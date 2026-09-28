નેપાળમાં ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલનથી 21 લોકોના મોત, 5 ગુમ
નેપાળમાં ફરી એકવાર પૂરથી તારાજી, કુદરતી આફતના કારણે સેંકડો ઘર ધ્વસ્ત
Published : September 28, 2026 at 1:46 PM IST
કાઠમાંડું: નેપાળમાં ચાર દિવસથી પડી રહેલા ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે ઓછામાં ઓછા 21 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે પાંચ લોકો ઇજાગ્રસ્ત અને પાંચ ગુમ થયા છે. ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા, પૂર, જમીન ધસવા અને હિમસ્ખલનથી નેપાળના ઘણા વિસ્તારો અસરગ્રસ્ત બન્યા છે.
નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરોટી (એનડીઆરઆરએમએ) ના એક ઓફિશિયલ એપડેટ મુજબ લેન્ડસ્લાઇડના કારણે સૌથી વધુ મોત થયા છે. જેમાં 14 લોકોના મોત અને પાંચ લોકો ગુમ છે. જ્યારે પૂરના કારણે ચાર લોકોના મૃત્યુ તેમજ સતત વરસાદને કારણે પણ ત્રણ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
કુદરતી આપત્તીના કારણે નેપાળમાં 247 પરિવાર ઘર વિહોણા બની ગયા છે. એનડીઆરઆરએમએ જણાવ્યું કે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી ઓછા દબાણવાળી સિસ્ટમના કારણે 24થી 27 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો છે.
3 હજાર લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું
એનડીઆરઆરએમએ જણાવ્યું છે કે પૂર, ભૂસ્ખલ જેવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા ઇમર્જન્સી ટીમોએ લગભગ 3 હજાર લોકોનું સુરક્ષિત વિસ્તારોમાં લઇ જઇને રેસ્ક્યુ કર્યું છે. સશસ્ત્ર પોલીસ દળ એકમો અને સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે બચાવ કાર્યોમાં વિસ્થાપિત પરિવારોને જમવાનું અને જરુરી રાહત આપી રહ્યા છે. જાજરકોટ, મ્યાગ્દી અને સંખુવાસભામાં પર્વતીય વિસ્તારો વધુ હોવાથી ત્યાં વધુ નુકશાન થયું છે અને લોકોને હેલિકોપ્ટર દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
9 હજાર વિદેશી પ્રવાસીઓ અને ટ્રેકર્સ
આપત્તિ સત્તામંડળે જણાવ્યું કે વરસાદ દરમિયાન નેપાળમાં લગભગ 9 હજાર વિદેશી પ્રવાસીઓ અને ટ્રેકર્સ સક્રિય હોવાનું અનુમાન છે. નેપાળ પ્રવાસન બોર્ડ અને સ્થાનિક ટ્રેકિંગ એજન્સીઓ સાથે મળીને એનડીઆરઆરએમએ સુરક્ષા સલાહ જાહેર કરી જેમાં જોખમી પહાડી અને પ્રવાસન વિસ્તારોમાં પ્રવાસીઓને યોગ્ય જગ્યાએ સુરક્ષિત આશ્રય લેવા અને સ્થિતિ સુધરે નહીં ત્યાં સુધી યાત્રા રોકી દેવા માટે સલાહ આપવામાં આવી.
106 જગ્યાઓ પર 100 મિલીમીટરથી વધુ વરસાદ
એનડીઆરઆરએમએના મોનિટરિંગ સ્ટેશનોએ ચાર દિવસમાં નેપાળમાં વિવિધ 106 જગ્યાઓ પર 100 મિલીમીટરથી વધુ વરસાદ પડ્યો હોવાનું નોંધ્યું છે. સૌથી વધુ વરસાદ દુમકુઆલી, નવલપરાસી (બરદાઘાટ સુસ્તા ઇસ્ટ)માં થયો, જ્યાં 455 મિલીમીટર તેમજ કાસ્કીના પોખરામાં 407 મિલિમીટર અને તનહુનના અંબૂ ખૈરેનીમાં 373 મિલીમીટર વરસાદ થયો.
વાવાઝોડા દરમિયાન એનડીઆરઆરએમએના સેન્ટ્રલ મોનસૂન રિસ્પોન્સ કમાન્ડ સેન્ટરના લોકલ અધિકારીઓને ખરાબ રાસ્તાઓ પર ગાડીઓનો ટ્રાકિફ રોકવાનો આદેશ કર્યો તેમજ અસરગ્રસ્ત જિલ્લામાં શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી.
5 હજારથી વધુ સીધા SMS એલર્ટ
એજન્સીએ ફિલ્ડ રિસ્પોન્ડર્સને 5 હજારથી વધુ સીધા SMS એલર્ટ પણ મોકલ્યા તેમજ પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં લોકોને સાવચેત કરવા 8 લાખ 14 હજારથી વધુ અર્લી વોર્નિંગ ટેક્સ્ટ મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા. એનડીઆરઆરએમએની પ્રવક્તા શાંતિ બસનેટે કહ્યું કે બધા 77 જિલ્લામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફિસ અને ત્રણેય નેશનલ સિક્યોરિટી એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે કારણ કે ડેટા કલેક્શન અને રિકવરીના પ્રયાસો જારી છે.
દિવસમાં પહેલા શેર કરવામાં આવેલા એક અલગ અપડેટમાં એનડીઆરઆરએમએ ભૂસ્ખલનથી પેદા થયેલી સ્થિતિ વિશે બડી નદી બેસિનના કિનારે રહેતા લોકો માટે હાઇ એલર્ટ એડવાઇઝરી જાહેર કરી. ઓથોરિટીએ કહ્યું કે મનાંગના ડિસ્ક્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર ચામેમાં લેન્ડસ્લાઇડથી માર્સયાંગડી નદીના પાણીના વહેણમાં અડચણ પેદા થઇ.
એવી જ રીતે મસ્તંગમાં થાસાંગ રુરલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 3માં નિસીમાં વધુ એક ભૂસ્ખલનથી કાલી ગંડકી નદીનું વહેણ થોડા સમય માટે અવરોધિત થયું હતું. એનડીઆરઆરએમએ બંને નદીઓના નીચા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા માટે કહ્યું હતું કારણ કે અધિકારીઓ સંભવિત ફ્લેશ ફ્લડના જોખમને પર નજર રાખી રહ્યા છે.
નારાયણ નદીમાં ઘોડાપૂર
અધિકારીઓએ રવિવારે સવારે સેન્ટ્રલ નેપાળમાં નારાયાણી નદીના કિનારે રહેલા બધા લોકોને ચેતવણી આપી છે કારણ કે નદી 9 મીટરના ચેતવણી લેવલને પાર કરી તેનું પાણી રહેણાંક વિસ્તારમાં ઘુસી ગયું હતું. ચિતવન જનારો હાઇવે ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનના કારણે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર ઘણી જગ્ચાએ લેન્ડસ્લાઇડના કારણે સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં મુશ્કેલીઓ આવી છે, જ્યારે સતત વરસાદથી સ્થિતિ વધુ પ્રતિકૂળ બની રહી છે. વિલેજ કાઉન્સિલના ડેપ્યુટી ચેરપર્સન પ્રેમ બહાદુર ધરતી મગરએ ANIને ફોન પર જણાવ્યું કે બાગલુંગ જિલ્લાના નિશિખોલા વિલેજ કાઉન્સિલમાં લેન્ડસ્લાઇડમાં દબાવાથી ચાર લોકોના મોત થયા છે.
જિલ્લામાં વહેતી કાલીગંડકી નદીમાં પૂરના કારણે કિનારા વિસ્તારોમાં પૂર આવ્યું તો સાથે જ કેટલાક પૂલ અને રોડ પણ તૂટી ગયા છે, પૂર અને તેના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને સિક્યોરિટી ફોર્સિસ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી રહી છે અને હજારો લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ લઇ જવામાં આવ્યા છે.
આ સિવાય નેપાળ વધુ એક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. નેપાળના ઉંચાઇવાળા વિસ્તાર મનાંગ જિલ્લામાં હિમલુંગના બેસ કેમ્પમાં હિમસ્ખલન બાદ બે લોકોના મૃતદેહ મળ્યા છે. એનડીઆરઆરએમએ નેપાળ પોલીસ હેડક્વાર્ટર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું કે ઘટનાસ્થળો મોકલવામાં આવેલી સર્ચ અને રેસ્ક્યુ કર્મચારીઓએ ઉંચાઇવાળા કેમ્પમાંથી બે મૃતદેહને શોધી કાઢ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે નેપાળમાં તાજેતરમાં જ ફ્લેશ ફ્લડના કારણે 1400થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા અને 6 હજારથી વધુ લોકો ગુમ થયા છે. ત્યારે ફરી એકવાર ભારે વરસાદ, ભૂસ્ખલન અને હિમસ્ખલનના કારણે કુદરતી આપત્તિઓની હારમાળા સર્જાઇ છે. નેપાળમાં ફ્લેશ ફ્લડના કારણે આઠ ચાલુ હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ (281 MW) અને નવા બની રહેલા ચાર હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ (388 MW)ને નુકશાન થયું છે. જેનાથી 431.1 MWની જનેરેશન કેપેસિટી પર અસર પડી. ગલછી-બેત્રાવતી-રસુવાગઢી રોડ અને પૃથ્વી હાઇવેનો સૌથી વધુ મોટો હિસ્સો તૂટી ગયો છે અથવા નુકશાન પહોંચ્યું છે.
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