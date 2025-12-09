નેતન્યાહૂએ ગાઝા એક્શનનો બચાવ કર્યો; મોદી સહિત વિશ્વના દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે મજબૂત કનેક્શનનો દાવો
ઇઝરાયેલી મીડિયા નેતન્યાહૂ અને ટ્રમ્પ વચ્ચે 'પોલિટિકલ ટકરાવ'નો અંદાજો લગાવી રહ્યુ છે જેમાં મોટા મતભેદનો ઉલ્લેખ
Published : December 9, 2025 at 12:40 PM IST
જેરૂસલેમ: ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ નેસેટ (ઇઝરાયેલી સંસદ)માં એક આક્રમક ભાષણમાં દેશના મામલાઓ અને ગાઝા નરસંહારના સંચાલનનો બચાવ કરતા કહ્યું કે યહૂદી રાજ્ય સામે યહૂદી વિરોધી ભાવના હોવા છતાં, તેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત ઘણા દેશો અને નેતાઓ તરફથી જોરદાર સમર્થન મળ્યું છે.
'40-સિગ્નેચર ડિબેટ' નામની એક સંસદીય પ્રણાલી છે જે વિપક્ષને મહિનામાં એક વાર વડાપ્રધાનને નેસેટ ફોરમમાં હાજર રહેવાની ફરજ પાડવાની મંજૂરી આપે છે, નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલના વિદેશી સંબંધો સહિત અનેક મોરચે તેમની સરકારની નીતિઓનો મજબૂત રીતે બચાવ કરતા કહ્યુ કે, ઇઝરાયેલ આજે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત છે.
ઇઝરાયલની આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ ગુમાવવાના દાવા પર નેતન્યાહૂનો પ્રહાર
ઇઝરાયલી વડાપ્રધાને "ઇઝરાયલની આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ ગુમાવવા" ના વિપક્ષના દાવા પર વળતો પ્રહાર કર્યો હતો અને દલીલ કરી કે હમાસ સાથે બે વર્ષના યુદ્ધ છતાં, ઇઝરાયલ ડિપ્લોમેટિક, લશ્કરી અને ઇકોનોમિકલ રીતે હાવી રહ્યું, જેનાથી વૈશ્વિક નેતાઓ સાથેના તેના સંબંધો પર ભાર મુકવામાં આવ્યો.
વિપક્ષી સભ્યોની આકરી ટીકા વચ્ચે, નેતન્યાહૂએ ડિબેટના વિષયની મજાક ઉડાવીને પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરી હતી કે, લડાઈને કારણે ઇઝરાયલે તેની વૈશ્વિક ઓળખ ગુમાવી દીધી હોવાના વિચારને "વાસ્તવિકતાથી અલગ" ગણાવ્યો અને ભારપૂર્વક કહ્યું કે "ઇઝરાયલ આજે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત છે."નેતન્યાહૂએ ભારપૂર્વક કહ્યુ કે, "આ મિડલઇસ્ટની સૌથી મજબૂત તાકાત છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ વૈશ્વિક તાકાત છે.આ આપણા વૉર ઓફ રિવાઇવલને લીડ કરવાની રીતનું સીધું પરિણામ છે."
ઇઝરાયલી સરકારે 7 ઓક્ટોબર,2023ના રોજ તેના વિસ્તારમાં હમાસના હુમલાથી શરૂ થયેલા યુદ્ધને 'વૉર ઓફ રિવાઇવલ' નામ આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ એક એવો નિર્ણય છે જેનો ઇઝરાયલમાં ઘણા લોકો વિરોધ કરે છે. નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "વિશ્વભરના ઘણા દેશો અને વિશ્વના ઘણા નેતાઓ અમારો સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને પછી સ્વીકાર્યું કે પડકારો પણ છે."
તેમણે પશ્ચિમમાં ફેલાઈ રહેલા "યહૂદી વિરોધી ભાવનાની લહેરો" માટે બે પરિબળોને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. કટ્ટરપંથી મુસ્લિમ માઇનોરિટી જે લગભગ દરેક દેશમાં ઘુસી ગયા છે. મુખ્યત્વે યુરોપમાં ઘૂસી ગયા છે, અને સોશિયલ મીડિયા પર યહૂદી વિરોધી ઉશ્કેરણી, "યહૂદી વિરોધી સરકારો અને સંગઠનો દ્વારા ભડકાવવામાં આવી રહ્યા છે."
નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "અમે આખી દુનિયામાં આ યહૂદી વિરોધી ભાવના સામે લડી રહ્યા છીએ. આ પ્રોપગ્રેન્ડા સામે લડવા માટે વિદેશ મંત્રાલયને આશરે NIS 2.35 બિલિયન (USD 725 મિલિયન) ની નોંધપાત્ર રકમ ફાળવી છે.
નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "મારું માનવું છે કે આપણે આનો સામનો નવી પદ્ધતિઓથી કરવો જોઈએ અને આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે આપણે આપણી જબરદસ્ત સફળતાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ."
નેતન્યાહૂએ દલીલ કરી કે ઇઝરાયલની ડિપ્લોમેટિક સ્થિતિ મહત્ત્વપૂર્ણ રહે છે અને આ અઠવાડિયાની જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મર્જના પ્રવાસ તરફ ઇશારો કર્યો હતો.
નેતન્યાહૂએ ભાર મુકતા કહ્યું, "દુનિયાની બીજી તાકાતો પણ આપણી તરફ આવી રહી છે.હું ઘણીવાર મારા જૂના મિત્ર, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરું છું. અમે ટૂંક સમયમાં મળવાનું આયોજન કર્યું છે, અને મારે તમને કહેવું જ જોઇએ - ભારત, 1.5 અબજ લોકો ધરાવતો મોટો દેશ પણ આપણી સાથે સંબંધ મજબૂત કરવા માંગે છે."
