાર્યક્રમોને હુમલાઓથી બચાવવા માટે નવી ભૂમિગત સ્થાન બનાવી રહ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "ઈરાને નવા સ્થાનો, નવી સાઇટ્સ, ભૂગર્ભ બંકર બનાવવાનું શરૂ કર્યું જે થોડા મહિનામાં તેના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ કાર્યક્રમ અને પરમાણુ બોમ્બ કાર્યક્રમને સુરક્ષિત રાખત. જો હવે કોઈ પગલાં ન લીધા હોત, તો ભવિષ્યમાં કોઈ પણ કાર્યવાહી શક્ય બની હોત નહીં."
ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રીએ ટીવી ચેનલને કહ્યું, "અમારે અત્યારે કાર્યવાહી કરવી પડી એનું કારણ એ છે કે ગયા જૂનમાં 12-દિવસના યુદ્ધમાં અમે તેમના પરમાણુ સ્થાનો અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલ કાર્યક્રમ પર હુમલો કર્યા પછી... તેઓએ નવા સ્થાનો અને ભૂગર્ભ બંકર બનાવવાનું શરૂ કર્યું જે થોડા મહિનામાં તેમના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ કાર્યક્રમ અને પરમાણુ બોમ્બ કાર્યક્રમને સુરક્ષિત રાખત."
તેમણે કહ્યું, "જો અત્યારે કોઈ કાર્યવાહી ન કરી હોત, તો ભવિષ્યમાં આવી કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકી હોત નહીં." આ ગયા વર્ષે નેતન્યાહૂ અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓનો વિરોધાભાસ કરે છે.
ઇઝરાયલી નેતાએ કહ્યું હતું કે, ઇઝરાયલે ઇરાન પર "ઐતિહાસિક વિજય" મેળવ્યો છે જે "પેઢીઓ સુધી કાયમ રહેશે." દરમિયાન, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઇરાની પરમાણુ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે "નાશ" પામ્યો છે.
ઇન્ટરવ્યુમાં, નેતન્યાહૂએ નકારી કાઢ્યું હતું કે, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ ઇરાન સામે "અંતહીન યુદ્ધ" માં લાગેલા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ અભિયાન ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાને કહ્યું, "મેં લોકોને કહેતા સાંભળ્યા છે કે અહીં એક અંતહીન યુદ્ધ થવાનું છે - પરંતુ એવું નથી કારણ કે... ઇરાનમાં આ આતંકી શાસન તેની સ્થાપના પછીના તેના સૌથી નબળા તબક્કે છે."
તેમણે કહ્યું, "આ એક ઝડપી અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી હશે." નેતન્યાહૂએ એમ પણ કહ્યું હતું કે યુએસ અને ઇઝરાયલી સંયુક્ત હુમલાઓ ઇરાનમાં સત્તા પરિવર્તન માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવશે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયાની "95 ટકા" સમસ્યાઓ ઇરાનથી ઉદ્ભવે છે, અને શાસનના પતનથી ઇઝરાયલ અને તેના આરબ અને મુસ્લિમ પડોશીઓ વચ્ચે શાંતિ કરારોનું પૂર આવશે. નેતન્યાહૂએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, યુએસ-ઇઝરાયલી અભિયાન "શાંતિના યુગનો પ્રારંભ કરશે જેની આપણે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી."
ઇઝરાયલી નેતાએ એવા આરોપોને નકારી કાઢ્યા કે ઇઝરાયલે અમેરિકાને યુદ્ધમાં ખેંચ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "આ હાસ્યાસ્પદ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી નેતા છે. તેઓ અમેરિકા માટે જે યોગ્ય માને છે તે કરે છે. તેઓ ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે જે યોગ્ય માને છે તે કરે છે." નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક દ્વારા ઉભા થયેલા જોખમોને સમજે છે.
