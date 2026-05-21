ઈરાન યુદ્ધ અંગે ટ્રમ્પ-નેતન્યાહૂ વચ્ચે ફોન પર તીખી વાતચીત: અમેરિકન મીડિયા
અમેરિકન મીડિયા આઉટલેટ એક્સિઓસે બુધવારે અહેવાલ આપ્યો કે, મંગળવારે ટ્રમ્પ સાથેની વાતચીત બાદ નેતન્યાહૂ નાખુશ હતા
Published : May 21, 2026 at 3:52 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ માટે ભાવિ વ્યૂહરચના અંગે ફોન પર ખૂબ તીખી વાતચીત કરી કારણ કે વોશિંગ્ટન ફરીથી લશ્કરી હુમલાઓ શરૂ કરવાને બદલે વાટાઘાટો દ્વારા સમાધાનની તરફેણ કરે છે. આ માહિતી યુએસ મીડિયા આઉટલેટ્સ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.
યુએસ મીડિયા સંગઠન એક્સિઓસે બુધવારે અહેવાલ આપ્યો કે મંગળવારે ટ્રમ્પ સાથેની તેમની વાતચીત બાદ, નેતન્યાહૂ "નાખુશ" હતા. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને વધુ નબળી પાડવા અને તેના મહત્વપૂર્ણ માળખાને લક્ષ્ય બનાવીને શાસનને નબળા બનાવવા માટે હુમલાઓ ફરી શરૂ કરવાની હિમાયત કરે છે.
રવિવારે, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે, તેમણે મંગળવારે યોજાનારી ઈરાન સામેની આયોજિત લશ્કરી હડતાલ રદ કરી દીધી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય કતાર અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત સહિત અનેક આરબ દેશોની વિનંતીઓ બાદ લેવામાં આવ્યો હતો. 'એક્સિઓસ' રિપોર્ટ અનુસાર, કતાર અને પાકિસ્તાને - અન્ય પ્રાદેશિક મધ્યસ્થીઓના ઇનપુટ સાથે - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને ઓછો કરવા માટે સુધારેલા શાંતિ પ્રસ્તાવનો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો છે.
અહેવાલ દર્શાવે છે કે નેતન્યાહૂ રાજદ્વારી પ્રક્રિયા અંગે શંકાસ્પદ છે અને માને છે કે ઈરાનની લશ્કરી શક્તિને વધુ ઘટાડવા માટે લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરવી જોઈએ. તેનાથી વિપરીત, ટ્રમ્પે સતત કહ્યું છે કે વાટાઘાટો દ્વારા સમાધાનની શક્યતા ખુલ્લી છે, જોકે તેમણે કોઈ કરાર ન થાય તો લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ કરવાની તૈયારી પણ વ્યક્ત કરી છે.
બુધવારે કોસ્ટ ગાર્ડ એકેડેમીમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું, "હવે એકમાત્ર પ્રશ્ન એ છે કે આપણે ત્યાં જઈને તેને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ, કે પછી તેઓ કોઈ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરે છે. ચાલો જોઈએ શું થાય છે."
બુધવારે પાછળથી, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન હાલમાં "એક કરાર અને યુદ્ધ વચ્ચે ઉભા છે." કનેક્ટિકટમાં યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડ એકેડેમીથી વોશિંગ્ટન પરત ફર્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, "પરિસ્થિતિ ખૂબ જ નિર્ણાયક તબક્કે છે. જો અમને યોગ્ય જવાબો નહીં મળે, તો વસ્તુઓ ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. અમે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ. અમે સંતોષકારક પ્રતિભાવ ઇચ્છીએ છીએ."
ઇઝરાયલી સ્ત્રોતને ટાંકીને, સીએનએનએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇઝરાયલી સરકાર ફરીથી લશ્કરી કાર્યવાહી ઇચ્છી રહી છે. વધુમાં, ઇઝરાયલ દ્વારા રાખવામાં આવેલી ધારણા પર તણાવ વધી રહ્યો છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર "ઇરાનની ઇરાનની "ઇરાદાપૂર્વક વાટાઘાટોને ખેંચવાની" રાજદ્વારી વ્યૂહરચના ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે એમ પણ ટિપ્પણી કરી હતી કે નેતન્યાહૂ "ઈરાન અંગે હું જે કરવા માંગુ છું તે કરશે."
દરમિયાન, ઈરાને પુષ્ટિ આપી છે કે તે સુધારેલા પ્રસ્તાવની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે, જોકે અત્યાર સુધી તેના તરફથી લવચીકતાના કોઈ સંકેતો બહાર આવ્યા નથી. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે "ઈરાનના 14-મુદ્દાના પ્રસ્તાવ" પર આધારિત વાટાઘાટો આગળ વધી રહી છે, અને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મધ્યસ્થી પ્રયાસોમાં મદદ કરવા માટે તેહરાન પહોંચ્યા છે.
વાટાઘાટોથી પરિચિત એક અમેરિકન સૂત્રએ એક્સિઓસને જણાવ્યું હતું કે, ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂને જાણ કરી હતી કે મધ્યસ્થી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન બંને દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ "લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ" પર કામ કરી રહ્યા છે. આનો ઉદ્દેશ્ય યુદ્ધની સ્થિતિનો ઔપચારિક રીતે અંત લાવવાનો અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા જેવા મુદ્દાઓ પર 30-દિવસની વાટાઘાટો શરૂ કરવાનો છે.
