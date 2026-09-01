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નેપાળ પૂર અપડેટ: મૃતકોની સંખ્યા 1000ને પાર થઇ, પૂરનું નવું એલર્ટ જાહેર

નેપાળમાં આવેલા ખતરનાક પૂર બાદ બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી 1000થી વધુ લોકોના મોતની પૃષ્ટિ થઇ છે

નેપાળમાં આવેલા ખતરનાક પૂર બાદ બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે
નેપાળમાં આવેલા ખતરનાક પૂર બાદ બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 8:48 PM IST

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કાઠમાંડુ: નેપાળમાં આવેલા ખતરનાક પૂર બાદ બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી 1000થી વધુ લોકોના મોતની પૃષ્ટિ થઇ છે અને લગભગ 4000 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. 26 ઓગસ્ટે નેપાળ-તિબેટ સરહદ પાસે ગ્લેશિયર તૂટ્યા બાદ પૂર આવ્યું હતું.

નેપાળે ટનલ રેસ્કયુ ઓપરેશન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મદદ માંગી

નેપાળમાં પૂર બાદ રેસ્કયુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે જેમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે જ્યારે હજારો લોકો ગુમ છે. નેપાળે ટનલ રેસ્કયુ અને ફોરેન્સિક કામ માટે ખાસ ઉપકરણ અને ટેકનિકલ મદદ સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય સહાયતા માંગી છે. સોમવારે કાઠમાડુંમાં એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન,નેપાળના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લોક બહાદુર છેત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશે અમેરિકાથી ફ્રીઝર, DNA ટેસ્ટિંગ કિટ અને LiDAR જેવી જરૂરી ખાદ્ય વસ્તુઓ અને સેવાઓ, સિંગાપુરથી DVI જેવી રાહત સાથે જોડાયેલી વસ્તુ અને ચીન અને સિંગાપુરથી બેલી બ્રિજ અને વધુ ક્ષમતા ધરાવતા ડ્રોનની માંગ કરી છે.

નુવાકોટમાં એક ઘરમાંથી 24 શબ મળ્યા

જિલ્લા પોલીસ કાર્યાલયના એસપી બિપિન રેગ્મીએ જણાવ્યું કે પૂરથી પ્રભાવિત નુવાકોટ જિલ્લાના બેત્રાવતીમાં બચાવ કર્મીઓએ એક ઘરમાંથી 24 શબ જપ્ત કર્યા છે. રેગ્મીએ જણાવ્યું કે ઘરની અંદર તપાસ અભિયાન હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે અને તેમણે કહ્યું કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ શબોની અંતિમ સંખ્યાની પૃષ્ટિ થઇ શકશે. માનવામાં આવે છે કે તપાસ ચાલુ રહેવા પર આ સંખ્યા વધી શકે છે.

ચીન ઇમરજન્સી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં DNA ટેસ્ટિંગ એક્સપર્ટ્સ મોકલશે

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે ચીન નેપાળ-ચીન સરહદ પર પોતાના પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં DNA ટેસ્ટિંગ એક્સપર્ટ્સ મોકલશે. આ સાથે જ રાહત સામગ્રીની બીજી બેન્ચ પણ મોકલવામાં આવશે જેમાં ડ્રોન અને પાણી સાફ કરનારા સાધનો સામેલ હશે.

નેપાળમાંથી 158 ભારતીય નાગરિકોને બચાવવામાં આવ્યા: વિદેશ મંત્રાલય

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે ગત અઠવાડિયા દરમિયાન હિમાલયી રાષ્ટ્રમાં આવેલા વિનાશકારી પૂર બાદ 158 ભારતીય નાગરિકોને નેપાળમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

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