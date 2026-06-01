ETV Bharat / international

'નેપાળે ભારતની જમીન પર કબજો કર્યો છે', બાલેન શાહના નિવેદન પર વિવાદ; વિદેશ મંત્રાલયે કરી સ્પષ્ટતા

નેપાળી વડાપ્રધાને સંસદમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી, જેનો ઘણા સાંસદોએ સખત વિરોધ કર્યો હતો.

નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન શાહ
નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન શાહ (Photo/BalenShah Facebook)
author img

By PTI

Published : June 1, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કાઠમંડુ: નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન શાહે જ્યારથી સત્તા સંભાળી છે ત્યારથી તે ભારતને લઇને વારંવાર નિવેદનો આપી રહ્યા છે. ફરી એકવાર બાલેન શાહે વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. બાલેન શાહે સંસદમાં એક સવાલનો જવાબ આપતા જણાવ્યું કે, તેમણે ખબર પડી છે કે તેમનો દેશ ભારતના વિસ્તારો પર કબજો કરી રહ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભારતે પણ અમારી જમીન પર અતિક્રમણ કર્યું છે. નેપાળી વડાપ્રધાનના આ નિવેદનથી વિવાદ ઉભો થયો છે.

નેપાળના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લોક બહાદુર પૌડેલ છેત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વડાપ્રધાનનું નિવેદન ખાસ કરીને સરહદ પર નો-મેન્સ લેન્ડ વિસ્તારમાં અતિક્રમણ સંબંધિત છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 11 મેથી શરૂ થયેલા નેપાળના સંસદ સત્રમાં બાલેન શાહ પ્રથમ વખત બોલી રહ્યા હતા. બાલેન શાહે કહ્યું કે ભારત અને નેપાળ આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે ઇતિહાસકારો, સર્વેયર અને નિષ્ણાતોની મદદ લેવા પર સંમત થયા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કાઠમાંડુએ ચીન અને યુનાઇટેડ કિંગડમ સમક્ષ પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર નેપાળ અને ભારત વચ્ચે લિપુલેખ, લિમ્પિયાધુરા અને કાલાપાની પર લાંબા સમયથી સરહદ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. બન્ને દેશો આ વિસ્તાર પર પોત પોતાનો દાવો કરે છે. ભારતનું કહેવું છે કે આ વિસ્તાર ઉત્તરાખંડનો ભાગ છે અને તેને પરસ્પર વાતચીત દ્વારા ઉકેલવો જોઇએ. બાલેન શાહની ટિપ્પણીઓ પર હજુ સુધી ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય તરફથી કોઇ પ્રતિક્રિયા આવી નથી પરંતુ આ મહિનાની શરૂઆતમાં લાંબા સમયથી સ્થાપિત લિપુલેખ પાસ દ્વારા આગમી કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર નેપાળના વાંધાને નકારી દેવામાં આવ્યો હતો.

ભારતે આ ક્ષેત્રમાં કાઠમંડુના દાવાઓને એકપક્ષીય કૃત્રિમ વિસ્તરણ ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા, જેને ભારત સરકાર સ્વીકારતી નથી. બાલેન શાહે સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે નેપાળ સરકારે સત્તાવાર રીતે ભારતને એક રાજદ્વારી નોંધ મોકલી છે, જેમાં લિપુલેખ સહિત ભારતીય પ્રદેશો પર તેનો કબજો હોવાનું જણાવાયું છે અને તેમને તેનો જવાબ પહેલાથી જ મળી ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે બન્ને દેશો ઇતિહાસકાર, સર્વે કરનારા અને સંબંધિત નિષ્ણાતોની મદદથી રાજદ્વારી માધ્યમથી આ મુદ્દાને ઉકેલવા સંમત થયા છે.

જ્યારે એક સંસદ દ્વારા લિંપિયાધુરા, લિપુલેખ અને કાલાપાની વિસ્તારોના વિવાદ પર સરકારના વલણ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું ત્યારે બાલેન શાહે કહ્યું કે ફક્ત ભારતે નેપાળના પ્રદેશ પર કબજો કર્યો નથી, પરંતુ નેપાળે પણ તેના દક્ષિણ પાડોશી સાથે આવું જ કર્યું છે. તમને એક વાત જાણીને આશ્ચર્ય થશે, જે મને તાજેતરમાં વડાપ્રધાન બન્યા બાદ ખબર પડી છે. માત્ર ભારતે જ નેપાળના વિસ્તાર પર કબજો નથી કર્યો પરંતુ નેપાળે પણ કેટલીક જગ્યાએ ભારતના વિસ્તાર પર કબજો કર્યો છે.

હવે, બંને દેશોએ તથ્યોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને મિત્રોની જેમ બેસીને આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. આ ત્રણેય સ્થળો ભારત, તિબેટ અને નેપાળના ટ્રાઇજંક્શન પાસે છે. બાલેન શાહે કહ્યું કે કાઠમંડુએ ચીન અને યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે તેમણે આ મુદ્દો બ્રિટન સાથે ઉઠાવ્યો છે કારણ કે તે બ્રિટિશ સરકારે આ વિસ્તાર છોડી દીધો તે સમયનો છે. નેપાળે ભારતીય પ્રદેશ પર કબજો કર્યો તે અંગે બાલેન શાહની ટિપ્પણીએ વિવાદ ઉભો કર્યો છે.

નેપાળી કોંગ્રેસના બસના થાપા અને નેપાળી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના રમેશ મલ્લા સહિત વિપક્ષી સાંસદોએ બાલેન શાહની ટિપ્પણી સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને માંગ કરી હતી કે તેને સંસદીય રેકોર્ડમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે. તેમણે કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાને ભારતીય પ્રદેશ પર કબજો કર્યો હોવાના તેમના દાવાને સમર્થન આપવા માટે પુરાવા આપવા જોઈએ અથવા તેમનું નિવેદન પાછું ખેંચવું જોઈએ. નેપાળના પૂર્વ વિદેશ પ્રધાન પ્રદીપ ગ્યાવલીએ પણ બાલેન શાહ પાસેથી માફી માંગવાની માંગ કરી છે. ઘણા નેપાળી સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સે વડાપ્રધાનના નિવેદનની ટીકા કરી છે જ્યારે કેટલાક એક્સપર્ટ્સે આ વાતને ફગાવી દીધી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BALEN SHAH INDIA LAND
NEPAL HAS OCCUPIED INDIAN LAND
BALEN SHAH STATEMENT CONTROVERSY
INDIA AND NEPAL RELATION
NEPAL HAS OCCUPIED INDIAN LAND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.