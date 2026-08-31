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નેપાળ પૂર સંકટ: મૃતકોની સંખ્યા 800 થઇ, ભારતીય ફોરેન્સિક ટીમે પીડિતોની DNA ઓળખ શરૂ કરી

નેપાળમાં આવેલા અચાનક પૂર બાદ અત્યાર સુધી લગભગ 800 લોકોના મોતની પૃષ્ટિ થઇ છે અને આશરે 3000 લોકો હજુ પણ ગુમ છે.

નેપાળના રહેણાક વિસ્તારમાં કાટમાળ હટાવવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે
નેપાળના રહેણાક વિસ્તારમાં કાટમાળ હટાવવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 11:41 AM IST

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કાઠમાંડુ: નેપાળમાં આવેલા અચાનક પૂર બાદ અત્યાર સુધી લગભગ 800 લોકોના મોતની પૃષ્ટિ થઇ છે અને આશરે 3000 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. બચાવ કર્મીઓ આફત બાદ ગુમ થયેલા લોકોની તપાસ અને ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના કામમાં ઝડપ લાવતા પ્રભાવિત આઠ જિલ્લામાંથી શબ મળ્યા છે.

26 ઓગસ્ટે નેપાળ-તિબેટ બોર્ડર પાસે ગ્લેશિયર તૂટ્યા બાદ બરફ અને ખડકોના હિમપ્રપાતને કારણે પાણી, કાદવ અને કાટમાળનો પ્રવાહ નીચે વહેવા લાગ્યો હતો જેને કારણે અનેક ગામડાઓ નષ્ટ થયા હતા.

હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટના 933થી વધુ કર્મચારી સુરંગમાં ફસાયા

લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટના 933થી વધુ કર્મચારી સુરંગોમાં ફસાયેલા છે અને તપાસ અને બચાવ અભિયાનનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે.

NDRRMAએ બચાવવામાં આવેલા વિદેશીઓની યાદી જાહેર કરી

નેપાળની નેશનલ ડિજાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ બચાવવામાં આવેલા વિદેશીઓની યાદી જાહેર કરી છે. લિસ્ટમાં 7 ભારતીય સામેલ છે. ભયાનક અચાનક આવેલા પૂર બાદ રવિવારે બચાવવામાં આવેલા 22 વિદેશીઓમાં સાત ભારતીય પણ સામેલ છે.

ભારતની ખાસ ટનલ રેસ્કયુ ટીમ પૂર રાહત કામમાં નેપાળી સેના સાથે સામેલ થઇ

ભારતની એક ખાસ ટીમે રવિવારે નેપાળી સેનાની ટીમ સાથે મળીને ચિલિમે અને લાંગટાંગ વિસ્તારમાં હાઇડ્રોપાવર ટનલ સાઇટ્સ પર શોધ અને બચાવ અભિયાન ચલાવ્યું હતું. નેપાળમાં ભારતના રાજદૂત નવીન શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે આ ટીમ નેપાળી સેના સાથે મળીને શોધ અને બચાવ અભિયાન ચાલુ રાખશે.

ભારતીય ફોરેન્સિક ટીમે પીડિતોની DNA ઓળખ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું

ભારતની 19 સભ્યોની એક ખાસ ફોરેન્સિક ટીમે કાઠમાંડુમાં પોતાનું કામ શરૂ કર્યું છે. આ ટીમ વિનાશકારી અચાનક આવેલા પૂર પીડિતોની ઓળખ માટે DNA સેમ્પલની તપાસમાં નેપાળી અધિકારીઓની મદદ કરશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલ તરફથી જાહેર ઓફિશિયલ જાણકારી અનુસાર, નેપાળમાં ભારતના રાજદૂતે ફોરેન્સિક ટીમ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમણે જાણકારી આપી હતી. તે બાદ ટીમે નેપાળ પોલીસની સેન્ટ્રલ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી અને ત્રિભુવન યૂનિવર્સિટી ટીચિંગ હોસ્પિટલના ફોરેન્સિક વિભાગે પોતાના સમક્ષકો સાથે ટેકનિકલ વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન ભારતની ખાસ ટનલ રેસ્કયુ ટીમે ચિલિમે અને લાંગટાંગમાં નુકસાનગ્રસ્ત હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ સાઇટો પર નેપાળી સેના સાથે મળીને સંયુક્ત અભિયાન ચાલુ રાખ્યુ હતું.

વિદેશ મંત્રાલયે એવી પણ પૃષ્ટિ કરી કે ચીની પક્ષના સ્થાનિક સરકારી સૂત્રો અનુસાર, આજે 403 ભારતીય નાગરિક ચીનથી નેપાળ સરહદ પર કરીને સુરક્ષિત આવી ગયા છે. 500 અને ભારતીય નાગરિક હજુ પણ ચીની પક્ષમાં છે અને તેમના સુરક્ષિત થવાની પૃષ્ટિ થઇ ગઇ છે.

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