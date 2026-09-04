ETV Bharat / international

નેપાળમાં ચમત્કારઃ વિનાશકારી પૂરના 9 દિવસ બાદ બંધ સુરંગમાંથી 2 લોકો જીવતા નિકળ્યા, સેનાએ આ રીતે કર્યું રેસ્ક્યુ

ત્રિશુલી 3A હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટની સુરંગમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે છેલ્લા નવ દિવસથી સતત કામગીરી ચાલી રહી છે.

નેપાળમાં ચમત્કાર
નેપાળમાં ચમત્કાર (ani)
author img

By ANI

Published : September 4, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાઠમંડુ (નેપાળ): નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરના થોડા દિવસો પછી, ત્રિશુલી 3A હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટમાં એક ટનલમાંથી બે લોકોને જીવતા બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. નેપાળી સેનાએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી હતી. રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટીના સાંસદ શ્રીરામ ન્યૌપાના અહેવાલ પ્રમાણે, 'ધ કાઠમંડુ પોસ્ટ'એ જણાવ્યું હતું કે બે વ્યક્તિઓની ઓળખ મિકેનિકલ ફોરમેન સંજય સાહ અને મિકેનિકલ સુપરવાઇઝર કબીર મહર્જન તરીકે કરવામાં આવી છે. તેમને એરલિફ્ટ કરીને કાઠમંડુ લઈ જવામાં આવ્યા છે.

સેનાના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સંજય સાહની સારવાર છૌની સ્થિત બિરેન્દ્ર આર્મી હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે, જ્યારે કબીર મહર્જનને નેશનલ ટ્રોમા સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવશે. નેપાળી સેનાએ 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ સાહસિક બચાવ કામગીરીની વિગતો પણ શેર કરી છે. આ હિમાલયી દેશમાં આવેલી આપત્તિના નવ દિવસ પછી, બચાવ કાર્યકરોએ ત્રિશુલી 3A હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટની સુરંગમાં ફસાયેલા લોકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યો છે.

26 ઓગસ્ટના રોજ રાસુવામાં ભોટેકોશી નદીના કારણે આવેલા પૂરને કારણે સુરંગ બંધ થઈ ગઈ હતી. બચાવ ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે હાથ ધરવામાં આવેલા ઓપરેશન દરમિયાન સુરંગની અંદરથી એક કરતાં વધુ લોકોના અવાજો સંભળાયા હતા. અહેવાલ મુજબ, બચાવ કાર્યકરોએ અંદર ફસાયેલા લોકોને કહ્યું, "ગભરાશો નહીં, અમે તમને બહાર કાઢી રહ્યા છીએ," જેનો જવાબ તેમણે આપ્યો, "હા."

નેપાળી સેના અને સશસ્ત્ર પોલીસ દળના કર્મચારીઓની બનેલી બચાવ ટીમ સુરંગમાં પ્રવેશી છે અને શોધ અને બચાવ પ્રયાસોને તીવ્ર બનાવી દીધા છે. ફસાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે સીધો સંપર્ક સ્થાપિત કરવાને રાહત કામગીરીમાં એક મોટી અને આશાસ્પદ સફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.

અગાઉ, રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટીના સંસદ સભ્ય અને ઉર્જા વિભાગના વડા શ્રીરામ ન્યૌપાએ જણાવ્યું હતું કે બચાવ કાર્યમાં લાગેલી નેપાળી સેનાને માહિતી મળી હતી કે, લોકો ટનલની અંદરથી બોલી રહ્યા છે.

તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું કે, "બચાવ ટીમને નેપાળી સેના તરફથી માહિતી મળી છે કે અંદરથી અવાજો સંભળાયા છે. નેપાળી સેના અને સશસ્ત્ર પોલીસ દળની ટીમો ટનલમાં પ્રવેશી છે અને બચાવ કામગીરીને વધુ તીવ્ર બનાવી છે. ટનલની અંદરથી અવાજો સાંભળવા એ એક આશાસ્પદ સંકેત છે."

ન્યૌપાએ, જે અગાઉ પ્રોજેક્ટ સ્થળ પર એન્જિનિયર તરીકે તૈનાત હતા, ગુરુવાર સાંજ સુધી શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં સામેલ રહ્યા. તેમણે નેપાળી સેના, સશસ્ત્ર પોલીસ દળ, ટેકનિકલ ટીમો અને અન્ય બચાવ કર્મચારીઓના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી, આશા વ્યક્ત કરી કે અંદર ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવશે. દરમિયાન, નેપાળ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પૂરના કારણે મૃત્યુઆંક વધીને 1,290 થયો છે.

આ પણ વાંચોઃ નેપાળ પૂર અપડેટ: મૃતકોની સંખ્યા 1127એ પહોંચી, પોલીસનું સત્તાવાર નિવેદન

નેપાળ પૂર અપડેટ: મૃતકોની સંખ્યા 1000ને પાર થઇ, પૂરનું નવું એલર્ટ જાહેર

TAGGED:

NEPAL FLOOD RESCUE
NEPAL FLOOD DEATH TOLL UPDATE
TRISHULI HYDROPOWER PROJECT
NEPAL FLOOD TUNNEL RESCUE
NEPAL FLOOD RESCUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.