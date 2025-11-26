ETV Bharat / international

'નેતન્યાહુને ભારતની સુરક્ષા પર પ્રબળ વિશ્વાસ': ઇઝરાયલે ભારત મુલાકાત મોકૂફ રાખવાના અહેવાલોને ગણાવ્યા ખોટા

ઇઝરાયલી મીડિયા અનુસાર, દિલ્હીમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ડિસેમ્બરમાં પીએમ નેતન્યાહુની ભારતની સત્તાવાર મુલાકાત મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 2:46 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇઝરાયલે મંગળવારે મીડિયા અહેવાલોને ફગાવી દીધા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ભારતની તેમની સુનિશ્ચિત મુલાકાત મુલતવી રાખી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇઝરાયલી નેતાન્યાહુને ભારતની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં "પૂર્ણ વિશ્વાસ" છે અને બંને પક્ષો મુલાકાત માટે નવી તારીખો પર સંકલન કરી રહ્યા છે.

ઇઝરાયલી પીએમના કાર્યાલયે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત સાથે ઇઝરાયલના સંબંધો અને વડાપ્રધાન નેતન્યાહુ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેના સંબંધો ખૂબ જ મજબૂત છે." વધુમાં આ અહેવાલોમાં ઉમેર્યું હતું કે, "પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં વડાપ્રધાનને ભારતની સુરક્ષા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, અને ટીમો પહેલેથી જ નવી મુલાકાત તારીખ પર સંકલન કરી રહી છે."

ઇઝરાયલી મીડિયાના એક વર્ગે અગાઉ અહેવાલ આપ્યો હતો કે નેતન્યાહુ, જે 2018 પછીના ભારતના તેમના પ્રથમ સત્તાવાર પ્રવાસ પર ડિસેમ્બરમાં નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેવાના હતા, તેમણે આ મહિનાની શરૂઆતમાં દિલ્હીમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે મુલાકાત મોકૂફ રાખી હતી.

સૂત્રોએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે આ અહેવાલો અંદાજીત અને "ભ્રામક" હતા, અને નેતન્યાહૂની મુલાકાત માટે પરસ્પર સંમત તારીખોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા હતા.

કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે પણ તાજેતરમાં ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી અને નેતન્યાહૂને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને મંત્રી નીર બરકત સાથેની તેમની વાતચીત અને બિઝનેસ ફોરમ અને સીઈઓ ફોરમના પરિણામો વિશે પણ તેમને અવગત કરાયા હતા.

