નેપાળના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઓલીની અટકાયત, નવા પીએમ બાલેન શાહ આક્રમક મૂડમાં
નેપાળમાં જનરલ ઝેડ વિરોધ પ્રદર્શનો પર કાર્યવાહીના આરોપમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : March 28, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 9:25 AM IST
કાઠમંડુ: હાલમાં જ નેપાળમાં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં પરાજય પામેલા ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. નેપાળ પોલીસે ભક્તપુરના ગુંડુ સ્થિત ઓલીના નિવાસસ્થાનેથી તેમને અટકાયતમાં લીધા છે. કાઠમંડુ પોસ્ટ અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં Gen Z વિરોધ પ્રદર્શનોના કથિત દમન સાથે બદઈરાદા પૂર્વક હત્યા સંબંધિત કેસમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
નેપાળના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કે.પી. શર્મા ઓલીની શનિવારે અટકાયત કરવામાં આવી હતી, કારણ કે ગત સપ્ટેમ્બરમાં જનરલ ઝેડ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અનેક લોકોના મૃત્યુને રોકવામાં તેમણે બેદરકારી દાખવી હતી અને આ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન થયેલી હિંસાની તપાસ કરતી નેપાળી પેનલે ભલામણ કરી હતી કે 74 વર્ષીય ઓલી પર પ્રદર્શનો પર કડક કાર્યવાહી અટકાવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. બે દિવસ ચાલેલા આ હિંસક પ્રદર્શનમાં કુલ 76 લોકો માર્યા ગયા, જેના કારણે ઓલીને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી.
અહેવાલો અનુસાર, કે.પી. શર્મા ઓલીને આજે સવારે તેમના નિવાસસ્થાનેથી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ પ્રવક્તા ઓમ અધિકારીએ ઓલી અને તેમના ગૃહમંત્રી રમેશ લેખરની અટકાયતની પુષ્ટિ કરી હતી. રેપરમાંથી રાજકારણી બનેલા બાલેન્દ્ર શાહે શુક્રવારે વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. તેમણે 5 માર્ચે યોજાયેલી સંસદીય ચૂંટણીમાં જીત મેળવી હતી.
કાઠમંડુ પોસ્ટ અનુસાર, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા દાખલ કરાયેલી ઔપચારિક ફરિયાદ બાદ આ ધરપકડો કરવામાં આવી હતી. આ ફરિયાદોના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી અને ધરપકડ વોરંટ બહાર પાડવામા આવ્યા હતા. ભૂતપૂર્વ વિશેષ અદાલતના ન્યાયાધીશ ગૌરી બહાદુર કાર્કીની આગેવાની હેઠળના કમિશનની ભલામણોને અમલમાં મૂકવા માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કમિશને ભલામણ કરી હતી કે ઓલી પર ગુનાહિત બેદરકારી માટે રાષ્ટ્રીય દંડ સંહિતાની કલમ હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવે, જેમાં 10 વર્ષ સુધીની જેલની સજાની જોગવાઈ છે.
અહેવાલમાં તત્કાલીન ગૃહ સચિવ ગોકર્ણ મણિ દાવડી સામે કાર્યવાહી અને કાર્યવાહી કરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ દમનકારી કાર્યવાહી માટે ગુનાહિત બેદરકારી અને બેજવાબદારી હતી, જેમાં સંભવિત હિંસા ઉગ્ર થાય તે વિશે અગાઉથી મળેલી ગુપ્ત માહિતી ઉપર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળતાનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે ઘણા લોકોના જીવ ગયા હતા.
યુવાઓના નેતૃત્વમાં થયેલા આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં કુલ 76 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો, જ્યારે અબજો રૂપિયાની જાહેર અને ખાનગી સંપત્તિનો નાશ થયો હતો. ભક્તપુર જિલ્લા પોલીસ રેન્જ અને કાઠમંડુ ખીણ પોલીસ કાર્યાલયની ટીમો હાઇ પ્રોફાઇલ ધરપકડ માટે તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે સમગ્ર કાઠમંડુ ખીણમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. શુક્રવારે વડા પ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં કમિશનના અહેવાલને અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી અહેવાલમાં નામ આપવામાં આવેલા લોકો સામે કાનૂની કાર્યવાહીનો માર્ગ મોકળો થયો હતો.